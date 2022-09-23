Android'den iPhone 14'e WhatsApp Aktarma Nasıl Yapılır?

Android'den iPhone 14'e WhatsApp aktarma işlemi daha iPhone serisi tanıtılmadan önce nasıl gerçekleştirileceği merak edilmeye başlanan bir işlemdi. Uzun bir zamandır Android kullanıp iPhone 14, iPhone 14 Pro gibi yeni iPhone modellerine geçiş yapacak olan kullanıcılar bu süreçte büyük bir zorluk çekeceği düşünüyor.

Eylül ayında tanıtılan iPhone modellerinden birini satın alarak Android'den iOS işletim sistemine geçiş yapacaksanız WhatsApp verilerinizi nasıl aktaracağınız ile ilgili birçok soru işaretiniz olabilir.

Oysaki bu konudaki endişelenmenize gerek yok. Tenorshare iCareFone Transfer, Android'den iPhone 14'e WhatsApp sohbetlerini, medya ögelerini taşıma sürecini inanılmaz basit hâle getiriyor. Bu aracın sunduğu özellikler ve kullanım kolaylığı ile oldukça kısa bir süre içinde Android'deki WhatsApp verilerini iPhone 14'e aktarabilirsiniz.

Bu aracın nasıl kullanılacağı hakkında bilginiz yoksa size yardımcı olabilecek bu rehberden yararlanabilirsiniz.

Bu makalede Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bulunan WhatsApp sohbetleri, fotoğrafları, videoları ve çok daha fazlasını iPhone 14 modellerinden birine aktarmak için ne yapmanız gerektiğini tüm ayrıntıları ile öğreneceksiniz.

Veri Kaybetmeden Android'den iPhone 14'e WhatsApp Aktarma

Bilindiği üzer Android'de bulunan WhatsApp verilerini iPhone'a aktarmak için resmî bir araç geliştirildi ama bu araç herkes için aynı kolaylıkta olmayabiliyor. Bu noktada daha pratik bir süreç vadeden Tenorshare iCareFone Transfer adlı araç yardıma koşuyor.

Android'den iPhone'a ilk kez geçiyorsanız karmaşık bir süreçten geçmek yerine size verileri bir tıklama ile yeni iPhone'unuza aktarmanızı sağlayacak bu aracı kullanabilirsiniz. Bu araçla veri tarafında hiçbir kayıp yaşamadan çok hızlı bir şekilde WhatsApp verilerinizi iPhone 14'e taşıyabilirsiniz.

Bu aracı kullanmanın avantajlarını artık bildiğimize göre Android'den iPhone 14'e WhatsApp taşıma adımlarına geçebiliriz.

1. Tenorshare iCareFone Transfer'i İndirin

İlk olarak ICareFone Transfer'i indirmek gerekiyor. Bu yazılım hem Windows hem de macOS'i destekliyor. İster macOS ister Windows kullanın, her iki işletim sistemine de bu yazılımı indirip yükleyebilirsiniz.

2. WhatsApp'ı Seçin

ICareFone Transfer'i indirip yükledikten sonra açın. Karşınıza 5 seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler arasında WhatsApp, WhatsApp Business, GBWhatsApp, Kik, Viber olmak üzere beş farklı seçenek yer alacaktır.

Kişisel kullanımları içeren WhatsApp verilerinizi iPhone 14'e taşımak istediğiniz için WhatsApp'ın üzerine tıklayarak ilerleyin.

3. Cihazları Bilgisayara Bağlayın

Kablo aracılığı ile Android işletim sistemli telefonunuzu ve iPhone 14'ünüzü bilgisayarınıza bağlayın. Veri aktarma sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için orijinal kablo kullandığınızdan emin olun. Bu, bağlantı sorunu yaşamanızın önüne geçecektir.

4. Kaynak ve Hedef Cihazı Belirleme

Üst kısımda yer alan WhatsApp Data Transfer sekmesine basın. Cihazlarını bilgisayara bağladığınızda verilerin olduğu telefon ile verilerin aktarılacağı telefon otomatik olarak seçilecektir.

Kaynak (source) ve hedef (destination) cihazları kontrol edin. Kaynak kısmında WhatsApp verilerinin bulunduğu Android telefonunuz, hedef kısmında ise iPhone 14'ünüz olmalıdır. Tam tersi bir durum söz konusu ise ok işaretlerine basarak iki cihazın yerini değiştirebilirsiniz.

5. Android'den iPhone'a Veri Aktarma Sürecini Başlatın

Cihazların doğru algılandığından eminseniz "Transfer" butonuna basın. Açılan pencerede "Continue" butonuna basarak ilerleyin. Android telefonunuzu alıp ekranda yer alan talimatları takip ederek verileri yedekleyin.

6. Verileri Geri Yükleyin

Ekrandaki talimatları takip edip verileri yedekledikten sonra "Select backup history" sekmesine basın. Geri yükleme işlemi tamamlandıktan sonra doğrulama işlemini tamamlayın. Daha sonra aktarılacak verileri tek tek seçmeye başlayın.

