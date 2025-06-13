Ağda kayıtlı değil hatası telefonunuzda aniden beliren ve arama yapmanızı engelleyen sinir bozucu bir sorundur. Bu hata mesajını gördüğünüzde telefonunuz operatör ağına bağlanamıyor demektir. İster Android ister iPhone kullanın bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Neyse ki çözümü düşündüğünüzden daha basit. Bu rehberde ağda kayıtlı değil hatasını adım adım nasıl çözeceğinizi öğreneceksiniz.

Ağda Kayıtlı Değil Hatası Nasıl Çözülür?

Telefonu Yeniden Başlatın ya da Telefonun Uçak Modunu Açıp Kapatın

SIM Kartı Çıkarıp Takın ve Farklı Bir SIM Kart ile Deneme Yapın

Ağ Operatörünü Manuel Seçin

APN Ayarlarını Kontrol Edin

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Yazılım Güncellemelerini Kontrol Edin

Telefonunuzu Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Telefonu Yeniden Başlatın ya da Uçak Modunu Açıp Kapatın

Ağda kayıtlı değil hatası alanlar için en basit ama en etkili çözümlerden biri kuşkusuz telefonu yeniden başlatmak ya da uçak modunu açmak. Bu işlem çoğu zaman geçici yazılım hatalarını çözer. Güç tuşunu basılı tutun ve "Kapat" veya "Yeniden Başlat" seçeneğine dokunun. Telefon kapandıktan sonra 30 saniye bekleyin ve tekrar açın.

Yeniden başlatmadan önce uçak modunu da deneybilirsiniz. Ekranın üstünden aşağı kaydırarak hızlı ayarlar panelini açın. Uçak modu simgesine dokunun ve 30 saniye bekleyin. Sonra tekrar kapatın. Uçak modu tüm kablosuz bağlantıları keser ve yeniden başlatır. Bu sayede telefonunuz operatör ağını sıfırdan tarar.

SIM Kartı Çıkarıp Takın ve Farklı SIM Kart Deneyin

SIM kart sorunları ağ hatalarının en yaygın nedenidir. Önce telefonu kapatın, sonra SIM kart yuvasını açın. SIM kartı dikkatlice çıkarın ve altın renkli temas noktalarını inceleyin. Kirli veya oksitlenmiş görünüyorsa yumuşak bir bezle silin. Silgi kullanmak da iyi sonuç verir ama çok bastırmayın.

Temizledikten sonra SIM kartı tekrar takın. Doğru yöne yerleştirdiğinizden emin olun ve zorlamayın. Eğer ağda kayıtlı değil hatası devam ediyorsa sorunun cihazdan mı yoksa telefondan mı olduğunu anlamak için farklı bir SIM kartı kendi telefonunuza takın ve kendi SIM kartınızı farklı bir telefonda deneyin.

Bu sayede sorunun telefonda mı yoksa SIM kartta mı olduğunu anlarsınız. Başka SIM kart çalışıyorsa operatörünüzü arayıp yeni SIM kart isteyin. Eğer sizin SIM kartınız başka telefonda sorunsuz çalışıyorsa aşağıdaki yöntemlerle denemeye devam edin.

Ağ Operatörünü Manuel Seçin

Otomatik ağ seçimi bazen sorun çıkarabilir. Manuel seçim yaparak bu sorunu aşabilirsiniz. Android'de Ayarlar > Mobil Ağ > Ağ Operatörleri yolunu izleyin. iPhone'da Ayarlar > Hücresel > Ağ Seçimi bölümüne gidin. "Otomatik" seçeneğini kapatın.

Telefon mevcut ağları taramaya başlayacak. Bu işlem 1-2 dakika sürebilir. Tarama bitince operatörünüzü listeden seçin. Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom hangisini kullanıyorsanız ona dokunun. Eğer operatörünüz listede görünmüyorsa bulunduğunuz bölgede kapsama alanı sorunu var demektir. Farklı bir konuma geçip tekrar deneyin.

