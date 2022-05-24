AirDroid Nedir, Özellikleri Neler, Nasıl Kullanılır?

Yoğun tempolu bir iş hayatında nefes almak çok zordur. Tabii, bu size yardımcı olacak bir aracınız yoksa geçerli. AirDroid nedir başlığında daha detaylı bir şekilde ele alacağımız AirDroid Personal, binlerce dosyayı cihazlar arasında transfer etmekte veya cihazını yönetmekte zorlanan her kullanıcının derdine deva oluyor.

Dünya çapında milyonlarca kez indirilen, 10 yılı aşkın bir süredir aktif olarak varlığını sürdüren, dünyanın önde gelen teknolojik haber sitelerinin desteklediği, geri bildirimde bulunan kullanıcıların büyük bir kısmından olumlu görüşlerin geldiği bir hizmetten bahsediyoruz.

AirDroid Personal hizmeti ile kullanıcıların cihazlarını daha zahmetsiz bir şekilde yönetmesinin sağlanması hedefleniyor. Geliştiriciler, bu hedef doğrultusunda kullanıcılara oldukça faydalı özellikler sunarak amacına ulaşmayı başarıyor.

AirDroid Nedir?

AirDroid bir verimlilik arttırma hizmeti. Bu şekilde tanımlanmasının aslında fark edilmesi çok uzun sürmeyen bir sebebi var: Hizmet ile sunulan özelliklerin tamamı, kullanıcıların işlerini daha hızlı ve zahmetsiz tamamlamasını sağlamak için var.

Bu özellikleri kullanarak çok uzun bir vaktinizi alacağını düşündüğünüz ve hatta imkânsız olarak gördüğünüz işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzdaki dosyaları başka bir cihaza aktarmak için USB kablo gibi geleneksel yöntemleri mi tercih ediyorsunuz? Bunun ne kadar yorucu olduğunu fark etmişsinizdir. Kullanıcının çok fazla yorulmasına neden olması bir kenara, kullanıcının çok uzun bir zamanını alıyor.

AirDroid'in verimlilik arttırıcı özelliği de bu noktada devreye giriyor. Dosyalarınızı bir cihazdan diğer bir cihaza kablo kullanmadan aktarmanıza imkân tanıyor. Desteklenen işletim sistemleri arasında ise Windows, macOS, Linux, Android ve iOS yer alıyor. Bu, hangi işletim sistemini kullanırsanız kullanın, dosyaları cihazlar arasında paylaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Kullanıcılara sunulan özellikler elbette ki bununla sınırlı değil. AirDroid'in verimlilik arttırma tarafındaki gerçek potansiyelini özellikler kısmında çok daha iyi bir şekilde göreceksiniz.

AirDroid Özellikleri Neler?

Android telefondan bilgisayara / bilgisayardan Android telefona dosya aktarma

Android telefonu uzaktan kontrol etme

Android telefonu bilgisayara yansıtma.

Telefonun kamerasına uzaktan erişme.

Gelen bildirimleri ve SMS'leri bilgisayarda görüntüleme ve kontrol etme.

AirDroid'i kullanmanın avantajları, yukarıdaki özelliklerden de anlaşılabileceği üzere saymakla bitirilebilir olmaktan oldukça uzak duruyor. Bu özelliklerden hangisinin ne zaman size faydasının dokunacağını ise aşağıdan detaylı bir şekilde öğrenelim.

1. Bir Cihazdan Diğer Cihaza Dosya Aktarma

Bu hizmet, size hangi işletim sistemini kullandığınız fark etmeksizin dosyalarınızı başka bir cihaza kablosuz olarak aktarma imkânı veriyor. Düşünün, telefonunuzu yedeklemeniz gerekiyor ve galerinizdeki tek bir albüm bile depolama alanınızın büyük bir kısmını doldurmaya yetiyor.

Bu kadar çok sayıda fotoğraf ve videoyu başka bir cihaza aktarma süreci sizce de çok yorucu geçmez mi? Bu işlemi eğer AirDroid'in dosya aktarma özelliği ile gerçekleştirirseniz hayır, süreç tamamen sizin lehinize işler.

Bu durumda USB kablo yerine başka bir hizmet de kullanabilirsiniz ama unutmamalısınız ki her hizmet aynı politikaya sahip değil. AirDroid diğer hizmetlerden farklı olarak fotoğraf, video ve diğer medya ögelerini kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeden, dosyaların boyutunu küçültmek için onları sıkıştırmadan başka bir cihaza aktarmanıza olanak tanır.

