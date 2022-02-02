Akıllı Telefonlarınızdan Nasıl Fax Gönderirsiniz?

Akıllı telefondan fax gönderme nasıl yapılır? Elbette ki gelişen teknoloji ile faks ile işlem yapmak artık çok gerekli olmaktan çıktı ancak bu faks gönderme gibi işlemlere hiç ihtiyaç duymadığımız anlamına gelmiyor.

Bugün nadiren de olsa bireysel ya da kurumsal talepleri karşılamak adına faks makinesine yöneliyor ya da dışarı çıkıp işlerimizi öyle tamamlıyoruz. Halbuki ceplerde yer alan giriş seviyesi bir akıllı telefon ya da tabletle bile fax göndermek mümkündür.

iOS (iPhone) ya da Android cihazlar üzerinden fax gönderme işlemini gerçekleştirmek için birçok uygulama bulunuyor. Sizlere yardımcı olmak için bu uygulamalar arasından yalnızca güvenli ve sorunsuz çalışanları seçtik.

Genellikle üyeliğimizi iptal ettirmek veya başlatmak için yaptığımız eylemlerden biri olan faks gönderme, faks çekme özellikli yazıcılar, faks makinesi veya mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Bu noktada iPhone'larda, Android telefon ve tabletlerde kullanılabilen faks gönderme ve alma işlemlerini sorunsuzca yapabilen etkili uygulamalara değinmek istiyoruz.

iPhone/Android Telefondan Fax Gönderme Uygulamaları

Fax Burner

FaxFile

Android ve iOS platformunda faks uygulaması olarak geçen onlarca farklı seçenek olsa da bunların çoğu ne yazık ki cüzdanlara ve kişisel bilgilere göz dikmiş durumdadır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse bu uygulamalar asıl yapacağı işi yapmayan, arka planda verilerinizi işleyen uygulamalardır.

Dilerseniz gelin, bu uygulamaları detaylı bir şekilde inceleyelim.

1. Fax Burner

Onlarca seçeneğin arasından bulduğumuz Fax Burner isimli uygulama, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Hesabınızı saniyeler içinde oluşturup kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemin ardından sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Uygulama sayesinde 24 saatliğine geçerli tarafınıza gönderilen faks numarası ile işlem yapabiliyorsunuz. Gelen fakslar hem telefonunuzda saklanıyor hem de e-postanıza bir adet kopyası teslim ediliyor.

Ücretsiz sürümünde aylık en fazla 25 faks sayfası alınabiliyor. Bunun yanında 5 sayfa gönderme limiti bulunuyor. Bunlar muhtemelen Fax Burner'ın tek kötü yanıdır. Çok fazla faks gönderen biri değilseniz, üyelik iptali ve benzeri işler için çok nadiren ihtiyaç duyuyorsanız sizi bu kısıtlamalar fazla etkilemeyecektir.

5 sayfadan daha fazlasına ihtiyaç duyuyorsanız yani çok sık faks çeken biri olduğunuzu düşünüyorsanız bir diğer uygulama FaxFile'ı kullanabilirsiniz.

2. FaxFile

FaxFile, belgeleri doğrudan tabletinizden ya da telefonunuzdan fakslamanıza olanak tanıyan bir uygulamadır. Fax Burner'dan farklı olarak hesap açma şartı koşmuyor. Bir belge seçip faks numarası girmek, faksı göndermek için yeterli oluyor.

FaxFile, PDF ve Microsoft Word belgeleri ile uyumludur. Aynı zamanda PNG ve JPG formatlarını da destekler.

iPhone ya da Android telefondan fax gönderme için kullanılabilecek uygulamalar bunlarla sınırlıdır. Dilediğinizi seçip kullanmaya başlayabilirsiniz.