APN Ayarlarını Kontrol Edin

APN (Access Point Name) ayarları mobil internet ve bazen de ağ bağlantısı için kritiktir. Yanlış APN ayarları ağ kaydını bozabilir. Ayarlar > Mobil Ağ > Erişim Noktası Adları bölümüne gidin. Mevcut APN'yi kontrol edin. Operatörünüze göre doğru ayarlar şöyle olmalı:

Turkcell : APN: internet, Kullanıcı adı ve şifre boş

: APN: internet, Kullanıcı adı ve şifre boş Vodafone : APN: internet, Kullanıcı adı: vodafone, Şifre: vodafone

: APN: internet, Kullanıcı adı: vodafone, Şifre: vodafone Türk Telekom: APN: internet, Kullanıcı adı ve şifre boş

Yanlışsa düzeltin veya yeni APN ekleyin. Değişiklikleri kaydettikten sonra telefonu yeniden başlatın.

Ağ Ayarlarını Sıfırlayın

Bu yöntem tüm ağ ayarlarınızı fabrika değerlerine döndürür. Wi-Fi şifreleri ve Bluetooth eşleşmeleri silinir ama kesin çözüm sağlar. İşlem sonrası telefon yeniden başlayacak. Wi-Fi ağlarına tekrar bağlanmanız gerekecek ama ağda kayıtlı değil sorununuz muhtemelen çözülmüş olacak.

Android için : Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Wi-Fi, mobil ağ ve Bluetooth'u sıfırla yolunu izleyin. Sıfırla butonuna basın ve onaylayın.

: Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Wi-Fi, mobil ağ ve Bluetooth'u sıfırla yolunu izleyin. Sıfırla butonuna basın ve onaylayın. iPhone için: Ayarlar > Genel > Aktar veya iPhone'u Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla'ya gidin. Şifrenizi girin ve işlemi onaylayın.

Yazılım Güncellemelerini Kontrol Edin

Üreticiler sık sık ağ sorunlarını gideren güncellemeler yayınlar. Özellikle büyük güncellemelerden sonra bu tür yamalar gelir. Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümüne gidin. Güncelleme varsa Wi-Fi'ye bağlanın ve indirin.

Pilinizin en az %50 dolu olduğundan emin olun. Güncelleme sırasında telefonu kapatmayın veya yeniden başlatmayın. İşlem bitince telefon otomatik olarak yeniden başlayacak ve ağ sorunu muhtemelen çözülmüş olacak.

Telefonunuzu Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Diğer tüm yöntemler işe yaramadıysa son çare fabrika sıfırlamasıdır. Bu işlem telefonunuzdaki tüm verileri siler. Önce tüm önemli verilerinizi yedekleyin. Fotoğraflar, kişiler, mesajlar... Google hesabınız veya iCloud üzerinden yedekleme yapabilirsiniz.

Android : Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm verileri sil

: Ayarlar > Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm verileri sil iPhone: Ayarlar > Genel > Aktar veya iPhone'u Sıfırla > Tüm İçerik ve Ayarları Sil

İşlem 10-15 dakika sürer. Telefon ilk açılış durumuna dönecek. Kurulum sırasında yedeklerinizi geri yükleyebilirsiniz.

Operatöre Özel Hızlı Çözümler

Turkcell Müşterileri İçin

*2222# kodunu arayın ve "Hat Yenileme" seçeneğini kullanın. Bu işlem genellikle sorunu anında çözer. Çözmezse Turkcell mağazasından ücretsiz SIM kart değişimi yapabilirsiniz.

Vodafone Müşterileri İçin

542'ye "YENİLE" yazıp gönderin. Gelen talimatları uygulayın. SMS gönderemiyorsanız Vodafone Yanımda uygulamasını kullanın veya 542'yi arayın.

Türk Telekom Müşterileri İçin

2222'yi arayın ve sesli yanıt sisteminden "Otomatik hat yenileme" seçin. İşlem 2-3 dakika sürer. Tamamlanınca telefonu yeniden başlatın.

Ağda kayıtlı değil hatası can sıkıcı olsa da çözümü genellikle basittir. Bu rehberdeki yöntemleri sırasıyla deneyin. Sabırlı olun ve her yönteme şans verin. Unutmayın, çoğu durumda basit bir yeniden başlatma veya SIM kart temizliği sorunu çözer. Eğer sorun devam ederse operatörünüzün müşteri hizmetlerini arayın. Hangi yöntem sizin için işe yaradı? Yorumlarda paylaşarak diğer kullanıcılara yardımcı olun!