2. Android Telefonu Uzaktan Kontrol Etme

Masabaşı bir iş yapıyorsanız üretkenliğinizi ve verimliliğinizi arttırmak için sadece bilgisayarın ekranına odaklanmak isteyebilirsiniz ama klavyenizin hemen yanında telefonunuz dururken bunu yapmak ne kadar kolay olabilir?

Telefonunuzu ikide bir kontrol etmek yerine mobil cihazınızı doğrudan bilgisayarınızdan kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, Android işletim sistemli tüm telefon ve tabletlerle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Üstelik root işlemine de gerek yok.

AirDroid Personal, Android işletim sistemine sahip olduğu sürece istediğiniz telefonu veya tableti uzaktan kontrol etmenizi sağlıyor. Telefon markasının ya da modelinin bir önemi bulunmuyor.

Android AirMirror'ı cihazınıza indirerek Android telefonunuzdan veya tabletinizden başka bir Android telefon ya da tableti de kontrol edebilirsiniz.

Oyuncular, Android emülatör kullanmadan bilgisayarınızdan mobil oyun oynamaya ne dersiniz? Uzaktan kontrol özelliği, Android emülatör kullanmadan mobil oyunları doğrudan bilgisayarınızdan oynamanıza da izin veriyor.

Mobil oyunları büyük ekranda oynamanın oyun deneyimi üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu biliyorsunuzdur. Emülatörlerle uğraşmak yerine neden AirDroid'i kullanmıyorsunuz?

3. Ekran Yansıtma

E-kitap, film, dizi, belgesel ve diğer video içerikleri ekran yansıtma özelliği sayesinde daha büyük bir ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik, Android telefonunuzun ya da tabletinizin ekranını eş zamanlı olarak bilgisayarınıza yansıtıyor.

4. Uzaktan Kamera Yönetimi

AirDroid Personal, telefonunuzun kamerasını küçük çocuğunuzu kontrol etmek için kullanmanızı sağlar. Siz içeride bir yandan işinizle ilgilenirken bir yandan da çocuğunuzla ilgili her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Telefonun yerleştirildiği yer eğer hafif karanlıksa telefonun el fenerini açabilirsiniz. Bunun yanı sıra ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz. Önemli bir anı yakalamak istediğinizde ise ekran görüntüsü alıp bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Telefonun bulunduğu yerden gelen sesler de eş zamanlı olarak bilgisayarınıza iletilir.

5. Bildirimleri ve SMS'leri Uzaktan Yönetme

İşinizi bilgisayar üzerinden yapıyorsanız telefonu ikide bir elinize almak, belirli bir noktadan sonra oldukça zorlaşacaktır. Peki, işinizi yaparken bir yandan da telefonunuza gelen SMS'leri görüntüleyebileceğiniz, bildirimleri gözden geçirebileceğiniz ve hatta doğrudan arama yapabileceğiniz bir uygulama kullanma fikrine nasıl bakıyorsunuz?

İşinizi yaparken WhatsApp Messenger üzerinden size çok sayıda mesaj geldiğini düşünün. Bu bildirimleri sizce bilgisayarınızda görüp yanıtlamak mı yoksa telefonunuzun ekran kilidini açıp mesajlara geri dönmek mi daha az zamanınızı alır?

Bildirim ve SMS yönetiminin AirDroid özellikleri arasında öne çıkmasının başlıca sebebi de bu olabilir. Odaklanmanızı engelleyecek eylemlerden sizi uzaklaştırıyor.

AirDroid Nasıl Kullanılır?

AirDroid Personal'ı cihazlarınıza indirin.

Telefonu bilgisayara bağlayın.

Cihazdan cihaza dosya aktarın.

Telefonu uzaktan yönetin.

Android telefonu bilgisayara yansıtın.

Telefonun kamerasına uzaktan erişin.

Bildirimleri ve mesajları kontrol edin.

AirDroid'i nasıl kullanmaya nereden başlayacağınızı öğrenmek için bu adımları takip edin.

1. AirDroid Personal'ı İndirme

Hangi cihazlar arasında bağlantı kuracaksanız o cihazlara AirDroid Personal'ı indirmelisiniz. İndirme işlemini başlatmak için AirDroid Personal'ın indirme sayfasına gidebilirsiniz.

2. Telefonu Bilgisayara Bağlama

AirDroid Personal'ın özelliklerinden yararlanmak için öncelikle telefonunuzu bilgisayara bağlamanızı gerekiyor. Hizmet, size toplamda iki cihaz bağlama seçeneği sunuyor.

