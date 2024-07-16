Amazon Prime Day İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken Monitör Modelleri

Amazon’un bugün itibariyle Prime üyelerine özel olarak hazırladığı Prime Day etkinliği başladı. Bu etkinlik kapsamında monitörlerde indirime girdi. Acer’den tutunda LG, Samsung gibi birçok önemli markaya ait monitörler Amazon Prime Day indirimleri içerisinde yer alacak.

Biz de bu rehberde Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmaması gereken monitör modelleri listesi oluşturduk.

Amazon Prime İndirimlerinde Kaçırılmaması Gereken 6 Monitör Modeli

AOC 27G2SP/BK 165 HZ 1 MS IPS

LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inç UltraGear FHD 1 MS 165 HZ Monitör

Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27” inç Oyuncu Monitörü, 1 MS, VA, 165 HZ

Acer VG271UM3 ZerroFrame 27”, 2560 X 1440, 180 HZ

MSI 31.5” G322CQP Curved 1000R VA 2560 X 1440 (WQHD)

HP OMEN 27 inç QHD Gaming Kavisli Freesync 2K 2560 X 1440

1. AOC 27G2SP/BK 165 HZ 1 MS IPS

Amazon Prime Day indirimleri içerisinde yer alan AOC 27G2SP/BK 165 HZ 1 MS IPS isimli monitör, kullanıcılarına üst düzey oyun keyfi sunuyor. 165 HZ yenileme hızı sayesinde oyuncular sonraki kareyi hızlıca görebiliyor. Hareket bulanıklığı, ekran donması gibi problemlerle karşılaşılmıyor.

Yükseklik ayarlama seçeneklerinden oluştuğu için kullanıcılar diledikleri gibi rahat oturarak video izleyip oyun oynayabilirler. Monitörün bir diğer dikkat çekici özelliğiyse IPS paneline sahip olmasıdır. Gerçekçi, doğru ve parlak renklerle olağanüstü görüntüleme deneyimi sunuyor. Aynı zamanda AOC 27G2SP/BK 165 HZ 1 MS IPS monitörü şu özelliklerden oluşuyor;

AOC G-Menü

6 oyun modu

Entegre hoparlörler

AOC oyun renk ve gölge kontrolü

Düşük girdi gecikmesi

2. LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inç UltraGear FHD 1 MS 165 HZ Monitör

Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmaması gereken monitör modelleri listemizde LG UltraGear 27GQ50F-B isimli monitörde yer alıyor. LG UltraGear 27GQ50F-B 27 inç UltraGear FHD 1 MS 165 HZ monitör, üst düzey oyun deneyimi sunuyor.

165 Hz’lik ultra yüksek hıza sahiptir. Bu özelliği sayesinde oyuncular son kareyi hızlı şekilde görebiliyor. Kusursuz görüntüler sunan LG’nin bu monitörü sayesinde oyuncular rakiplerine hızlıca tepki verebiliyor. Oyuncuların nişan almasını kolaylaştırıyor. Ayrıca ince ve şık tasarımı da özellikleri kadar kullanıcılarından tam not alıyor.

3. Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF 27” inç Oyuncu Monitörü, 1 MS, VA, 165 HZ

Amazon Prime Day indirimlerine giren Samsung Odyssey G3 LS27AG320NUXUF, 165 HZ yenileme hızıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Monitör, kullanıcılarına ultra akıcı hareketlerle gerçekçi oyun deneyimi sunuyor.

Hareketlerin buğulanması ve gecikmeleri gideriyor. 1 mp tepki süresi (MPRT) özelliği sayesinde hiçbir hareket kaçırılmaz. Özellikle oyunlarda hızlıca tepki verilmesini sağlıyor. Tasarımı 3 taraftan çerçevesiz olduğu için oyunların üst düzeyde oynanmasını sağlıyor.

4. Acer VG271UM3 ZerroFrame 27”, 2560 X 1440, 180 HZ

Acer VG271UM3 ZerroFrame monitörü, 180 HZ yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle üst seviyede performans sunuyor. AMD FreeSync Premium özelliği sayesinde görüntü kırılmaları ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda göz yorgunluğunu azaltan teknolojilere sahip. Akıcı, gerçekçi ve etkileyici görsellerden oluştuğu için oyun deneyimini mükemmel hale getiriyor.

5. MSI 31.5” G322CQP Curved 1000R VA 2560 X 1440 (WQHD)

Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmaması gereken monitör modelleri içerisinde yer alan MSI 31.5” G322CQP Curved, 1000R mükemmel kavisli ekranıyla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ekranının bu özelliği sayesin göz yorgunluğu gibi durumlar söz konusu olmuyor. Böylelikle kullanıcılar içeriklere daha iyi konsantre oluyor.

WQHD yüksek çözünürlüğü sayesinde de oyunlardaki görüntüler hem canlı hem de detaylı şekilde sunuluyor. Monitör sahip olduğu FreeSync Premium Teknolojisiyle akıcı, yırtılmasız ve takılmasız oyun deneyimi yaşatıyor.

6. HP OMEN 27 inç QHD Gaming Kavisli Freesync 2K 2560 X 1440

Amazon Prime Day indirimlerinde kaçırılmaması gereken monitör modelleri listemizin son sırasında HP OMEN 27" QHD Gaming kavisli Freesync yer alıyor. Monitörün ekranı, 165 Hz yenileme hızından oluşuyor. Yenileme hızı sayesinde oyunlarda dikkat dağılmadan her kare görüntülenebiliyor. Overdrive ve 1 ms GTG yanıt süresi sayesinde akıcı görüntüler aktarıyor. AMD FreeSync Premium teknolojisiyse ekran gecikmeleri ve yırtılmalarını engelliyor.

Amazon Prime Day kampanyası kapsamında indirime giren hangi monitörü tercih ettiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.