Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları - 2023
Bu yazıda Turkcell tarifeler ve fiyatları hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Turkcell tarafından sunulan tarifelerin içerikleri ve ücretleri!
Turkcell tarifeler ve fiyatları, mevcut paketinden memnun olmayan ve bu nedenden dolayı farklı bir tarifeyle devam etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde Turkcell tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.
En çok kullanılan operatörler arasında yer alan Turkcell tarafından sunulan pek çok tarife bulunuyor. Farklı miktarlarda internet, dakika ve SMS sunan tarifeleri inceleyerek size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki, Turkcell tarife ücreti ne kadar? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda bulunan tabloya göz atabilirsiniz.
Not: Tabloda bulunan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.
Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları
|Tarife İsmi
|Tarife İçeriği
|Aylık Fiyatı
|Platinum Star+ 20 Paketi
|
20 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|260 TL
|Esneyen Paket
|
5 GB internet
1500 dakika
250 SMS
|125 TL
|Platinum Star+ 30 Paketi
|
30 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|320 TL
|Platinum Star Plus 40 Paketi
|
40 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|380 TL
|Platinum Black Star+ 60 Paketi
|
60 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|450 TL
|Platinum Black Star+ 80 Paketi
|
80 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|520 TL
|Platinum Black Star+ 100 Paketi
|
100 GB internet
2500 dakika
500 SMS
Turkcell’lilerle sınırsız konuşma
|650 TL
|Yıllık - Dev Star + 120
|
12000 dakika (yıllık toplam)
120 GB (yıllık toplam)
6000 SMS (yıllık toplam)
|160 TL x 12 ay (Toplam 1920 TL)
|Yıllık - Dev Platinum Star + 240
|
24000 dakika (yıllık toplam)
240 GB (yıllık toplam)
6000 SMS (yıllık toplam)
|230 TL x 12 ay (Toplam 2760 TL)
|Yıllık - Dev Platinum Star + 480
|
24000 dakika (yıllık toplam)
480 GB (yıllık toplam)
6000 SMS (yıllık toplam)
|300 TL x 12 ay (Toplam 3600 TL)
|GNÇ Ekstra 12GB Paketi
|
10 GB + sosyal medyada geçerli 2 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|180 TL
|Star 1 GB Paketi
|
1 GB internet
2000 dakika
250 SMS
|125 TL
|Star + 5 GB Paketi
|
5 GB internet
1000 dakika
250 SMS
|160 TL
|Star 12 GB Paketi
|
12 GB internet
1100 dakika
250 SMS
|200 TL
|Platinum Basın Star Paketi
|
26 GB internet
1100 dakika
1100 SMS
Turkcell'lilerle sınırsız konuşma
|69 TL
Turkcell Mobil İnternet Ayarları Nasıl Yapılır?
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte internet kullanımında da belirgin oranlarda artış yaşanmaya başlandı. Neredeyse tüm kullanıcılar tarafından günlük ihtiyaç gibi görülen internet tam bir bağımlılık unsuru haline geldi.
Bu yazıda Turkcell tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Yeni bir pakete geçiş yapmak için üç farklı yöntem bulunuyor. İster Turkcell'in resmî web sitesinden ister resmî mobil uygulama üzerinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bir tarifeye abone olabilirsiniz.
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