HDR Nedir? Ne İşe Yarar?

HDR veya yüksek dinamik aralık, TV'nizin görüntüsünü tamamen yeni bir düzeye yükseltebilir. Orta seviye ve üst seviye TV'lerin yanı sıra birçok bütçe modeli de dahil olmak üzere neredeyse en iyi TV'lerin hepsinde bulunur. Gerçek HDR şovları, filmleri ve oyunlari görüntüleyen kaliteli bir TV'de daha parlak vurgular, daha iyi kontrast ve daha derin, daha gerçekçi renkler sunar. Bu yazımızda HDR teknolojisine daha yakından göz atıyoruz. HDR nedir? Ne işe yarar? İşte tüm detaylarıyla HDR teknolojisi!

HDR Nedir?

Bir TV'nin nasıl göründüğüne ilişkin en önemli iki faktör, kontrast oranı veya TV'nin ne kadar parlak ve karanlık olabileceği ve temel olarak ekrandaki renklerin gerçek hayata ne kadar yakın olduğu (veya yönetmenin amaçladığı palet ne olursa olsun) olan renk doğruluğudur. Bu sadece benim fikrim değil, tüm TV eleştirmenlerinin, mağazalarda ve web sitelerinde/dergilerde çoklu TV karşılaşmalarına katılan kişilerin ve Imaging Science Foundation gibi endüstri uzmanlarının görüşüdür. HDR, hem kontrast hem de renk aralığını önemli ölçüde genişletir. Görüntünün parlak kısımları çok daha parlak olabilir, bu nedenle görüntü daha fazla "derinliğe" sahip gibi görünür. Renkler daha parlak ve aradaki her şeyi gösterecek şekilde genişletilir.

HDR Ne İşe Yarar?

Tüm HDR TV'ler aynı değildir. Ve bir TV'nin "4K HDR" olarak etiketlenmesi, performansta herhangi bir artış elde edeceğiniz anlamına gelmez. Öyleyse HDR hype'a değer mi? İki kelimeyle: büyük ölçüde evet. Yeni bir TV satın alırken ve hatta HDR TV'nizi eve getirip kurduktan sonra bile dikkate almanız gereken önemli uyarılar vardır. Bazı önemli noktalar şunlardır:

HDR, hem onu ​​destekleyen bir TV hem de PlayStation ve Xbox oyunlarının yanı sıra birçok akış hizmetinde yaygın olarak bulunan özel HDR içeriği gerektirir.

HDR görüntüler, daha fazla kontrastla daha parlak vurgular elde edebilir.

Birçok HDR TV'de ayrıca geniş renk gamı ​​bulunur ve bu da onu destekleyen içerikle daha derin, daha zengin renkler sağlar.

Bütçeli bir HDR TV'de HDR ve pahalı bir HDR TV'de HDR çok farklı görünebilir. Bazı bütçe TV'lerde HDR, HDR olmayanlardan bile daha kötü görünebilir.

Bugün neredeyse tüm HDR içeriği 4K çözünürlükte de mevcuttur.

Dolby Vision, HDR10+ ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda HDR formatı vardır. Tüm HDR TV'ler HDR10'un kodunu çözebilir. HDR TV'ler hakkında bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri, TV HDR'sinin fotoğrafçılık için kullanılan HDR ile aynı olmadığıdır. Bunlar, ne yazık ki ve kafa karıştırıcı bir şekilde, aynı adı paylaşan çok farklı iki şeydir.

TV'de HDR : Günümüzün HDTV'lerinde mümkün olandan daha gerçekçi, doğal bir görüntü sunmak için TV'nin kontrast oranını ve renk paletini genişletir.

: Günümüzün HDTV'lerinde mümkün olandan daha gerçekçi, doğal bir görüntü sunmak için TV'nin kontrast oranını ve renk paletini genişletir. Fotoğrafçılıkta HDR: Daha büyük bir dinamik aralığını taklit eden tek bir görüntü oluşturmak için birden fazla görüntüyü farklı pozlamalarla birleştirir.

HDR Modu Nasıl Açılır?

