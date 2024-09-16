Birçok beta sürümü yayınlanan Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi henüz geliştirilme aşamasındadır. Ancak güncellemeyi alacak birçok model belli oldu. Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi OnePlus modellerinden hangilerinin güncellemeyi alacağı da belli oldu.

Biz de bu rehberde Android 15 güncellemesi alacak OnePlus telefonlar hakkında bir liste oluşturduk.

Android 15 Güncellemesi Alacak OnePlus Telefon Modelleri

ColorOS 15 güncellemesi, yeni iyileştirmeler ve özelliklerle piyasaya çıkacak. Bildirim paneli ve kilit ekranında tasarım noktasında özellikle büyük değişimler var. Android 15’a ait tüm geliştirmeler ve yenilikler de aynı şekilde ColorOS 15 güncellemesinde olacak.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi alacak OnePlus modeller şöyle sıralanabilir;

OnePlus Ace

OnePlus 12

OnePlus Ace 3

OnePlus Ace Racing

OnePlus 11

OnePlus Ace 3V

OnePlus Nord CE 4

OnePlus 10 Pro

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 2

OnePlus Ace Pro

OnePlus Ace 2 Pro

OnePlus Ace 2V

ColorOS 15 Güncellemesi Yeni Özellikleri

Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesi özellikleri şunlardır;