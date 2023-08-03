Acer Chromebook 314 Özellikleri ve Fiyatı

Google’a ait bilgisayar işletim sistemi Chrome OS ile çalışan Acer Chromebook 314, CES 2022 etkinliğinden kısa bir süre sonra piyasaya sunuldu.

Şık tasarıma sahip olan cihaz, eksiksiz bağlantı seçenekleriyle üretkenliği önemli ölçüde artırıyor. Bağlantı seçenekleri sayesinde kullanıcılar, mekan ve zaman fark etmeksizin her yerde bağlantıda kalabiliyor.

Acer Chromebook 314; öğretmen, ebeveyn ve üniversite öğrencilerinin verimli çalışması adına geliştirilmiştir. Acer Chromebook, olağanüstü performansla çalışmaktadır. Kullanıcılarına konfor sunan cihaz, askeri dayanıklılık standartlarında MIL-STD 810H sertifikasıyla dikkat çekiyor.

Acer Chromebook 314 Özellikleri

Okul çağında çocukları olan ailelerle öğrencilere özel olarak tasarlanan Acer Chromebook 314, en yeni Intel® Core™ i3-N305 işlemciden oluşuyor. Düşük güç yönetimiyle yüksek performans sergileyen bir cihazdır. Acer Chromebook 314, öğrencilerin hızlı şekilde ödevlerini tamamlamasına olanak sunuyor.

Chromebook Spin serisinin yeni üyesi, parlamayı önleyen 14 inç Full HD IPS ekran olarak tasarlanmıştır. Cihazın çerçevesi, 8.8 mm incelikte geliştirilmiştir. Acer Chromebook 314’un ekranında OceanGlass teknolojisi kullanılmıştır. OceanGlass teknolojisi sayesinde cihazın ekranında çoklu dokunmatik hareketler sergileniyor.

Acer Chromebook 314; TNR3, HDR web kamera ile otomatik yüz pozlama teknolojilerine sahiptir. Bu teknolojiler, videoların kalitesini artırıp kesintisiz online toplantı deneyimi yaşatıyor. Aynı zamanda cihazın çift mikronu, ses kalitesini iyileştiriyor.

Dizüstü bilgisayar, OceanGlass™ dokunmatik yüzeyden oluşuyor. Dokunmatik yüzeyin en önemli özelliği kullanıcılarına pürüzsüz dokunsal deneyim sunmasıdır. Acer Chromebook 314’un dokunmatik yüzeyi, akrilonitril bütadien stiren (ABS) ile kıyı ya da su yolundan 50 kilometre uzaklıktaki okyanusla bağlantılı plastik atıkların çevre dostu karışımından imal edilmektedir.

Acer Chromebook 314;

Sürdürülebilir ambalaj,

Geri dönüştürülmüş malzemeler,

Enerji tasarrufu sağlayan tasarıma sahiptir.

Acer’in bu dizüstü bilgisayarı, EPEAT® sistemine kayıtlıdır. EPEAT®, atıkları azaltma yönelik çalışmaları kapsıyor. Acer’a ait Earthion programıyla EPEAT® uyumlu çalışarak çevre sağlığını koruyor.

Acer Chromebook 314’un kullanışlı özelliklerinden biri de 11.5 saatlik pil ömrüne sahip olmasıdır. Ayrıca hızlı şarj desteği de sunuyor. Hızlı desteği sayesinde 30 dakikada pil %50’ye kadar dolabiliyor.

Acer Chromebook 314’un eksiksiz bağlantı seçenekleri;

Bluetooth 5.1 özellikli Wi-Fi 6E

İki tane tam işleve sahip USB 3.2 Nesil 1 Type-C bağlantı noktası

MicroSD kart okuyucu

İki adet USB 3.2 Nesil 1 Type -A bağlantı noktasından oluşuyor.

Bağlantı seçenekleriyle kullanıcılar, birden çok cihaza aynı anda bağlanabiliyor. Böylelikle iş akışlarını da basit hale getiriyor.

Acer Chromebook 314 Fiyatı

Acer Chromebook 314 (CB314-4H / CB314-4HT) geçtiğimiz ay EMEA bölgesinde 379 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Acer Chromebook 314’un Türkiye pazarına giriş tarihi ise belli değil.

Cihazın özellikleri, bulunabilirliği ve fiyatı bölgeye göre değişiyor. Acer Chromebook 314’un Türkiye’de sunulacağı tarihle ilgili bir gelişme olduğunda bizde sizlere hızlı şekilde bilgi vereceğiz.