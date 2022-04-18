Android Cihazlarınızı Bilgisayarda Mikrofon Olarak Kullanma

Eğer bilgisayarınız üzerinde zaman zaman ya da sürekli mikrofon kullanma ihtiyacınız varsa Android mobil cihazlarınızı mikrofon olarak kullanabilirsiniz. Sürekli ihtiyacınız oluyorsa PC ya da Mac için bir mikrofona sahip olabilirsiniz fakat bu mikrofon bozulduğunda ya da kablosuz bir mikrofona ihtiyaç duyduğunuzda sizlere anlatacağımız yöntemi kullanarak Android cihazlarınızı bilgisayar ve Mac için mikrofona dönüştürebilirsiniz. Son derece basit bir yöntem olmasına rağmen bir kaç adım ve bazı program kurulumu gerektiren bu süreçte gerekli yazılımları hem Android cihazınıza hem de bilgisayarınıza kurarak hemen wireless mikrofon kullanmaya başlamanız mümkün.

Bu işlemlerle uğraşmamak için kendinize ucuz ve işinizi görecek bir mikrofon satın alabilirsiniz elbette ama Android cihazlarınızı da mikrofon olarak uzun süreli kullanmak mümkün. Bilgisayar üzerinde ses kayıtları ve sesli görüşmeler için kullanabileceğiniz bu yöntemi hemen anlatmaya başlayalım.

Android Cihazı Bilgisayarda Mikrofon Olarak Kullanma Nasıl Yapılır?

Android mobil cihazınızı mikrofona dönüştürmek için ilk olarak bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu alanda pek çok uygulama söz konusu olmasına rağmen bu uygulamalar arasından kolay kurulum ve kullanımı ile öne çıkan WO Mic'i tavsiye ediyorum. WO Mic, bilgisayar ve Mac üzerinde kullanmak için bir wireless mikrofona ihtiyaç duyuyorsanız imdadınıza yetişen yararlı, ücretsiz ve pratik bir Android mikrofon uygulaması. Basit anlamda Android mobil cihazlarınızı mikrofona dönüştüren bu uygulama, eğer PC ya da Mac üzerinde kullanabileceğiniz bir mikrofona sahip değilseniz çok işe yarayabiliyor.

Skype, Viber, Tango vb. programlar üzerinde yapacağınız sesli görüşmelerde mikrofon olarak Android cihazınızı kullanmanıza olanak sağlayan WO Mic, Bluetooth, Wifi ve USB olarak toplam 3 farklı bağlanma yöntemi sunuyor. Bu uygulamayı Android cihazlarınıza yükledikten sonra bilgisayar ya da Mac üzerine de gerekli istemci ve sürücüyü kurarak istediğiniz zaman Android cihazınızı kablosuz mikrofon olarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Bu nedenle sizlere WO Mic ile Android cihazlarınızı mikrofona dönüştürmeyi anlatacağım. İlk olarak işlemlere alttaki indirme bağlantısına tıklayarak WO Mic uygulamasını indirip kurmakla başlamanız gerekiyor. Android cihazınıza WO Mic uygulamasını kurduktan sonra ihtiyacınız olan ikinci şey ise mikrofonu kullanmak istediğiniz bilgisayar ya da Mac'inize gerekli yazılımları yüklemek. Windows için hem driver hem de client kurulumu gerekirken, Mac için sadece tek bir paketi yüklemeniz yetiyor.

Windows PC'ler için gerekli Client ve Driver indirmek için altta yer alan linkleri kullanabilirsiniz:

Mac için gerekli Client paketini indirmek için alttaki indirme linkini kullanabilirsiniz:

İlk iki adımdaki uygulama ve program yüklemelerini Android cihazınız ve bilgisayarınıza yaptıysanız şimdi işlem son aşamada. Bu adımda öncelikle Android cihazınıza kurduğunuz WO Mic uygulamasını açarak önce ayarlara oradan da Transport bölümüne girerek bağlantı türünüzü seçmelisiniz. Bu ekran karşınıza Bluetooth, USB ve WiFi seçenekleri gelecek. Eğer Bluetooth ve USB değil de WiFi ile kablosuz olarak bağlanmak istiyorsanız bu ekranda Wifi'yi seçerek devam edebilirsiniz. Bağlantı türünü seçtikten sonra mikrofonu ne amaçla kullanacağınıza uygun olacak şekilde yine ayarlar sayfasındaki Audio Source ekranından doğru ses kaynağını seçmeniz gerekiyor.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra uygulamanın ana ekranına dönerek Start tuşuna basıp Wifi bağlantısı ile bağlanabilmeniz için gerekli olan IP adresini almanız gerekiyor. Bu aşamadan sonra ise bilgisayarınıza ya da Mac'inize geçerek indirip kurduğunuz programı açmalısınız. Programı açtıktan sonra IP adresi boşluğuna mobil uygulama üzerinde görünen IP adresini yazmalısınız. IP adresini de girdikten sonra Connect tuşuna basarak gerekli bağlantıyı kurup mikrofonunuzu hazır hale getirebilirsiniz.

Artık Android cihazınızı mikrofon olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer mikrofon almayı düşünüyorsanız ya da bozulan mikrofonunuzu değiştirmek istiyorsanız WO Mic'e bir göz atıp mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.