Kim Milyoner Olmak İster Büyük Para Ödülü Yükseldi: Bakın Ne Kadar Oldu?

Geçtiğimiz gün son defa en yüksek para ödülü olan 1 milyon TL'yi bir yarışmacısına kazandıran program Kim Milyoner Olmak İster, en büyük para ödülünü değiştirdiğini açıkladı.

Türk televizyonlarının klasikleşen programı hâline gelen Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programı 1 Milyon TL'lik büyük ödülünü 5 milyon TL ile güncelleyerek yeni sezona yeni para ağacıyla devam edecek.

Kim Milyoner Olmak İster Yeni Para Ağacı

Soru - 2.000 TL Soru - 5.000 TL / BARAJ Soru - 7.500 TL Soru - 10.000 TL Soru - 20.000 TL Soru - 30.000 TL Soru - 50.000 TL / BARAJ Soru - 100.000 TL Soru - 200.000 TL Soru - 300.000 TL Soru - 500.000 TL Soru - 1.000.000 TL Soru - 5.000.000 TL

En yüksek para ödülünün yeni sezonla birlikte 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildiği yarışmada yeni meblağ 13. soru olarak ilave edildi.

Soru sayısına ekstra 1 soru olarak eklenen büyük ödülle birlikte yarışmada büyük ödül harici bulunan diğer 12 sorunun para değerlerinde de güncelleme yapıldı.

Kim Milyoner Olmak İster, güncellenen yeni para ağacıyla yeni sezonda 24 Eylül Pazar akşamı ATV ekranlarında olacak.