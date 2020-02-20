Android 11 Özellikleri (Gelen Yenilikler)

Android 11 Developer Preview yayınlandı, Pixel 2 ve üzeri cihazlara Android 11 indirilip yüklenebiliyor. Android 11 özellikleri Google tarafından resmi olarak henüz açıklanmadı ancak ilk Android 11 geliştirici ön izleme sürümünün yayınlanmasıyla Android 11 özellikleri ortaya çıktı. İşte Android 11 ile gelen yenilikler

Android 11 özellikleri ne olacak? Android 11 ne zaman çıkacak? Android 11 güncellemesi alacak telefonlar hangileri olacak? Android 11 ismi ne olacak? Google’ın yeni mobil işletim sistemi Android 11 hakkında bilmediğimiz, resmi olarak yanıtını duymayı beklediğimiz çok soru var. Sürpriz bir şekilde geçtiğimiz gün Google, Android 11 indirmeye açtı. Geliştiriciler için yayınlanan ilk Android 11 sürümü Google Pixel 2 ve daha yeni modellere kolayca indirilip kurulabiliyor. Peki, Android 11 özellikleri neler? İlk sürümde göze çarpan Android 11 yenilikleri:

Android 11 Özellikleri - Android 11 ile Gelen Yenilikler

Dahili ekran kaydı: Bazı Android telefon üreticileri kendi ekran kaydı uygulamalarını sunsa da saf Android kullanan telefonlarda yerleşik ekran kaydı uygulaması bulunmuyor. Android 11 ön izlemesinde ilk dikkat çeken yenilik bu; Google, nihayet Android’e ekran kaydedici ekledi.

Bazı Android telefon üreticileri kendi ekran kaydı uygulamalarını sunsa da saf Android kullanan telefonlarda yerleşik ekran kaydı uygulaması bulunmuyor. Android 11 ön izlemesinde ilk dikkat çeken yenilik bu; Google, nihayet Android’e ekran kaydedici ekledi. Video sırasında bildirimleri kapatma: Telefonunuzla video kaydı yaparken bildirimlerin gelmesinden sıkıldınız mı? Sinir bozucu bu durum Android 11 ile düzeldi. Artık video kaydederken bildirimlerin sesini kapatabiliyorsunuz.

Telefonunuzla video kaydı yaparken bildirimlerin gelmesinden sıkıldınız mı? Sinir bozucu bu durum Android 11 ile düzeldi. Artık video kaydederken bildirimlerin sesini kapatabiliyorsunuz. Dokunma hassasiyetini artırma: Ekran koruyucu kullanıyorsanız bu özelliği seveceksiniz. Google, Ayarlar menüsüne dokunmatik ekranınızın hassasiyetini artırmanıza imkan tanıyan “dokunmatik hassasiyeti artır” seçeneği ekledi. Özellikle kalın ekran koruyucu kullanıyorsanız daha rahat dokunma ve kaydırma için bu özelliği kesinlikle açmalısınız.

Ekran koruyucu kullanıyorsanız bu özelliği seveceksiniz. Google, Ayarlar menüsüne dokunmatik ekranınızın hassasiyetini artırmanıza imkan tanıyan “dokunmatik hassasiyeti artır” seçeneği ekledi. Özellikle kalın ekran koruyucu kullanıyorsanız daha rahat dokunma ve kaydırma için bu özelliği kesinlikle açmalısınız. Uçak Modu Bluetooh’u kapatmıyor: Uçak modunu açtığınızda Bluetooth bağlantısı da kesilir. Bu mantıklı değil; uçak modu açıkken Bluetooth kulaklığınızla müzik dinlemek isteyebilirsiniz, bunun için de Bluetooth’u tekrar açmak zorunda kalırsınız. Android 11’de Uçak Modu etkinleştirildiğinde Bluetooth açık kalıyor.

Uçak modunu açtığınızda Bluetooth bağlantısı da kesilir. Bu mantıklı değil; uçak modu açıkken Bluetooth kulaklığınızla müzik dinlemek isteyebilirsiniz, bunun için de Bluetooth’u tekrar açmak zorunda kalırsınız. Android 11’de Uçak Modu etkinleştirildiğinde Bluetooth açık kalıyor. Kayan ekran görüntüleri: İlk Android 11 geliştirici ön izleme sürümünde bu özellik aktif olmasa da Google’ın kayan ekran görüntüsü desteğini Android’e getireceğini biliyoruz.

İlk Android 11 geliştirici ön izleme sürümünde bu özellik aktif olmasa da Google’ın kayan ekran görüntüsü desteğini Android’e getireceğini biliyoruz. Yeni Motion Sense seçeneği (Pixel 4 özel): Motion Sense, telefonu dokunmadan kontrol etmenizi sağlayan bir özellik. Android 11’de bu özellik geliştirilmiş. Telefonunuzun yukarısına elinizi getirerek müziği duraklatabiliyorsunuz.