Mesajlar, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, ses kayıtları, belgeler, GIF dosyaları, çıkartmalar dahil olmak üzere tüm verilerinizi iPhone 14'e taşımak istiyorsanız yukarıda yer alan "All" seçeneğini işaretleyin.

"Continue" butonuna basarak bir sonraki adıma geçin. Aktarılacak olan verilerin boyutuna bağlı olarak bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu süre içerisinde telefonların cihazla olan bağlantısını kesinlikle kesmeyin.

Aktarma işlemi başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra iPhone 14 yeniden başlatılacaktır. IPhone 14'te WhatsApp Messenger'ı açtığınızda tüm verilerin eksiksiz bir şekilde aktarıldığını göreceksiniz.

Bu araç hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tenorshare'ın WhatsApp'ı Android'den iPhone 14'e taşıma makalesini de inceleyebilirsiniz.

Tenorshare iCareFone Transfer Özellikleri Neler?

WhatsApp ve WhatsApp Business'ı Android ve iOS arasında veri kaybı olmadan aktarma

WhatsApp yedeklemesini Google Drive'dan iPhone'a geri yükleme

GBWhatsApp'ı WhatsApp'a aktarma (Android'den Android'e / Android'den iPhone'a)

WhatsApp ve WhatsApp Business'ı tek tık ile yedekleme veya geri yükleme

WhatsApp ve WhatsApp Business'ı HTML olarak aktarma

Move to iOS ile Android'den iPhone 14'e WhatsApp Aktarma

WhatsApp verileri Android'den iOS'e nasıl aktarılır sorusuna programsız bir çözüm yolu arıyorsanız Move to iOS'i kullanabilirsiniz.

Apple tarafından sunulan bu uygulama, iCareFone Transfer kadar kolay bir süreç sunmuyor. Aktarma sırasında çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Kullanıcılardan gelen çok sayıda olumsuz geri dönüş var. Bunları göz önünde bulundurarak aşağıdaki adımları takip etmenizi tavsiye ederiz.

1. Android Telefonunuza Move to iOS'i İndirin

İlk olarak Move to iOS'i Play Store sayfası üzerinden indirin. Bu sırada WhatsApp Messenger'ı hem iPhone 14'te hem de Android telefonunuzda güncel değilse güncelleyin. Hem Android telefonunuzu hem de iPhone'u şarja takın.

Uygulamalar yüklendikten, WhatsApp her iki cihazda da güncellendikten sonra iPhone'u fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Her iki cihazı da aynı Wi-Fi ağına bağlayın ve iPhone 14'te eski telefonla aynı telefon numarasını kullanmayı unutmayın.

2. Move to iOS Uygulamasını Açın

Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yüklediğiniz Move to iOS uygulamasını açın ve ekrandaki talimatları takip edin. iPhone'daki doğrulama kodunu Android telefonunuzdaki kısma girip ilerleyin. Veri aktarma bölümünde WhatsApp'ı seçin.

3. Veri Aktarma Sürecini Başlatın

WhatsApp'ı seçtikten sonra iOS'e taşıma işlemini başlatabilirsiniz. App Store'dan WhatsApp'ı indirip aynı telefon numarasını kullanarak hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Bilgisayarsız WhatsApp Verilerini Android'den iPhone 14'e Aktarma

Tenorshare, bilgisayar olmadan Android'den iPhone'a Whatsapp aktarma çözümü de sağlıyor. Bunun için kullanıcılara özel bir Android uygulaması sunuyor. Bilgisayara program yüklemeden WhatsApp mesajlarını ve diğer verileri Android'den iPhone 14 'e taşımak için bu adımları takip edebilirsiniz:

1. iCare Transfer to iPhone Uygulamasını İndirin

iCare Transfer to iPhone'u Play Store sayfasından Android işletim sistemli telefonunuza indirin. Uygulamayı indirdikten sonra açın ve Transfer WhatsApp Data seçeneğine basın. Android to iOS butonuna basarak ilerleyin.

2. Yedekleme Dosyasını Kontrol Edin

iCareFone Transfer to iPhone uygulaması, son WhatsApp yedeklemesini otomatik olarak tespit edecektir. Daha önceden bir yedekleme dosyası bulunmuyorsa yedekleme işlemini gerçekleştirmek için "Create new backup" butonua tıklayıp ekrandaki adımları izleyin.

iPhone ile Android telefon arasında USB kablosu kullanarak bağlantı kurun. Cihaz şifresini girerek gerekli izinleri verin.

3. iPhone'umu Bul'u Devre Dışı Bırakın

iPhone'da "Ayarlar > Ad > Bul" yolunu takip edin. "Bul" kısmından "iPhone'umu Bul" özelliğini kapatın.

WhatsApp verilerini iPhone'a aktarma işlemi başlatılacaktır. Bu işlem tamamlandığında iPhone yeniden başlatılacaktır.

4. WhatsApp'ı iPhone 14'te Kullanmaya Başlayın

iPhone yeniden başlatıldıktan sonra WhatsApp Messenger'ı açın, telefon numaranızı girin. iCloud'dan geri yüklemeyi atladıktan sonra eski telefondaki bütün veriler karşınızda olacaktır.

