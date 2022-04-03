Altyapı Olmadan Kullanılabilen İnternet Tarifeleri

İnternet altyapısı sorgulama nasıl yapılır? Altyapısız internet tarifeleri neler? Bu rehberde çok sayıda kullanıcının merak ettiği soruları yanıtladık. Rehberimize göz atarak söz konusu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnternet servis sağlayıcıları (İSS), altyapı çalışmalarına devam ediyor ancak bazı yerlerde hâlâ altyapı olmayabilir. Yaşadığınız yerde altyapı olup olmadığını çok kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz mümkün.

Bilgiye erişim noktasında çok büyük bir kolaylık sağlayan internetin kullanılabilmesi için altyapı desteğinin olması gerekiyor fakat bazı tarifeler altyapı olmadan da kullanılabiliyor. Böylelikle altyapı desteğinin olmadığı yerlerde internete bağlanılabiliyor.

İnternet Altyapısı Sorgulama Nasıl Yapılır?

TürkNet altyapı sorgulama nasıl yapılır?

Turkcell SuperOnline altyapı sorgulama nasıl yapılır?

Millenicom altyapı sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom altyapı sorgulama nasıl yapılır?

KabloNet altyapı sorgulama nasıl yapılır?

Yaşadığınız yerde altyapı olup olmadığını öğrenmek için ister internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetlerini arayabilir isterseniz İSS’nin resmi internet sitesini kullanabilirsiniz. İkinci seçenek çok daha pratik ve hızlı. TürkNet, Turkcell SuperOnline, Millenicom, Türk Telekom ve KabloNet altyapı desteği hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

1. TürkNet Altyapı Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Neler?

TürkNet altyapı sorgulama sayfasını açın.

"Adres ile sorgulama" sekmesine basın.

İl, ilçe, mahale, cadde / sokak, bina ve daire bilgilerini girin.

"Altyapını sorgula" butonuna basın.

TürkNet isimli internet servis sağlayıcısı tarafından altyapı sunulup sunulmadığını öğrenmek için ilk olarak söz konusu İSS’nin resmi internet sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Açtığınız sayfanın sol kısmında yer alan "Adres ile sorgulama" sekmesine tıklayın.

"Adres ile sorgulama" sekmesinde ilk önce yaşadığınız şehri seçin. Bu işlemin ardından ilçe, mahalle, cadde / sokak, bina ve daire bilgilerini sırası ile girin. Adres bilgilerini doğru bir şekilde seçtikten sonra "Altyapını sorgula" butonuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde altyapı desteğinin olup olmadığını saniyeler içerisinde öğrenebilirsiniz.

2. Turkcell SuperOnline Altyapı Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Turkcell SuperOnline altyapı sorgulama sayfasını açın.

İl, ilçe, mahalle ve bina bilgilerini girin.

Turkcell SuperOnline abonesi olmak istiyorsanız ilk önce internet servis sağlayıcısının yaşadığınız binada altyapı desteğinin olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun için sağlayıcı tarafından oluşturulan web sayfasını ziyaret edin.

Altyapı sorgulama sayfasında yer alan il, ilçe, mahalle ve bina bilgilerini sırası ile girin. Bu işlemin hemen ardından altyapı desteğinin olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

3. Millenicom Altyapı Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Millenicom altyapı sorgulama sayfasını açın.

İl, ilçe, mahalle, sokak ve apartman bilgilerini seçin.

Yaşadığınız yerde Millenicom altyapısının olup olmadığı öğrenebilmek için sağlayıcının oluşturduğu altyapı sorgulama sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Açtığınız sayfa üzerinden il, ilçe, mahalle, sokak ve apartman bilgilerini sırasıyla seçin.

Adres bilgilerini girdikten sonra binanızda altyapı olup olmadığı otomatik olarak gösterilecek. Eğer altyapı desteği varsa ulaşabileceğiniz maksimum internet hızı ve buna uygun internet paketlerini de görebilirsiniz.

4. Türk Telekom Altyapı Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Neler?

Türk Telekom altyapı sorgulama sayfasını ziyaret edin.

"İnternet Altyapısı" sekmesine tıklayın.

İl, ilçe, mahalle, cadde / sokak, dış kapı no ve iç kapı no bilgilerini seçin.

"Altyapı sorgula" butonuna basın.

Binanızda Türk Telekom altyapı desteğinin olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olabilmek için ilk önce sağlayıcı tarafından oluşturulan internet sayfasını ziyaret etmelisiniz. Açılan sayfada il, ilçe, mahalle, cadde / sokak, dış kapı no ve iç kapı no bilgilerini sırasıyla seçin. Gerekli olan adres bilgilerini girdikten sonra "Altyapı sorgula" butonuna tıklayın.

5. KabloNet Altyapı Sorgulama İçin Yapılması Gerekenler Neler?

KabloNet altyapı sorgulama sayfasını açın.

İl, ilçe, mahalle, sokak ve kapı no bilgilerini girin.

"Sorgula" butonuna basın.

