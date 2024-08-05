Android 15 Güncellemesi Alacak vivo ve iQOO Modelleri Nelerdir?
Hangi vivo ve iQOO modelleri Android 15 güncellemesi alacak? İşte Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri listesi!
Android 15 güncellemesi, 2024 sonuna doğru birçok özellik ve gelişmeyle cihazlarda yer almaya başlayacak. Google tarafından da Android 15 beta sürümü yayınlandı. Bu yeni işletim sistemi maalesef sınırlı sayıda cihazda yer alacak.
Biz de sizlere Geçtiğimiz hafta belli olan Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri listesini hazırladık.
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Android 15 Güncellemesi Alacak vivo ve iQOO Modelleri Listesi
Android 14 işletim sistemi, 2023 yılının ekim ayında Google tarafından tanıtıldı. Android 15 güncellemesininse tahmini olarak eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla birçok Android kullanıcısı da yeni güncellemenin hangi cihazlarda olacağını merak ediyor. Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri şöyle sıralanabilir:
vivo Modelleri;
- vivo T2
- vivo V30 Lite
- vivo V29e
- vivo Y03
- vivo Y28s
- vivo Y200 Pro
- vivo V27 Pro
- vivo V29 Pro
- vivo Y18e
- vivo Y100 4G
- vivo T2x
- vivo Y38
- vivo V27
- vivo V27 Pro
- vivo V29
- vivo Y200e
- vivo Y58
- vivo Y18
- vivo Y27e
- vivo T2 Pro
iQOO modelleri;
- iQOO Z7
- iQOO 11 Pro
- iQOO Neo 7
- iQOO 11
- iQOO Neo 7 Pro
- iQOO Z7 Pro
- iQOO Z7x
- iQOO Z7s