Android 15 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefonlar
Geliştirme aşamasında olan Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar neler? İşte Android 15 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar!
Birçok beta sürümü yayınlanan Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi henüz geliştirilme aşamasındadır. Ancak güncellemeyi alacak birçok model belli oldu. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus modellerinden hangilerinin güncellemeyi alacağı da belli oldu.
Biz de bu rehberde Android 15 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar hakkında bir liste oluşturduk.
Android 15 Güncellemesi Alacak vivo ve iQOO Modelleri Nelerdir?
Hangi vivo ve iQOO modelleri Android 15 güncellemesi alacak? İşte Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri listesi!
Android 15 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefon Modelleri
ColorOS 15 güncellemesi, yeni iyileştirmeler ve özelliklerle piyasaya çıkacak. Bildirim paneli ve kilit ekranında tasarım noktasında özellikle büyük değişimler var. Android 15’a ait tüm geliştirmeler ve yenilikler de aynı şekilde ColorOS 15 güncellemesinde olacak.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi alacak OnePlus modeller şöyle sıralanabilir;
- OnePlus Ace
- OnePlus 12
- OnePlus Ace 3
- OnePlus Ace Racing
- OnePlus 11
- OnePlus Ace 3V
- OnePlus Nord CE 4
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus Ace 3 Pro
- OnePlus Ace 2
- OnePlus Ace Pro
- OnePlus Ace 2 Pro
- OnePlus Ace 2V
ColorOS 15 Güncellemesi Yeni Özellikleri
Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi özellikleri şunlardır;
- Geliştirilmiş çoklu görev
- Yeniden tasarlanan kilit ekran
- Uygulama arşivleme
- Uydu bağlantı desteği
- Yeniden tasarlanan kontrol merkezi
- Gelişmiş yapay zeka özellikleri
- Hırsızlık algılama kilidi
- Yeniden tasarlanan kontrol merkezleri
- Modern ve kullanıcı dostu arayüz