TV'nize bağlı olarak HDR'yi görmek için bir veya daha fazla ayar yapmanız gerekebilir. LG'nin 4K OLED TV'leri gibi bazı TV modelleri, bir HDR sinyali algıladıklarında otomatik olarak uygun ayarlara geçer. Sony TV'ler gibi diğerleri, bir HDR kaynak cihazı bağlandığında onlara haber vermenize ihtiyaç duyar. Bir Sony TV'de bunu Giriş Ayarları'na giderek, ardından cihazınızın bağlı olduğu HDMI bağlantı noktasını seçerek ve Tam UHD Renk seçeneğini açarak yaparsınız.

Ayrıca, her HDMI bağlantı noktası HDR içeriğiyle kullanılamaz. Bazı TV'ler bunu her bağlantı noktasında destekler, bazıları yalnızca bir bağlantı noktasında destekler ve yine de diğerleri, tüm bağlantı noktalarında olmasa da bazılarında HDR desteği sunar. Şunu söylemek yeterli: Emin olmak için TV'nizle birlikte gelen belgelere bakın veya ayrıntıları çevrimiçi olarak arayın. Her şeyi doğru yaptığınızı varsayalım: Cihazlarınızın, hizmetlerinizin, içeriğinizin ve kablolarınızın bir veya daha fazla HDR biçimiyle uyumlu olduğundan emin oldunuz. Gerçekten HDR'ın açık olduğuna emin misiniz?

Samsung QLED TV veya LG OLED TV gibi üst düzey bir HDR TV'de fark hemen fark edilmelidir. Parlak güneş ışığı veya patlamaların olduğu sahneler göz kamaştırıcı olmalı ve renkler patlamalıdır. Karanlık sahneler, alıştığınızdan çok daha ayrıntılı görünmelidir. Genel olarak, kendinizi “Vay canına, daha önce televizyonumda hiç bu kadar güzel görünen bir film veya TV programı görmemiştim” diye düşünürken bulmalısınız.

Bu olmazsa, TV'nizden gerçekten HDR gördüğünüze dair resmi bir onay aramaya değer. LG ve Sony TV'ler bunu kolaylaştırıyor. Bir HDR10 veya Dolby Vision akışını oynatmaya başladığınızda, size bildirmek için sağ üst köşede kısa süreliğine eşleşen bir simge görünür. HDR'ın açık olmadığından şüpheleniyorsanız ve bu simgelerden biri görünmüyorsa, bir sorun var demektir. Diğer markalarda değişiklik gösterebilir. Samsung TV'lerde, uzaktan kumandadaki bilgi düğmesine basıldığında ekranın üst kısmında bir bilgi çubuğu görüntülenir. Sağ üst köşede "HDR" yazan bir gösterge yoksa bu HDR'ın kapalı olduğu anlamına gelir.

Beş HDR biçiminden biri kullanılarak oluşturulmuş içeriği izlemiyor olsanız bile TV'niz SDR içeriğini HDR'ye yakın kaliteye yükseltebilir. LG HDR TV'lerde, SDR filmlerin ve şovların HDR'ye daha çok benzemesini sağlamak için TV'nin görüntü işleme akıllı özelliklerinden yararlanan “HDR efekti” adı verilen bir resim modu bulunur. Diğer markaların benzer resim modu seçenekleri vardır. Bu yükseltmenin ne kadar etkili olduğu, kaynak içeriğin kalitesi, TV'nizin paneli ve yükseltme etkisini elde etmek için kullanılan algoritmalar gibi birçok faktöre bağlı olacaktır.

HDR için oluşturulmuş çoğu özel akış cihazının TV'nize doğru HDR sinyalini gönderecek şekilde yapılandırılması gerekmez. Ancak Xbox Series X veya PlayStation 5 gibi oyun konsollarının HDR görüntüleme için ayarlanması gerekebilir.

Xbox One S veya X'te:

Xbox Kılavuzunu açmak için Xbox düğmesine basın.

Ayarlar'a ilerleyin.

Tüm Ayarlar'ı seçin.

Görüntü ve Ses'i seçin.

Video Çıkışı'nı seçin.

Video Modları'nı seçin.

HDR'nin etkinleştirildiğinden emin olmak için hem 4K'ya İzin Ver hem de HDR'ye İzin Ver onay kutuları doldurulmalıdır.

PlayStation 5'te:

Ayarlara gidin.

Ekran ve Video'yu seçin.

Video Çıkış Ayarları'nı seçin.

HDR'yi seçin ve Otomatik'i işaretleyin.

Video Çıkış Ayarlarına geri dönün.

Derin Renk Çıktısı'nı seçin ve Otomatik'i işaretleyin.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.