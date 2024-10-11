Akıllı Telefonlar Parmak İzini Nasıl Tanıyor?

Günümüzde akıllı telefonlar, hayatımızı kolaylaştıran cihazların başında geliyor. Bu cihazlarda banka işlemlerinden tutunda alışveriş gibi günlük işlere kadar birçok kişisel bilgiler tutuluyor. Dolayısıyla bu durum güvenlik hususunu da ön plana çıkarıyor. Biz de bu rehberde akıllı telefonlarda parmak izi tanıma teknolojisinin nasıl çalıştığından bahsedeceğiz.

Akıllı Telefonlarda Parmak İzi Okuyucu Çalışma Yöntemleri

Akıllı telefonlarda parmak izi okuyucular, biyometrik güvenlik sistemleri kapsamında kullanılıyor. Dünyadaki tüm insanların parmak izi kendine özeldir. Başkalarıyla eşleşmediğinden dolayı en güvenilir güvenlik yöntemleri içerisinde yer alıyor.

Akıllı telefonlarda parmak izi tarayıcısı, ekran içi ve fiziksel olmak üzere iki tanedir. Parmak izi okuyucusu teknolojisi ilk çıktığında yalnızca fiziksel tarayıcı kullanıldı. İlerleyen zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte en iyi ekran deneyimi için akıllı telefon ekranının tamamında parmak izi tarayıcıya yer verilmeye başladı. Parmak izi okuyucu, akıllı telefonların içine alınarak imal ediliyor.

Aslında ekran içi ve fiziksel parmak izi tarayıcılarının her ikisinin çalışma mantığı da aynı diyebiliriz. Örneğin, parmak tarayıcı üzerine yerleştirildiği zaman direkt parmak izi sensörleri devreye girer. Böylelikle parmağın anlık görüntüleri kaydedilip işlenmeye başlar. Akabinde daha önce kaydedilen parmak izi eşleştirilir.

Ekranda yer alan parmak izi önceden kaydedilen parmak izi eşleşirse güvenlik doğrulanır. Bununla bağlantılı olarak ekran kilidi de açılır. Yalnız eşleşme olmadığı takdirde kilit açılmaz.

Akıllı Telefonlarda Parmak İzi Tanımak için Kullanılan Teknolojiler

Akıllı telefonlarda parmak izi tanıma için bazı teknolojilerden yararlanılıyor. Bu teknolojiler şöyle sıralanabilir;

Ultrasonik

Optik

Kapasitif

Yukarıda sıralanan teknolojiler, parmak izlerini farklı şekillerde algılar ve tanımlar. Ultrasonik parmak izi algılama teknolojisi, parmak izi teknolojileri arasında en gelişmiş olanıdır. Ultrasonik parmak izi algılama teknolojisinin çalışma prensibi, tıbbi olarak kullanılan ultrasonik tarayıcılara çok benziyor. Ultrasonik ses dalgaları, parmak izine gönderilir. Akabinde yansıyan dalga ölçülür. Bu sayede parmak izi çıkıntılarının 3 boyutlu şekli daha iyi anlaşılır.

Optik parmak izi okuyucuları, çok eski parmak izi tanıma teknolojisidir. Ancak günümüzde de yaygın şekilde kullanılıyor. Optik parmak izi okuyucularında parmağın fotoğrafının çekilmesi için telefon ekranıyla arkadan aydınlatılan özel minyatür ya da küçük LED’ler kullanılıyor.

Kapasitif parmak izi okuyucularıysa elektriği depolayarak parmak izinin temasta bulunduğu alanlarda boşaltılan kapasitörlerden meydana gelen ızgaradan oluşuyor. Kapasitif parmak izi okuyucu sensörleri, parmak izinin desenini haritalar. Bunun için binlerce kapasitörden yararlanılıyor.