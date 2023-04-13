Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları - 2023

Bu yazıda Turkcell tarifeler ve fiyatları hakkında merak edilen soruları cevaplayacağız. İşte Turkcell tarafından sunulan tarifelerin içerikleri ve ücretleri!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Turkcell tarifeler ve fiyatları, mevcut paketinden memnun olmayan ve bu nedenden dolayı farklı bir tarifeyle devam etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde Turkcell tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.

En çok kullanılan operatörler arasında yer alan Turkcell tarafından sunulan pek çok tarife bulunuyor. Farklı miktarlarda internet, dakika ve SMS sunan tarifeleri inceleyerek size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki, Turkcell tarife ücreti ne kadar? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda bulunan tabloya göz atabilirsiniz.

Not: Tabloda bulunan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Aylık Fiyatı
Platinum Star+ 20 Paketi

20 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 260 TL
Esneyen Paket

5 GB internet

1500 dakika

250 SMS

 125 TL
Platinum Star+ 30 Paketi

30 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 320 TL
Platinum Star Plus 40 Paketi

40 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 380 TL
Platinum Black Star+ 60 Paketi

60 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 450 TL
Platinum Black Star+ 80 Paketi

80 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 520 TL
Platinum Black Star+ 100 Paketi

100 GB internet

2500 dakika

500 SMS

Turkcell’lilerle sınırsız konuşma

 650 TL
Yıllık - Dev Star + 120

12000 dakika (yıllık toplam)

120 GB (yıllık toplam)

6000 SMS (yıllık toplam)

 160 TL x 12 ay (Toplam 1920 TL)
Yıllık - Dev Platinum Star + 240

24000 dakika (yıllık toplam)

240 GB (yıllık toplam)

6000 SMS (yıllık toplam)

 230 TL x 12 ay (Toplam 2760 TL)
Yıllık - Dev Platinum Star + 480

24000 dakika (yıllık toplam)

480 GB (yıllık toplam)

6000 SMS (yıllık toplam)

 300 TL x 12 ay (Toplam 3600 TL)
GNÇ Ekstra 12GB Paketi

10 GB + sosyal medyada geçerli 2 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 180 TL
Star 1 GB Paketi

1 GB internet

2000 dakika

250 SMS

 125 TL
Star + 5 GB Paketi

5 GB internet

1000 dakika

250 SMS

 160 TL
Star 12 GB Paketi

12 GB internet

1100 dakika

250 SMS

 200 TL
Platinum Basın Star Paketi

26 GB internet

1100 dakika

1100 SMS

Turkcell'lilerle sınırsız konuşma

 69 TL

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Bu yazıda Turkcell tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Yeni bir pakete geçiş yapmak için üç farklı yöntem bulunuyor. İster Turkcell'in resmî web sitesinden ister resmî mobil uygulama üzerinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bir tarifeye abone olabilirsiniz.

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