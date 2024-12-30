Her yıl teknoloji alanında pek çok gelişme yaşanıyor. Bunların bazıları çoğu kişiyi heyecanlandırmayı başarırken bir kısmı ise beklentilerin altında kalarak pek başarılı olamıyor. Peki, 2025'te hayatımıza girecek teknolojiler neler?

Bu rehberde önümüzdeki yıl içerisinde kullanılmaya başlanmasını beklediğimiz teknolojileri sıraladık. Rehberimizde ayrıca mevcut olan ancak 2025 yılında daha da gelişmesini düşündüğümüz teknolojilere de yer verdik.

2025 Yılında Beklediğimiz Teknolojiler

Daha iyi yapay zeka teknolojileri

Biyobaskı teknolojisinde önemli gelişmeler

Uzay teknolojilerindeki atılımlar

Telefonlarda kamera teknolojisinin gelişmesi

Telefonlarda hızlı şarj ve batarya kapasitesinin artması

Daha uzun menzilli elektrikli arabalar

Daha iyi katlanabilir telefonlar

5G teknolojisinin dünyada yaygınlaşması

Mobil işlemcili laptopların yaygınlaşması

Gelişmiş siber güvenlik

2025'te hayatımıza girecek teknolojiler listesinde yer alan gelişmelerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Daha İyi Yapay Zeka Teknolojileri

Şu an gerek kişisel gerek kurumsal amaçla kullanılmakta olan yapay zeka gelecek yıl çok daha büyük bir ilerleme kaydedecek. Örneğin sohbet botları daha iyi muhakeme yeteneğine sahip olmanın yanı sıra uzun girişler kabul edecek ve daha kişiselleştirilmiş bir hâle gelecek.

Görsel ve video oluşturmaya yönelik yapay zeka modelleri de hız kesmeden geliştirilmeye devam ediliyor. Gelecek yıl daha elle tutulur sonuçlar üreten yapay zeka modelleri ile karşı karşıya olacağız.

Teknoloji şirketlerinin 2025 yılında yapay zekayı her fırsatta kullanıcılarının karşısına çıkarması bekleniyor. Microsoft ve Google gibi şirketler şu an hizmetlerine yapay zeka modellerini entegre etmeye zaten başladı. Bu 2025 yılında daha da hız kazanacak.

Uzay Teknolojilerindeki Atılımlar

Uzay alanında 2025 yılında birbirinden önemli çalışmaların altına imza atılacak. Uzay madenciliğinde dönüm noktası olması beklenen Vestri isimli aracın 2025 yılında uzaya fırlatılması planlanıyor. Bu görev kapsamında ilk kez özel bir şirket asteroidden maden çıkacak.

2025 yılının mayıs ayında uzaya fırlatılacak Tianwen-2, Kamoʻoalewa isimli asteroitte analiz için bazı örnekler toplayacak. Bu görevin Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimine dair çeşitli bilgiler sunacağı düşünülüyor.

2025 yılının ocak ayında fırlatılacak olan Venus Life Finder, Venüs'te yaşam var mı sorusunun yanıtını arayacak. Avrupa Uzay Ajansı'nın Space Rider isimli uzay aracı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatılacak. İki ay civarı boyunca Dünya yörüngesinde kalacak uzay aracı bilimsel araştırmalarda kullanılması üzere çeşitli veriler bulmaya çalışacak.

Sierra Space’in Dream Chaser isimli uzay aracı, 2025 yılının mayıs ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo taşıması için uzaya fırlatılacak. Uzay aracının 45 gün civarı ISS'de kalacağı belirtiliyor.

NASA, 2025 yılında Mars atmosferini incelemek için ESCAPADE isimli uzay aracını uzaya gönderecek. Bu çalışma ile birlikte Mars'taki iklim değişikliğine dair bilgiler elde edilecek.

Ticari uzay istasyonu olacak Haven-1'in 2025 yılında fırlatılması hedefleniyor. Haven-1'in ISS'den farklı bir deneyim sunacağı söyleniyor.

Telefonlarda Kamera Teknolojisinin Gelişmesi

Önümüzdeki yıl telefonlarda 200 megapikselin üzerinde kamera çözünürlükleri görebiliriz. Ayrıca yapay zeka desteğine sahip fotoğraf işleme algoritmaları daha da gelişecek. Gelişmiş görüntü sensörleri ve algoritmalar sayesinde düşük ışığın olduğu mekanlarda bile çok kaliteli fotoğraflar elde edilebilecek.