Yaşadığınız yerde KabloNet altyapısı olup olmadığını öğrenmek için tıpkı diğer İSS’lerde olduğu gibi sağlayıcının web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Sağlayıcı tarafından oluşturulan altyapı sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe, mahalle, sokak ve kapı no bilgilerini seçin. Bu bilgileri seçtikten sonra "Sorgula" butonuna basın.

Altyapısız İnternet Tarifeleri Neler?

Vodafone Evde Redbox

Turkcell Superbox

Türk Telekom Evimde Mobil Wi-Fi Modemli

Yukarıda yer alan altyapı sorgulama işlemlerini gerçekleştirdiyseniz fakat yaşadığınız yerde herhangi bir altyapı desteği bulunmuyorsa tercih edebileceğiniz bazı tarifeler mevcut. Bu tarifeler, altyapı olmadan kullanılabiliyor. Farklı ücretlere sahip olan bir paketi seçerek internete bağlanabilirsiniz. Yukarıdaki hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz.

1. Vodafone Evde Redbox Fiyatları Ne Kadar?

Redbox 100 Paketinin Fiyatı: İlk 12 ay 139,90 TL, daha sonra 159,90 TL

Redbox 200 Paketinin Fiyatı: İlk 12 ay 199,90 TL, daha sonra 219,90 TL

Redbox 300 Paketinin Fiyatı: İlk 12 ay 249,90 TL, daha sonra 269,90 TL

Yaşadığınız yerde herhangi bir altyapı desteği bulunmuyorsa Vodafone tarafından sunulan Evde Redbox isimli hizmeti kullanabilirsiniz. Hizmette Redbox 100, Redbox 200 ve Redbox 300 olmak üzere üç farklı internet paketi bulunuyor.

Redbox 100 paketinde 100 GB internet kotası mevcut. Söz konusu paket, ilk 12 ay boyunca 139,90 TL, daha sonra her ay 159,90 TL fiyat etiketine sahip. 200 GB internet kotasının yer aldığı Redbox 200’de ise ilk 12 ay boyunca 199,90 TL, daha sonra her ay 219,90 TL fiyat ödenmesi gerekiyor.

Redbox 300 paketinde 300 GB internet kotası yer alıyor. Bu pakette ilk 12 boyunca 249,90 TL, daha sonra her ay 269,90 TL ödenmesi lazım. Bu paketlerin içeriğinde "24 ay sözünüze" ifadesi bulunuyor. Söz konusu paketlerden bir tanesini kullanmak istiyorsanız Vodafone’un resmi web sitesi üzerinden başvuruda bulanabilirsiniz.

2. Turkcell Superbox Fiyatları Ne Kadar?

Paket Adı Kota Hız Fiyat ​Superbox 100 GB 4.5G 100 GB 4,5 GB 179,90 TL Superbox 150 GB 4.5G​ 150 GB 4,5 GB 199,90 TL Superbox 200 GB 4.5G​ 200 GB 4,5 GB 239,90 TL Superbox 300 GB 4.5G​ 300 GB 4,5 GB 289,90 TL ​Superbox Fırsat 15 Mbps İnternet Limitsiz 15 Mbps'e kadar 609,90 TL

Turkcell Superbox hizmetinde beş farklı paket sunuluyor. 100 GB kotaya sahip olan paketin fiyatı 179,90 TL iken 150 GB kotanın yer aldığı internet paketi 199,90 TL fiyat etiketine sahip. 200 GB kotaya sahip pakete abone olmak için aylık 239,90 TL ödemeniz gerekiyor.

300 GB kotanın yer aldığı internet paketinin fiyatı 289,90 TL. Limitsiz 15 Mbps’e kadar hız sunan paket ise 609,90 TL fiyata sahip. Eğer bu paketlerden bir tanesine abone olmak istiyorsanız Turkcell’in Superbox sayfasında bulunan formu doldurabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

3. Türk Telekom Evimde Mobil Wi-Fi Modemli

Taahhütlü Fiyat Taahhütsüz Fiyat Evimde Mobil Wifi Modemli 10 GB 46,44 TL 49,98 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 20 GB 83TL 78 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 50 GB 123 TL 118 TL Evimde Mobil Wifi Modemli 100 GB 179 TL 174 TL

Türk Telekom'un sunduğu hizmette taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Dört farklı paketin yer aldığı hizmette 10 GB, 20 GB, 50 GB ve 100 GB kota yer alıyor. Başvuru işlemini yaşadığınız yerde bulunan Türk Telekom mağazası üzerinden yapabilirsiniz.

Taahhütlü fiyat bölümünde belirtilen ücret, tarifeye numara taşıma ve yeni hat aktivasyonu aracılığı ile gelen bireysel müşterilere 24 ay taahhüt koşu ile sunuluyor. Taahhütsüz bölüm ise 24 fatura dönemi sonunda geçerli olacak ücretler.

Bu yazı ile internet altyapısı sorgulama nasıl yapılır ve altyapısız internet tarifeleri neler sorularını yanıtladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.