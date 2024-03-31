Akıllı Telefon Temizleme Yöntemleri

Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonların ne kadar temiz olduğunu hiç merak ettiniz mi? Maalesef hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonların üzerinde virüs ve mikroplar çok kolay yuva yapıyor.

Özellikle devamlı elimizde olması ve pis-kirli fark etmeksizin her yüzeye teması üzerinde mikropların birikmesine neden oluyor. Biz de bu yazımızda detaylı olarak akıllı telefon temizleme yöntemlerinden bahsedeceğiz.

5 Adımda Akıllı Telefon Temizleme Yöntemi

Evde telefon temizleme işlemi için şu adımlar takip edilmelidir:

1. Temizliğe Hazırlık

Akıllı telefonları temizlemeye başlamadan önce telefonun ekranı kilitlenmeli ya da kapatılmalıdır. Telefon kesinlikle güç kaynağına da takılmamalıdır. Eğer koruyucu kılıf varsa telefonun üzerinden mutlaka çıkarılmalı. Koruyucu kılıf çıkarılmadığı takdirde telefon tam temizlenmez.

2. Kir ve Tozdan Arındırma

Akıllı telefon ekranındaki kir ve tozlar dikkatli, özenli şekilde bez yardımıyla temizlenmelidir. Yalnız telefonu bezle silerken üzerine kesinlikle baskı yapılmamalı. Ekranın tümünün yuvarlak hareketlerle nazikçe temizlenmesi gerekiyor.

Ayrıca mikrofiber bezle telefonu silerken bezin üzerine çok az miktarda temizleyici solüsyon dökülmelidir. Mikrofiber bez yerine dezenfektan temizleme mendili de kullanılabilir. Telefonun içine sıvı kaçmaması için bezin çok ıslak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.

3. Küçük Kısımların Temizlenmesi

Temizlerken kesinlikle telefona çok baskı uygulanmamalıdır. Ses açma butonu, hoparlör ve şarj girişi gibi küçük alanların temizliği kürdanla yapılmalıdır. Bunun için kürdanın uç kısmı çok miktarda dezenfektanlı suyla ıslatılmalı. Böylelikle çok küçük alanlar dahi temizlenir.

4. Kurulama Yapılmalı

Yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra telefon mikrofiber bezle tamamen kurulanmalıdır. Telefon tamamen kuruyana kadar kesinlikle kullanılmalıdır.

5. Son Kontrol Yapılmalı

Telefon temizlenip kurulandıktan sonra kontrol edilmelidir. Telefon açılıp ekranı kontrol edilip eğer iz ve leke varsa yukarıdaki adımlar tekrarlanmalıdır.

Akıllı telefonların kullanım ömrünün uzaması için mutlaka temizliğinin düzenli yapılması gerekiyor. Akıllı telefon temizlenirken kesinlikle sıvıyla temas ettirilmemeli ve kimyasal içerikli temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır.

Akıllı Telefonlar Nasıl Uzun Süre Temiz Kalır?

Akıllı telefon temizleme yöntemleri tam anlamıyla uygulandıktan sonra uzun süre temiz kalması sağlanmalıdır. Her gün yüzeysel olarak telefon silinerek kir ve tozların yuvalanması engellenmelidir.

AVM gibi çok kalabalık yerlerin tuvaletlerinde telefon ele alınmamalı. Çünkü tuvalet, lavabo gibi yerlerde mikroplar çok birikiyor. Özellikle de kalabalık yerlerdeki tuvaletlerde hijyen sorunu daha çok. Aynı şekilde spor salonları ve toplu taşımalarda da telefonunu elinize almamaya özen gösteriniz.

Bu tür alanlarda insanlar birbirleriyle çok yakın temasta olduğu için elimize aldığımız telefonda kolayca kirlenir.