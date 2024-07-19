Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırılmayacak Kahve Makineleri

16-22 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan Amazon Prime Day indirimleri sürecinde kahve makineleri dahil olmak üzere çeşitli kategorilerde çok sayıda ürünün fiyatı düştü. Peki, kampanya döneminde kaçırılmaması gereken kahve makinesi modelleri hangileri?

Bu rehberde e-ticaret devi Amazon tarafından başlatılan Prime Day'de indirime giren kahve makinelerini sıraladık. Yeni bir kahve makinesi satın almak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz.

Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırılmayacak 8 Kahve Makinesi Modeli

Ufesa Filtre Kahve Makinesi CG7114 Capriccio Özellikleri

Amazon Prime Day indirim döneminde alınabilecek uygun fiyatlı filtre kahve makinesi Ufesa CG7114 Capriccio, 0,6 litrelik sürahiye sahip. Bu sürahi, 6 fincana kadar kahve hazırlayabilmenize imkân tanıyor.

Damla önleyici valf, kahvenin dışarı sızmasını engelliyor. Bunlara ek olarak enerji tasarrufu için otomatik kapanma sistemi de mevcut. 600W gücündeki makine 1,17 kilogram ağırlığında.

Russell Hobbs Espresso Makinesi Distinctions Özellikleri

Uygun fiyatlı espresso makinesi arayan kişiler için güzel bir seçenek olan Russell Hobbs Distinctions, 15 bar pompa basıncına sahip. Makine ayrıca 1 veya 2 fincan için otomatik ve manuel dozajlama işlevini içeriyor.

Aydınlatmalı ön panel, kullanımı oldukça kolay hâle getiriyor. Makinede fincan ısıtıcısı özelliği de mevcut. Bu özellik, 4 espresso fincan kapasitesine sahip.

Homend Pottoman 1840H Türk Kahve Makinesi Özellikleri

Homend Pottoman, özel ısı dengesiyle kahveleri pişiriyor. Kahveleri yakmadan közde pişmiş tadı veriyor. Makinenin akıllı sensörleri, haznenin içerisindeki miktarı algılayıp taşmanın da önüne geçiyor.

535W’lık güce sahip olan makinede kahve piştikten sonra hazne çıkarılır. Haznenin çıkarılmasının ardından makine otomatik kapanır. Böylelikle başta butona basmaya gerek yoktur.

Fakir Kaave Steel Türk Kahvesi Makinesi Özellikleri

735W gücündeki Fakir Kaave Steel Türk kahvesi makinesi, tek tuş ile kolayca kontrol edilebiliyor. Işıklı ve sesli uyarı sistemini içeren makine tek seferde 4 fincana kadar kahve pişirebiliyor.

Susuz çalışmaya karşı korumaya sahip olan makinede Luminasense isimli bir teknoloji mevcut. Bu teknoloji, taşmayı önlüyor.

Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 Kahve Makinesi Özellikleri

Karaca Hatır Plus Mod 5 In 1 isimli makine közde türk kahvesi, filtre kahve, çay, süt ısıtma, sütlü içecek hazırlama dahil olmak üzere beş farklı moda sahip. Makinede 10 fincana kadar içecek kapasitesi mevcut.

Cam demliğinde 5 fincan çay demleyebilir ya da filtre kahve yapabilir, aynı zamanda cezvede ise 5 fincan közde Türk kahvesi veya sütlü içecekler hazırlayabilirsiniz. Hatır Plus Mod özelliği sayesinde aroma ayarı yapabilirsiniz.

Melitta Aromafresh Kahve Öğütücülü Filtre Kahve Makinesi Özellikleri

Kahve öğütücülü filtre kahve makinesi olan Melitta Aromafresh 1080W gücünde. 1,25 litre kapasiteye sahip olan makine, 10 fincana kadar kahve hazırlayabiliyor. LED gösterge sayesinde kolayca kullanılabilen makinede 3'ü 1 arada kireç koruması ve otomatik kapanma dahil çeşitli işlevler mevcut.

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahvesi Makinesi OK006-K Özellikleri

Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmayacak kahve makinesi modelleri listemizde Arzum Okka Minio da yer alıyor. Arzum Okka Minio Türk kahvesi makinesi, şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Makine hem işlevsellik hem de kullanım kolaylığıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Makine akıllı sistemden oluştuğu için kahve hazır olduğunda hemen kullanıcıyı uyarıyor. Özel pişirme teknolojisi sayesinde de mükemmel tada sahip kahvelerinizi afiyetle yudumlayabilirsiniz.

Keurig K-Mini Tek Servis Kahve Makinesi Özellikleri

Küçük boyutu ile dikkat çeken Keurig K-Mini, özellikle seyahatlerde oldukça kullanışlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Otomatik kapanma özelliğini içeren makine, böylece enerji tasarrufu sağlıyor. Dakikalar içerisinde kahve hazırlayabilirsiniz.

Amazon Prime Day indirimleri sürecinde hangi kahve makinesi modelini tercih etmeyi düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.