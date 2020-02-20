4K Çözünürlük Nedir? 4K TV Tercih Etmek için Nedenler!

Son zamanlarda özellikle televizyonlarda sıkça duymaya başladığımız 4K çözünürlük nedir ve ne işe yarar? Tüm bunlara göz attıktan sonra neden 4K televizyon tercih etmeniz gerekiğine göz atalım.

4K Çözünürlük Nedir?

Birkaç yıldır Full HD oldukça yaygın bir hale geldi ve o dönemlerde kullanıcıların alabileceği en iyi görüntüyü sunuyordu. Full HD, HD'den dört kat daha fazla piksel içerir. Ancak şimdi 4K çözünürlük sahneye çıkmaya başladı ve ekranlarda yepyeni bir ayrıntı ve netlik dünyası sunmaya başladı.

Eğer bir televizyon almayı planlıyorsanız ya da sadece merak ediyorsanız, bu rehber işinize oldukça yarayabilir.

En basit hali ile tanımlamak gerekirse 4K daha net bir görüntü anlamına gelir. Bunu başarmak için ekranda aynı anda daha fazla sayıda piksel (8.294.400) kullanılır. 3840 x 2160 piksel ya da diğer adı ile 2160p olarak duyabileceğiniz bu çözünürlükte, Full HD'e kıyasla dört kat daha fazla piksel bulunmakta.

Peki neden 4K olarak adlandırılıyor derseniz bunun nedeni ise görüntülerin 4.000 piksel genişliğinde olmasından kaynaklanıyor. Peki tüm bu pikseller önemli mi?

Aslında evet.

Eğer 480p ve 1080p görüntüleri kıyaslarsanız aralarında netlik olarak ciddi bir farkın bulunduğunu görürsünüz. Full HD (1080p) ile 4K (2160p) arasındaki fark da hemen hemen bu seviyede.Yani 4K ekranlar, Full HD ekranlara göre belirgin seviyede daha keskin bir yapıya sahip.

Buna rağmen hemen hemen aynı boyutlarda ekranlara sahip iki cihaz üzerinde kıyaslama yapıyorsanız ve de ekrana fazla yakın oturuyorsanız aradaki farkı pek de hissedemeyebilirsiniz. Tabii burada izlediğiniz içeriklerin görüntü kalitesi de önemli.

4K TV Tercih Etmek için 4 Neden!

1- İleriye Yönelik

Mevcut durumda 4K içerik bulmanız zor olabilir. Buna rağmen yayın şirketlerinin gözlerini hafif hafif bu yöne çevirdiklerini söyleyebiliriz. 4K yayın akışı için pek çok test yapıldı ve güncel durumda altyapılar uygun gibi gözüküyor. Bu nedenle ileride pek çok 4K içerik ile karşılaşmayı bekleyebiliriz ve tam da bu nedenle yapacağınız tercih ileriye dönük mantıklı bir adım olabilir.

2- Sadece Çözünürlük Değil

Ultra HD ekranlar yalnızca dört kat daha yüksek çözünürlük değil aynı zamanda daha yüksek kare hızı, çılgın kontrast dinamikleri ve genişletilmiş renkler anlamına da gelir.

3- 4K Oyunlar Yaklaşıyor

Hem yeni nesil konsollar hem de güçlenen bilgisayar bileşenleri ile birlikte ilerleyen dönemlerde daha pek çok 4K destekli oyun ile karşılaşacağız ve eğer grafikleri ve canlılığı önemseyen birisi iseniz, bu sizi oldukça mutlu edebilir.

4- Fiyat Farkı Hızla Daralıyor

Daha fazla sayıda üretici daha fazla sayıda 4K panel üretmeye başladıkça üretim hacmi de genişlemiş oluyor ki bu da hızla düşen fiyatlar anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl boyunca UHD televizyonların fiyatlarında yaşanan düşüşü gördük ve bu yıl itibarıyla Full HD cihazlar ile aralarındaki farkın iyice kapanmasını bekleyebiliriz.