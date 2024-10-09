4K ve 8K terimleri, dijital çözünürlük formatı olarak şeklinde nitelendiriliyor. Bu formatlar sayesinde görüntü deneyimi üst düzeye çıkarılır. Peki, 4K ve 8K arasındaki fark nedir, 8K TV almaya değer mi, 4K ve 8K çözünürlükte izlemek için ideal internet hızı kaç olmalı? Tüm bu soruların cevaplarını sizin için hazırladığımız rehberde bulabilirsiniz.

4K Teknolojisi Nedir?

Dijital çözünürlük formatlarından 4K, genel olarak 3840 x 2160 pikseldir. Bu durum ekranda toplamda 8.3 milyon piksel yer aldığını ifade ediyor. 4K teknoloji, çok pikselden oluştuğu için ayrıntıları ve netliği de görüntülerde daha fazladır. Bundan dolayı 4K teknolojisi monitör, bilgisayarın büyük ekranlarında çalıştırıldığında etkileyici ve yüksek performans sunuyor.

4K teknolojisi, 4K altında çözünürlüğe sahip televizyonlardaki HD ve Full HD ekranlardan farklı olarak daha çok detay sunuyor. 4K, akıllı telefonlarda da kullanılan bir teknolojidir. Özellikle 4K teknolojisiyle akıllı telefonlardan kaliteli videolar çekilebilir.

8K Teknolojisi Nedir?

8K teknolojisi, ortalama 8000 piksel genişlikte görüntüler sunuyor. 8000 piksel genişlik hem Rec.2020 (UHDTV) standartları hem de UHD (Ultra High Definition) standartlarına göre 7680 x 4320 piksel çözünürlükte çok yüksek görüntü kalitesinde referansa sahip.

8K teknolojisi tam olarak şunları ifade ediyor;

Daha çok piksel

Daha çok netlik

Daha yüksek detay

Görüntü teknolojilerinin zirvesi olarak tabir edebileceğimiz 8K teknolojisi sayesinde ortaya olağanüstü görüntüler çıkar. 8K teknolojili ekranlarla oyun, video içerikleri ve fotoğraflarda keskin, gerçekçi görüntülere ulaşılır. İzleyicilerini içine çeken bir sistemden oluşur. 8K teknolojili ekranlarda içeriklerde detaylar çok belirgindir. Genel görüntü kalitesi üst düzeydedir. Aynı zamanda renklerde daha canlıdır.

4K ve 8K Teknolojileri Arasındaki Farklar

Görüntüleme deneyimini üst düzeye çıkaran 4K ve 8K teknolojileri arasındaki farkları şöyle sıralayabiliriz;

4K teknolojisi, monitör ve televizyonlar için uygun fiyatlarda sunulur. 8K teknolojisiyse 4K’a kıyasla çok yüksek piksel yoğunluğu ve çözünürlüğe sahip olduğu için fiyatı da yüksektir.

4K teknolojisi, yüksek çözünürlükte kaliteli görüntüler sunuyor. Büyük ekranlarda 4K teknolojisi çok net fark ediliyor. 8K teknolojisi, 4K’den daha yüksek çözünürlük sunduğu için sunduğu detaylarda çoktur.

4K (Ultra HD) teknolojisi, 3840 x 2160 piksel çözünürlükten oluşuyor. Bu ortalama 8.3 milyon pikseldir. 8K teknolojisiyse 7680 x 4320 piksel çözünürlüklüdür. 8K teknolojisi toplamda 33.2 milyon piksel olarak tasarlandı. 33.2 milyon piksel, 4K’nın ortalama 4 katına denk geliyor.

4K teknolojisiyle birçok akış servisi, film yapımcısı ve televizyon şirketi tarafından içerikler üretiliyor. Yalnız 8K teknolojisinin kullanımı ve içerik üretimi şu an için sınırlıdır.

4K teknolojisinin piksel yoğunluğu düşük olduğu için genel olarak 55 inç ve altındaki küçük ekranlı televizyonlarda kullanılıyor. 8K teknolojisinin yoğunluğuysa daha çoktur. Bundan dolayı 8K, 65 inç ve üzerindeki büyük ekranlı televizyonlarda yer alıyor.

8K TV Almak Mantıklı mı?

8K teknolojili bir televizyon almadan önce mutlaka ne tür içerikler tüketebileceğinize bakınız. 8K içeriklerine erişim şu an için yukarıda belirttiğimiz üzere sınırlıdır. Dolayısıyla güncel televizyon yayınlarındaki birçok içerikte 4K ya da altındadır. Özellikle Dolby Vision, HDR vb. yüksek teknolojilerle içerik izlemek istiyorsanız 8K teknolojili televizyon alabilirsiniz.

4K ve 8K çözünürlüklerde içerikler izlemek içinde ideal internet hızı çok önemlidir. Özellikle bu durum video akış hizmetleri açısından önem arz ediyor. İnternet hızı, yüksek çözünürlükteki videoların problemsiz şekilde kesintisiz izlenmesi ve akması noktasında hayati önem arz ediyor. 4K ve 8K teknolojilerinde olması gereken internet hızlar şöyledir;