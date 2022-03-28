Akıllara Durgunluk Veren Kim Milyoner Olmak İster? Soruları

En çok izlenen yarışma programlarından biri olan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ soruları bazen kafa karıştırıcı ve oldukça değişik olabiliyor. Yarışmacıların bazıları binlerce lira kazanırken, bazıları ise sorular karşısında verdikleri yanlış cevaplarla daha ilk sorudan elenebiliyor.Günümüzde Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla gerçekleşen yarışmada, izleyicilere sorulan ilginç ve komik soruları sizler için derledik. 1

Komik ve İlginç Kim Milyoner Olmak İster Soruları

ABD başkanlarının resmi olarak besledikleri hayvanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Muhabbet Kuşu Zürafa Sırtlan Su Aygırı

Cevap: C

17. ve 18. yüzyıllarda başta Kanada olmak üzere Fransız kolonisinde hangisi para birimi olarak kullanılmıştır?

Posta Pulu Bitki Tohumu İskambil Kağıdı Cam Boncuk

Cevap: C

Filmlerde ‘yarısı şimdi, diğer yarısı iş bittikten sonra’ sözü genellikle hangisi için söylenir?

Onur Belgesi Dükkan Tapusu Elma Şekeri Para

Cevap: D

Günümüzde popüler bir söz olarak sıklıkla kullanılan ‘şehir efsanesi’ sözü, eski kuşaklar tarafından nasıl söylenir?

Teamül Tahayyül Tevatür Tezahür

Cevap: C

Bir şeyi ‘cephe’den gördüğünüzü söylüyorsanız nereden bakıyorsunuzdur?

Karşı Yan Arka Üst

Cevap: A

Türkçe’deki kelimeler en çok hangi harfle başlar?

K Harfi M Harfi R Harfi S Harfi

Cevap: A

Hangi ünlü çift 2017’de doğan kızlarının ismini Mevlana Celaleddin Rumi’den esinlenerek ‘Rumi’ koymuştur?

Beyonce ve Jay Z Victoria ve David Beckham Meghan Markle ve Prens Harry Kim Kardashian ve Kanye West

Cevap: A

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?

Hawai Yeni Zelanda Galler Hindistan

Cevap: B

Hangi canlı, günde en az 250 kez gerçekleşen ve her biri yaklaşık 1 dakika süren uykuya dalar?

Kirpi Arı Karınca Çekirge

Cevap: C

Hangi hayvanın bazı türleri ‘popolarından’ nefes alabilir?

Kaplumbağa Bukalemun Yarasa Kurbağa

Cevap: A