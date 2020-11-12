Ekran Altı Parmak İzi Sensörü Nasıl Çalışıyor? - Özellikle üst segment akıllı telefonlarda yer almaya başlayan ekran altı parmak izi sensörleri, teknolojinin ulaştığı son noktalardan birisini temsil eder. Ekranın belirlenmiş noktasına dokunursunuz ve parmak iziniz taranır. Peki ama bu teknolojinin arkasında neler yatıyor?

Temel olarak baktığımızda parmak izi sensörleri 2004 yılından bu yana cep telefonlarında bulunuyor. Bu biyometrik doğrulama teknolojisini kullanan ilk model Pantech GI100 idi. Ancak yaygın kullanıma sahip ilk model 2013 yılında tanıtılan iPhone 5S idi. Apple, o zamandan bu yana Face ID ile başka bir biyometrik doğrulama yöntemine geçti ancak uygun fiyatlı modellerinde hala Touch ID kullanmaya devam ediyor.

Neyse, konuyu çok fazla saptırmayalım. Son birkaç yılda üreticiler, fiziksel parmak izi sensörünü kademeli olarak kaldırdı ve ekran altı parmak izi sensörüne doğru yönelmeye başladı. Bu, parmağınızı ekranın belirli bir alanına koyduğunuzda parmak izinizin taranmasına olanak sunar.

Ekran Altı Parmak İzi Sensörü Nasıl Çalışıyor?

Söylememiz gereken ilk şey, ister fiziksel olsun ister ekran altı, tarama sürecinin birebir aynı şekilde işlediğidir.

Genellikle ekranın belirlenmiş bir alanında tarama alanı yer alır. Parmağınızı tarayıcının üstüne koyduğunuzda sensör, parmağınızın deseninin anlık görüntüsünü alır. Daha sonra bunu telefonunuzdaki verilerle eşleştirir ve eşleşme varsa kilit açılır. Yani uygulamada pek de bir fark yok.

Bu sensörlerin en önemli sorunu, tarama alanının genellikle küçük olmasıdır. Yani parmağınızı ekranın herhangi bir noktasına basıp taratma imkanınız yok ancak buna yönelik bazı hazırlıkların ve çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu arada ekran altı sensörler ikiye ayrılır.

Optik Sensör

Optik tarayıcılar parmağınıza parlak bir ışık yansıtır. Bu genellikle ekranda bir animasyon gibi gözükür ancak asıl işlevi animasyon değil, ışıktır. Ardından ekranın altında yer alan sensör parmak izinizin görüntüsünü alır ve verileri eşleştirir. Eşleşme varsa kilit açılır.

Bu teknoloji genellikle alt ve orta segment cihazlarda yer alıyor.

Ultrasonik Sensör

Ultrasonik tarayıcılar fiziksel tarayıcılarla yarışabilecek seviyede güvenli olarak kabul edilir. Parmak izinizin üç boyutlu görüntüsünün yakalanabilmesi için ışık yerine ultrasonik ses dalgaları kullanır. Bu teknik, tıbbi ultrason makinelerinde kullanılana oldukça benziyor.

Ultrasonik tarayıcılar optik tarayıcılardan çok daha güvenli olarak kabul edilir çünkü bir parmak izinin üç boyutlu görüntüsünü taklit etmek çok daha zordur. Ayrıca ellerinizin ıslak ya da kirli olması gibi daha zorlu durumlarda da, daha kararlı ve başarılı bir şekilde çalışırlar.

Bu teknoloji ise genelilkle üst segment cihazlarda yer alıyor.

Kısa bir şekilde özetlemek gerekirse ekran altı sensörler, üreticilerin izinsiz girişleri önleyebilmek adına kullandığı en güncel teknolojilerden birisidir. Gelecekte, ekranın altında daha fazla özellik görmeyi bekleyebiliriz. Bunların içerisinde ekran altı kameralar ya da ekran altı hoparlörler yer alıyor.