Ücretsiz Android'den iPhone 14'e WhatsApp Aktarma Nasıl Yapılır?

Android işletim sisteminde WhatsApp sohbetlerini ücretsiz bir şekilde dışa aktarmak için uygulayabileceğiniz bir yöntem de var. Bu yöntem, e-posta ile dışa aktarmayı içeriyor. WhatsApp'ı Android'den iPhone'a ücretsiz aktarma işlemini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1. Android'de Bir WhatsApp Sohbeti Açın

İlk olarak Android telefonunuzda yer alan WhatsApp uygulamasını açıp sohbetlerden birini seçin. Sağ üst köşedeki üç noktanın üzerine dokunun. "Diğer" seçeneğinin üzerine basın. "Sohbeti dışa aktar" seçeneğine dokunun.

2. Aktarma Tercihlerini Belirleyin

Medya ögelerinin de dahil edilip edilmeyeceğini seçin. Fotoğraf, video ve benzerlerinin de yedeklenmesini istiyorsanız bunları dahil edebilirsiniz.

WhatsApp bir ZIP dosyası oluşturacaktır. Bunu e-posta adresinize gönderebilirsiniz.

3. iPhone'da E-Posta Hesabınıza Giriş Yapın

Yedeklenen WhatsApp sohbetine artık iPhone'dan e-posta hesabınıza giriş yaparak erişebilirsiniz. Yedeklenen verileri iPhone'daki WhatsApp uygulamasından geri yükleyebilirsiniz.

Bu yöntem pek tavsiye edilmez çünkü uygulaması oldukça zaman alan bir yöntemdir ama bu yönteme de başvurabileceğinizi bilmenizde fayda var.

En İyi WhatsApp Aktarma / Yedekleme Aracı Nedir?

WhatsApp sohbetlerini, medya ögelerini (fotoğraflar, GIF dosyaları, videolar, belgeler vb.) ve daha fazlasını Android'den WhatsApp'a taşımak için uygulayabileceğiniz çok fazla yöntem var. Bu nedenle bunlardan hangisini kullanmanız gerektiğine karar vermekte zorlanabilirsiniz.

Seçim yapmanızı kolaylaştırmak için her yöntemi bir tabloda topladık. Bir yöntemin diğer yönteme göre hangi avantajları ve dezavantajları olduğunu aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Yöntem iCareFone Transfer iCareFone Transfer to iPhone Move to iOS E-Posta ile Dışa Aktarma Platform Windows ve macOS Android Android Masaüstü, mobil Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Gerekmiyor Gerekmiyor Gerekiyor Gerekmiyor WhatsApp Veri Aktarma Hızı 5-10 dakika 5-10 dakika 30 dakika (Geri bildirimlere göre 30 dakikayı da geçebiliyor) Yarım saate kadar sürebiliyor. Yaklaşık Veri Aktarma Süresi Hızlı Hızlı Yavaş Orta Başarı Oranı Yüksek Yüksek Orta Yüksek

WhatsApp Aktarma İçin Hangi Aracı Kullanmalıyım?

Android'den iOS'e WhatsApp aktarma işlemi için her zaman size kolay bir süreç vadeden aracı kullanmalısınız. Yukarıda dört farklı yöntemle WhatsApp'ta yer alan verileri nasıl Android işletim sistemli bir akıllı telefondan iPhone'a aktarabileceğinizi gösterdik. Bu yöntemlerin birbirlerine kıyasla ne gibi artıları ve eksileri olduğunu da tablo hâlinde sizlerle paylaştık.

Bu yöntemlerin avantajları ve dezavantajları incelendiğinde Tenorshare'ın araçlarının açık ara farkla diğer yöntemlerin önüne geçtiğini görüyoruz. Tenorshare hem bilgisayar kullanarak hem de bilgisayar kullanmadan WhatsApp verilerini iPhone'a aktarmayı mümkün kılıyor.

Apple'ın veri yedeklemek için sunduğu kendi aracı dahi en iyi ihtimalle 30 dakika sürerken Tenorshare'ın WhatsApp veri aktarma araçları veri aktarma süresini mümkün olduğunca düşük tutuyor. Ayrıca Move to iOS'te fabrika ayarlarına sıfırlamak da gerekiyor. Bu araçlarla hiçbir sıfırlama işlemi gerçekleştirmeden verilerinizi büyük bir kolaylıkla iPhone'a aktarabiliyorsunuz.

E-posta ile dışa aktarma yöntemi Move to iOS uygulaması kıyasla daha az sorunlu bir süreç sunuyor ancak bu yöntemi uygulamak için takip etmeniz gereken adımları incelediğinizde bunu uygulamanın o kadar da kolay olmadığını fark etmişsinizdir.

Çok fazla vakit kaybetmeden WhatsApp verilerini hızlı bir şekilde Android'den iPhone'a taşımak isterseniz Tenorshare iCareFone Transfer'i ya da Android uygulaması olan iCareFone Transfer to iPhone'u kullanabilirsiniz.