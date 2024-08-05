Android 15 Güncellemesi Alacak vivo ve iQOO Modelleri Nelerdir?

Android 15 güncellemesi, 2024 sonuna doğru birçok özellik ve gelişmeyle cihazlarda yer almaya başlayacak. Google tarafından da Android 15 beta sürümü yayınlandı. Bu yeni işletim sistemi maalesef sınırlı sayıda cihazda yer alacak.

Biz de sizlere Geçtiğimiz hafta belli olan Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri listesini hazırladık.

Android 15 Güncellemesi Alacak vivo ve iQOO Modelleri Listesi

Android 14 işletim sistemi, 2023 yılının ekim ayında Google tarafından tanıtıldı. Android 15 güncellemesininse tahmini olarak eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Dolayısıyla birçok Android kullanıcısı da yeni güncellemenin hangi cihazlarda olacağını merak ediyor. Android 15 güncellemesi alacak vivo ve iQOO modelleri şöyle sıralanabilir:

vivo Modelleri;

vivo T2

vivo V30 Lite

vivo V29e

vivo Y03

vivo Y28s

vivo Y200 Pro

vivo V27 Pro

vivo V29 Pro

vivo Y18e

vivo Y100 4G

vivo T2x

vivo Y38

vivo V27

vivo V27 Pro

vivo V29

vivo Y200e

vivo Y58

vivo Y18

vivo Y27e

vivo T2 Pro

iQOO modelleri;