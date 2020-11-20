Android Disk Temizleme Nasıl Yapılır? - Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefonlar ve tabletler sık sık bakıma ihtiyaç duymasalar da belirli aralıklarla diskte şişmeler yaşanabiliyor ve bu durum, gündelik kullanımda performansın düşmesine neden oluyor.

Eğer benzer bir sorundan muzdaripseniz ve disk temizliği nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyorsanız, bu rehberimizde merak ettiğiniz tüm detaylara daha yakından değineceğiz. Eğer hazırsanız, lafı daha fazla uzatmadan neler yapmanız gerektiğine geçelim.

Android Disk Temizliği Nasıl Yapılır?

Bu rehberimizde yer alan bilgiler kullanıcı arayüzlerindeki farklılıktan dolayı cihaz bazında değişiklik gösterebilir ancak temel noktada hepsinde, izlemeniz gereken yol oldukça benzer olacaktır. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin.

1- Gereksiz Uygulamaları Kaldırın

Temel olarak baktığımızda hemen hepimiz telefonu uzun bir süredir kullanmadığımız pek çok uygulama ile doludur ve tüm bu uygulamalar, depolama alanımızı gereksiz yere işgal ederler. Üstelik bazıları arka planda çalışıyor da olabilir ve bu bellek gibi diğer bileşenleri de yoracaktır.

Bu nedenlerden ötürü birkaç haftadan uzun süredir kullanmadığınız uygulamalar varsa, disk temizliğine bu uygulamaları kaldırarak başlayın. Bu sayede depolama alanınızda önemli miktarda alanın boşaldığını göreceksiniz ve bu da cihazınızı rahatlatmaya yardımcı olacak.

2- Önbellek ve Verileri Temizleyin

Bazı uygulamalar uzun süreli kullanımlarda oldukça fazla veri biriktirebilirler. Bu nedenle Ayarlar -> Uygulamalar adımlarını takip ederek hangi uygulamaların veri ve önbellek tükettiğini gözlemleyin. Eğer uygulamadaki veriler sizin için önemli değilse hem verileri hem de önbelleği temizleyin.

Chrome gibi uygulamalarda önbelleği temizlemek herhangi bir sorun yaratmayacaktır ancak Spotify gibi uygulamalarda verileri temizlemek indirmiş olduğunuz tüm müziklerin silinmesine yol açacağı için, bu işlemin hangi uygulamalara uygulanacağını dikkatlice seçin.

3- Fotoğrafları ve Videoları Aktarın

Günümüzde akıllı telefonların kameraları oldukça gelişmiş bir düzeye erişti ve çektiğiniz bir fotoğrafın ya da videonun ne kadar yer kaplayabileceğine inanamazsınız. Bu sebepten ötürü bu tip dosyalarınızı harici bir bellekte ya da bulut depolama servislerinde saklamayı düşünmelisiniz.

4- Gereksiz Dosyaları Temizleyin

Özellikle 'İndirilenler' klasörü, bugün işinize yaramayan pek çok dosyaya, uygulamaya ya da veriye ev sahipliği yapıyor olabilir. Bu noktada üçüncü parti bir araçtan yardım almayı ya da tek tek elle dolaşarak hangi klasörlerin fazla yer kapladığını bulun. Eğer artık işinize yaramayan dosyalar ve klasörler varsa bunları silin ve depolama alanınızı rahatlatın.

Temel noktada baktığımızda bir akıllı telefonun ya da tabletin verimli bir şekilde çalışabilmesi için, depolama alanının en az yüzde 20 oranındaki kısmının boş olmasını tavsiye ediyoruz. Bunun altındaki düzeyler, yani çok dolu olanlar, gündelik kullanımda performansı düşürecektir.

- 8 GB için en az 1,6 GB boş alan bırakın.

- 16 GB için en az 3,2 GB boş alan bırakın.

- 32 GB için en az 6,4 GB boş alan bırakın.

- 64 GB için en az 12,8 GB boş alan bırakın.

- 128 GB için en az 25,6 GB boş alan bırakın.

- 256 GB için en az 51,2 GB boş alan bırakın.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve diskinizi başarılı bir şekilde temizleyebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.