Motion Sense, telefonu dokunmadan kontrol etmenizi sağlayan bir özellik. Android 11’de bu özellik geliştirilmiş. Telefonunuzun yukarısına elinizi getirerek müziği duraklatabiliyorsunuz. Paylaş menüsüne uygulamaları sabitleme: Android, en sık kullandığınız uygulamaları paylaş sayfasına sabitlemenize izin veriyor ancak bu seçenek Android 10’da kaldırıldı. Şimdi geri döndü.

Android, en sık kullandığınız uygulamaları paylaş sayfasına sabitlemenize izin veriyor ancak bu seçenek Android 10’da kaldırıldı. Şimdi geri döndü. Ters kablosuz şarj: Android 11 ayarlarında Pil Paylaşımı adında bir özellik bulunuyor. Google Pixel 5, ters kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir.

Android 11 ayarlarında Pil Paylaşımı adında bir özellik bulunuyor. Google Pixel 5, ters kablosuz şarj özelliğine sahip olabilir. Yeni teknolojiler: Android 11, 5G, katlanabilir telefonlar ve Google Stadia gibi oyun akış servisleri için düşük gecikmeli video çözme dahil yeni teknolojilerle çalışma konusunda çok daha iyi olacak. Ayrıca daha iyi çağrı süzme desteği, HEIF gibi görüntü formatlarının daha derin entegrasyonu ve Google’un kendi sinir ağları API desteği olacak.

Android 11, 5G, katlanabilir telefonlar ve Google Stadia gibi oyun akış servisleri için düşük gecikmeli video çözme dahil yeni teknolojilerle çalışma konusunda çok daha iyi olacak. Ayrıca daha iyi çağrı süzme desteği, HEIF gibi görüntü formatlarının daha derin entegrasyonu ve Google’un kendi sinir ağları API desteği olacak. Gelişmiş bildirim paneli konuşmaları: Bir mesaj aldığınızda en yeni mesajı bildirim panelinizde yeni Sohbetler sekmesi altında görebilirsiniz. Sadece ileti dizisini detaylı görmekle kalmayacak aynı zamanda resimli mesajları doğrudan bildirim üzerinden göndermek dahil mesaj oluşturmanın daha zengin yollarına sahip olacaksınız.

Bir mesaj aldığınızda en yeni mesajı bildirim panelinizde yeni Sohbetler sekmesi altında görebilirsiniz. Sadece ileti dizisini detaylı görmekle kalmayacak aynı zamanda resimli mesajları doğrudan bildirim üzerinden göndermek dahil mesaj oluşturmanın daha zengin yollarına sahip olacaksınız. Konuşma balonları: Bu aslında Google’ın Android 10’da başlattığı bir özellik. Android 11’de bu özellik dahili oluyor.

Bu aslında Google’ın Android 10’da başlattığı bir özellik. Android 11’de bu özellik dahili oluyor. Gelişmiş koyu (karanlık) mod: Android 10 ile başlatılan sistem genelinde karanlık mod, Android 11’de daha geliştirilmiş. Artık günün belli saatine bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor. Samsung telefonlarda olan bu özellik şimdi Android’in kendisinde var.

Android 10 ile başlatılan sistem genelinde karanlık mod, Android 11’de daha geliştirilmiş. Artık günün belli saatine bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirilip devre dışı bırakılabiliyor. Samsung telefonlarda olan bu özellik şimdi Android’in kendisinde var. Geliştirilmiş bir defalık izinler: Android 10’da uygulamalara konumunuzu, mikrofonununuzu veya kamera verilerinizi sadece uygulama açıkken bulabilmesi için izin verebiliyorsunuz. Şimdi bu izni tek seferine verebiliyor, izni daha sonra iptal edebiliyorsunuz.

Android 10’da uygulamalara konumunuzu, mikrofonununuzu veya kamera verilerinizi sadece uygulama açıkken bulabilmesi için izin verebiliyorsunuz. Şimdi bu izni tek seferine verebiliyor, izni daha sonra iptal edebiliyorsunuz. Kapsamlı depolama: Daha iyi güvenlik açısından uygulamalar artık dosya sisteminizin sadece belirli bölümlerine erişebilecek.

Daha iyi güvenlik açısından uygulamalar artık dosya sisteminizin sadece belirli bölümlerine erişebilecek. Project Mainline için geliştirmeler: Android 10, Android’in parçalarını doğrudan Play Store üzerinden güncelleme yeteneğini getirmişti. Android 11, Android’in daha fazla bölümünün OTA göndermeye gerek kalmadan güncelleme almasına izin vererek bunu daha da ileriye taşıyacak.

Android 11 Ne Zaman Çıkacak? - Android 11 Çıkış Tarihi

Peki, Android 11 ne zaman çıkacak? Android 11 final sürümü ne zaman gelecek? Google, Android 11 Developer Preview programını Şubat 2020 itibarıyla başlattı. Mart, Nisan, Mayıs ayında beta sürümleri yayınlanacak. Haziran ayında finale en yakın sürüm hazır olmuş olacak. Üçüncü çeyrekte Android 11 final sürümü yayınlanmış olacak.