Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları - 2023

Turkcell tarifeler ve fiyatları, mevcut paketinden memnun olmayan ve bu nedenden dolayı farklı bir tarifeyle devam etmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Hazırladığımız rehberde Turkcell tarafından sunulan paketlerin içeriğini ve fiyat etiketlerini sıraladık.

En çok kullanılan operatörler arasında yer alan Turkcell tarafından sunulan pek çok tarife bulunuyor. Farklı miktarlarda internet, dakika ve SMS sunan tarifeleri inceleyerek size en uygun olanı seçebilirsiniz. Peki, Turkcell tarife ücreti ne kadar? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız aşağıda bulunan tabloya göz atabilirsiniz.

Not: Tabloda bulunan tarifelerin içerikleri ve fiyat etiketleri zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Turkcell Tarifeleri ve Fiyatları

Tarife İsmi Tarife İçeriği Aylık Fiyatı Platinum Star+ 20 Paketi 20 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 260 TL Esneyen Paket 5 GB internet 1500 dakika 250 SMS 125 TL Platinum Star+ 30 Paketi 30 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 320 TL Platinum Star Plus 40 Paketi 40 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 380 TL Platinum Black Star+ 60 Paketi 60 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 450 TL Platinum Black Star+ 80 Paketi 80 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 520 TL Platinum Black Star+ 100 Paketi 100 GB internet 2500 dakika 500 SMS Turkcell’lilerle sınırsız konuşma 650 TL Yıllık - Dev Star + 120 12000 dakika (yıllık toplam) 120 GB (yıllık toplam) 6000 SMS (yıllık toplam) 160 TL x 12 ay (Toplam 1920 TL) Yıllık - Dev Platinum Star + 240 24000 dakika (yıllık toplam) 240 GB (yıllık toplam) 6000 SMS (yıllık toplam) 230 TL x 12 ay (Toplam 2760 TL) Yıllık - Dev Platinum Star + 480 24000 dakika (yıllık toplam) 480 GB (yıllık toplam) 6000 SMS (yıllık toplam) 300 TL x 12 ay (Toplam 3600 TL) GNÇ Ekstra 12GB Paketi 10 GB + sosyal medyada geçerli 2 GB internet 1000 dakika 250 SMS 180 TL Star 1 GB Paketi 1 GB internet 2000 dakika 250 SMS 125 TL Star + 5 GB Paketi 5 GB internet 1000 dakika 250 SMS 160 TL Star 12 GB Paketi 12 GB internet 1100 dakika 250 SMS 200 TL Platinum Basın Star Paketi 26 GB internet 1100 dakika 1100 SMS Turkcell'lilerle sınırsız konuşma 69 TL

Bu yazıda Turkcell tarifeler ve fiyatları ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Yeni bir pakete geçiş yapmak için üç farklı yöntem bulunuyor. İster Turkcell'in resmî web sitesinden ister resmî mobil uygulama üzerinden isterseniz müşteri hizmetleriyle iletişime geçerek bir tarifeye abone olabilirsiniz.