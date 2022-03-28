Akıllara Durgunluk Veren Kim Milyoner Olmak İster? Soruları

Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında ki ilginç soruları sizler için derledik.

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari
Buse Yılmaz
Buse Yılmaz -

En çok izlenen yarışma programlarından biri olan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ soruları bazen kafa karıştırıcı ve oldukça değişik olabiliyor. Yarışmacıların bazıları binlerce lira kazanırken, bazıları ise sorular karşısında verdikleri yanlış cevaplarla daha ilk sorudan elenebiliyor.Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada, izleyicilere sorulan ilginç ve komik soruları sizler için derledik. 1

Komik ve İlginç Kim Milyoner Olmak İster Soruları

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

ABD başkanlarının resmi olarak besledikleri hayvanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  1. Muhabbet Kuşu
  2. Zürafa
  3. Sırtlan
  4. Su Aygırı

Cevap: C

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

17. ve 18. yüzyıllarda başta Kanada olmak üzere Fransız kolonisinde hangisi para birimi olarak kullanılmıştır?

  1. Posta Pulu
  2. Bitki Tohumu
  3. İskambil Kağıdı
  4. Cam Boncuk

Cevap: C

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Filmlerde ‘yarısı şimdi, diğer yarısı iş bittikten sonra’ sözü genellikle hangisi için söylenir?

  1. Onur Belgesi
  2. Dükkan Tapusu
  3. Elma Şekeri
  4. Para

Cevap: D

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Günümüzde popüler bir söz olarak sıklıkla kullanılan ‘şehir efsanesi’ sözü, eski kuşaklar tarafından nasıl söylenir?

  1. Teamül
  2. Tahayyül
  3. Tevatür
  4. Tezahür

Cevap: C

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Bir şeyi ‘cephe’den gördüğünüzü söylüyorsanız nereden bakıyorsunuzdur?

  1. Karşı
  2. Yan
  3. Arka
  4. Üst

Cevap: A

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Türkçe’deki kelimeler en çok hangi harfle başlar?

  1. K Harfi
  2. M Harfi
  3. R Harfi
  4. S Harfi

Cevap: A

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Hangi ünlü çift 2017’de doğan kızlarının ismini Mevlana Celaleddin Rumi’den esinlenerek ‘Rumi’ koymuştur?

  1. Beyonce ve Jay Z
  2. Victoria ve David Beckham
  3. Meghan Markle ve Prens Harry
  4. Kim Kardashian ve Kanye West

Cevap: A

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?

  1. Hawai
  2. Yeni Zelanda
  3. Galler
  4. Hindistan

Cevap: B

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Hangi canlı, günde en az 250 kez gerçekleşen ve her biri yaklaşık 1 dakika süren uykuya dalar?

  1. Kirpi
  2. Arı
  3. Karınca
  4. Çekirge

Cevap: C

kim-milyoner-olmak-ister-sorulari

Hangi hayvanın bazı türleri ‘popolarından’ nefes alabilir?

  1. Kaplumbağa
  2. Bukalemun
  3. Yarasa
  4. Kurbağa

Cevap: A

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