Telefonlarda Hızlı Şarj ve Batarya Kapasitesinin Artması

Telefonlardaki batarya kapasitesinin 7 bin mAh üzerine çıkması bekleniyor. Bu sayede cihazlar uzun süre boyunca şarj işlemine gerek kalmadan kullanılabilecek. Hızlı şarj teknolojileri özellikle son zamanlarda önemli gelişmeler katetti. Bu gelişmeler 2025 yılında da devam edecektir.

Biyobaskı Teknolojisinde Önemli Gelişmeler

Biyolojik doku ve organların üç boyutlu olarak basımını içeren biyobaskı teknolojisi, 2025 yılında önemli gelişme kaydedecek ve daha da yaygınlaşacak.

Biyo-mürekkep malzemeleri ve baskı teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler, bilim insanlarının daha fazla doğruluk ve işlevsellikle karmaşık dokular üretebilmesini sağlayacak. Bu, özellikle organ nakli sürecinde çok önemli bir role sahip.

Bu teknoloji, vücudun organı kabul etmeme ihtimalini minimum seviyeye indiriyor. Biyobaskı ayrıca ilaç testlerini ve tıbbi araştırma süreçlerini de hızlandıracak. Hayvan deneylerine olan ihtiyacı azaltacak ve bununla birlikte ilaç geliştirme süreci de kısaltacak.

Daha İyi Katlanabilir Telefonlar

2025 yılında katlanabilir telefonlar daha yaygın hâle gelecek ve daha dayanıklı bir yapıya sahip olacak. Menteşe mekanizmasındaki gelişmeler, daha az kat izi ve daha uzun ömürlü bir ekran deneyimi vadedecek.

Ayrıca üçe katlanabilen telefonların sayısında artış yaşanabilir ve daha yaygın hâle gelebilir. Şu anda Huawei'nin Mate XT Ultimate modeli bulunuyor ancak ilerleyen aylarda daha fazla model görebiliriz.

5G Teknolojisinin Dünyada Yaygınlaşması

Gelecek yıl 5G teknolojisi dünyada yaygınlaşacak. Türkiye'de ise bu teknoloji 2026 yılında aktif olarak kullanılabilecek. 5G ile beraber daha güvenilir, daha düşük gecikmeli ve daha hızlı internet bağlantıları elde edilebilecek.

Mobil İşlemcili Laptopların Yaygınlaşması

Snapdragson 8 Elite gibi yeni nesil mobil işlemciler, mobil işlemcili dizüstü bilgisayarların daha yaygın olmasına yardım edebilir. Yüksek performans ve güç verimliliği sunan Snapdragon 8 Elite, Intel ve AMD'ye çok ciddi bir rakip olabilir.

Qualcomm'un Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlara büyük ilgi gösterilmişti. Bu ilgi nedeniyle birçok PC üreticisi söz konusu işlemcilere sahip laptop modeller piyasaya sürebilir.

Öte yandan ARM tabanlı işlemcilerin Windows işletim sistemiyle uyumlu hâle gelmesi ve programların bu işlemcileri desteklemesi, mobil işlemcili laptopların daha yaygın hâle gelmesini sağlayabilir.

Daha Uzun Menzilli Elektrik Arabalar

Menzil, elektrikli araç satın alırken dikkat edilen en önemli faktörlerinden biri. Dolayısıyla üreticiler menzili artırmak için ar-ge çalışmaları yapıyor ve enerji verimliliğine odaklanıyor. Bu çalışmalar ile birlikte önümüzdeki yıl menzil konusunda büyük bir gelişim bekleniyor. Bu da 2025'te daha uzun menzile sahip elektrikli arabalar göreceğiz anlamına geliyor.

Batarya teknolojisinde katedilen ilerleme, verimliliği daha yüksek motorlar ve akıllı yazılımlar, elektrikli araçların menzilini artırarak tek şarj ile daha uzun süre boyunca yolculuk yapılabilmesine imkân tanıyacak. Gelecek yıl 700 km-800 km gibi menzillerin daha yaygın hâle geleceğini düşünüyoruz.

Gelişmiş Siber Güvenlik

Önümüzdeki yıl siber güvenlik konusunda önemli bir gelişme yaşanacak. AI desteğine sahip güvenlik sistemleri, siber saldırıları çok daha hızlı şekilde tespit edebilecek ve önleyebilecek. Bu, veri mahremiyeti için büyük bir rol üstlenecek.

Sizce 2025'te hayatımıza girecek teknolojiler neler olacak? Hangi alanlarda teknolojik gelişmeler göreceğiz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.