Cihazları bağlı olduğunuz ağ üzerinden yönetmek isterseniz iki cihazın da aynı ağa bağlı olduğundan emin olduktan sonra iki cihazda oturum açmanız yeterli. Cihazları eğer aynı ağ üzerinden yönetmek istemiyorsanız uzak bağlantı seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Bu seçeneği kullanmak için ilk olarak iki cihazda da oturum açın. Daha sonra telefonunuzdan AirDroid Personal'ı açın. Sağ alt köşedeki profil simgesine basın. "Security & Remote Features" bölümüne girin.

Dosya aktarımı, kamera, ekran yansıtma, uzaktan kontrol gibi seçenekleri hangi özellikleri kullanacağınıza bağlı olarak etkinleştirin.

3. Cihazdan Cihaza Dosya Aktarma

Android telefondan bilgisayara dosya aktarma işlemi için AirDroid Personal'ı mobil cihazınızda açın. Sol alt köşedeki "Transfer" seçeneğine dokunun. "My Devices" sekmesinden dosya aktaracağınız cihazı seçin.

Ataş simgesine basarak aktaracağınız dosyaları, ataş simgesinin yanındaki resim simgesine basarak görüntüleri açabilirsiniz.

Daha sonra cihaza aktaracağınız dosyaları seçip gönderebilirsiniz.

Bilgisayardan telefona dosya aktarma işlemi için sol menüden uçurtma simgesine basın. Ardından "My Devices" bölümünün altından cihazınızı seçin. Aktarmak istediğiniz dosyaları "Drag & drop files here" kısmına sürükleyin.

Mobil cihazdan yakındaki cihazlara dosya aktarma için AirDroid Personal uygulamasını açın. Uçurtma simgesine basıp "Nearby" sekmesine gelin. Konum izni isterse konum iznini verin.

Tarama işlemi sona erdikten sonra yakındaki cihaz görünür. Cihazın üzerine dokunup dosya aktarma adımlarını takip edin.

Bilgisayardan yakındaki cihazlara dosya aktarma için uçurtma simgesine tıklayın. "Nearby" sekmesinin üzerine basın. Ardından "Search" butonuna tıklayın. Cihazlar bulunduktan sonra üzerine basıp dosyalarınızı aktarabilirsiniz.

4. Android Telefonu Uzaktan Yönetme

Android telefonu uzaktan kontrol etmek için ilk olarak telefonunuzda AirDroid Personal uygulamasını açın. Sağ alt köşede yer alan profil simgesine basın. "Security & Remote Features" bölümüne girin. "Remote Control" seçeneğini etkinleştirin.

AirDroid Control Add-on'u ekrandaki talimatlarda da belirtildiği üzere indirin. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınıza dönün ve AirDroid'u açın. Sol kısımdan teleskop simgesine basın. "My Devices" bölümünden uzaktan kontrol edeceğiniz Android telefonu seçin. "Remote Control" butonuna tıklayın.

5. Android Telefonu Bilgisayara Yansıtma

Telefonunuzdan uygulamaya girin. Profil simgesine basıp "Security & Remote Features" bölümüne girin. "Screen Mirroring" özelliğinin kullanılmasına "Grant permission" butonuna tıklayarak izin verin.

Bilgisayarınıza yüklediğiniz AirDroid Personal'a dönün ve teleskop simgesine basıp "My Devices" bölümünden telefonunuzu seçin. "Screen Mirroring" butonuna tıklayın.

6. Android Telefonun Kamerasına Uzaktan Erişme

Android telefonun kamerasına bilgisayardan erişmek için ilk olarak Android telefonunuzda uygulamayı açın. "Security & Remote Features" bölümünden kamera özelliğinin kullanılmasına izin verin.

"One-Way Audio" seçeneğini etkinleştirin.

AirDroid'in ses kaydetmesine izin verin.

Teleskop simgesine basıp Android telefonu seçin ve "Remote Camera" butonuna tıklayın.

7. Android Telefon Bildirimleri ve Mesajları Bilgisayardan Görme

Telefonunuzdan uygulamayı açın. Profil simgesine basın. "Security & Remote Features" bölümünden "Desktop Notif" seçeneğini etkinleştirin. İzni verdikten sonra yönlendirileceğiniz bildirim erişimi bölümünden AirDroid'i seçin. AirDroid'e gerekli izni verin. Bildirim seçeneklerini daha sonra istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

Bu yazıda AirDroid nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, özellikleri neler gibi soruları yanıtladık. AirDroid'in nasıl kullanılacağı hakkında daha detaylı bilgi almak için AirDroid Personal kullanım rehberine göz atabilirsiniz.

Uygun bir fiyat karşılığında yapabileceklerinizin sınırını genişletmek için AirDroid Personal Premium fiyatlarını da incelemenizi öneririz.