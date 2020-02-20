Android 11 Nasıl İndirilir ve Yüklenir? (Adım Adım Android 11 İndirme ve Yükleme)

Android 11 Developer Preview (Geliştirici Ön İzleme) sürümü indirilmeye açıldı. Android 11 indirerek Google’ın en yeni mobil işletim sistemi ile gelen yeniliklere göz atabilirsiniz. Android 11 özellikleri, Android 11 ile gelen yenilikleri şimdiden görmek isteyenler için Android 11 indirme hazırlıkları ve Android 11 yükleme adımlarını gösteren Android 11 nasıl indirilir ve yüklenir? rehber yazısı hazırladık.

Android 11 ilk sürümü geliştiriciler için indirilmeye sunuldu. Google Pixel 2 veya daha yeni bir telefona sahipseniz, Android 11 developer preview (geliştirici ön izleme sürümü) indirip Android 11 ile gelen yeni özelliklere göz atabilirsiniz.

Android 11 indirme ve yükleme işlemine geçmeden önce bilmeniz gereken iki şey var. Uyumlu bir Pixel telefona (Pixel 2 veya daha yeni model) ve bilgisayarınıza bağlamak için bir USB kablosuna ihtiyacınız var. İkinci olarak ADB ve Fastboot komutları ile telefonunuza Android SDK’yı (buradan öğreticiye göz atabilirsiniz) yüklemiş olmanız gerekiyor. Şimdi esas adımlara geçebiliriz:

Android 11 İndirme ve Yükleme Adımları

Uygun dosyaları indirin

Başlamadan önce telefonunuz için uygun dosyayı indirmeniz gerekir. Pixel cihazınız için OTA imaj dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca fabrika imaj dosyalarını da kullanabilirsiniz ancak bu, bootlader kilidini açmak dahil birçok işlem gerektiriyor. Bu nedenle işleri basit tutmak istiyorsanız, OTA yoluyla yüklemenizi öneririz.

Telefonunuzu hazırlayın

Dosyayı yükledikten sonra OTA güncellemesi için telefonunuzu Kurtarma Modunda yeniden başlatmanız gerekiyor.

Öncelikle telefonunuzu kapatın. Ardından Güç ve Sesi Kısma tuşlarına aynı anda basılı tutun. Bootlader menüsü karşınıza çıkacak. Kurtarma Moduna geçmek için ses tuşlarını kullanın. Güç tuşuna dokunarak Recovery Mode’u seçin. Üzerinde ünlem işareti olan Android robotunu gördüğünüzde güç tuşuna ve ses açma tuşuna yaklaşık bir saniye basın. Ses açma tuşunu bırakarak kurtarma moduna girin. Ardından ses tuşlarını kullanarak aşağı kaydırın “Apply update from ABD”ye gidin. Seçeneği seçmek için güç tuşuna basın. Son olarak OTA'nın nasıl yükleneceğini gösteren boş bir ekran göreceksiniz.

PC’nizi hazırlayın

Telefonunuz hazır olduğuna göre Android 11 yüklemeye geçebilirsiniz.

Telefonunuzu USB kablosuyla PC’nize bağlayın. Unutmayın, bilgisayarınızda ADB araçlarının yüklü olması gerekiyor. Windows’da Komut İstemi’ne girin. Linux veya Mac’te Terminal’i kullanmanız gerekiyor. Windows kullanıcıları için, klasörü sakladığınız yeree gidin. Ardından Windows için abd sideload’a, Mac/Linux için ./adb sideload’a girin. Şimdi .zip klasörünün adını girip enter’a basın. Tamamlandığında telefonunuz Kurtarma Moduna dönecek. USB kablosunu çıkarabilirsiniz. Ses tuşları ile Reboot Now’a gidin ve güç tuşuna basın.

Android 11 İle Gelen Yenilikler

Bu kadar basit! Android 11 Developer Preview’ın geliştiricilere özel sürüm olduğunu, cihazın düzgün çalışmaması gibi ciddi hatalar çıkarabileceğini hatırlatalım. Öte yandan sonraki Android 11 beta sürümlerinde OTA yoluyla daha kolay yükleme seçeneğinin sunulacağını ve bu adımlara gerek kalmayacağını belirtelim. Android 11 ile gelen yenilikleri görmek için, Android 11 özellikleri yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.