Android/iPhone’da Bluetooth Bağlantı Sorunları Nasıl Çözülür?
Android/iPhone cihazlarında çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak bağlantı sorunları yaşanabilir. İşte Android/iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunları çözümü!
Android/iPhone cihazlarda Bluetooth bağlantı sorunları yaşandığında hoparlör, kablosuz kulaklar vb. birçok cihazla eşleştirme yapılamaz. Aynı zamanda veri aktarımı da imkansız hale gelir. Biz de bu rehberde Android ve iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunları çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
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Android/iPhone’da Bluetooth Bağlantı Sorunları Çözümü
Android/ iPhone cihazlarda yaşanan Bluetooth bağlantı sorunları şu tekniklerle çözülür:
1. Bluetooth Açılıp Kapanmalı
Android/ iPhone Bluetooth bağlantı sorunu çözümü için ilk olarak Bluetooth açılıp kapanmalıdır. “Kontrol Merkezi’ne” gidilerek Bluetooth açılıp kapatılır.
2. Uçak Modu Kapatılmalı
Android/iPhone’da Bluetooth’a bağlanma sorunu yaşandığında “Uçak Modu” kontrol edilmelidir. Uçak Modu açıkça iPhone kesinlikle Bluetooth’a bağlanamaz. Bunun için “Kontrol Merkezi” üzerinden “Uçak Modu” alanına gelinip mod kapalı duruma getirilmelidir.
3. Wi-Fi Bağlantısı Devre Dışı Bırakılmalı
Bluetooth bağlantı problemlerine neden olan etkenler arasında Wi-Fi yönlendiricisi de yer alır. Wi-Fi yönlendiricisi, Bluetooth bağlantı sorunu çözülünceye dek kapatılmalıdır. “Kontrol Merkezi > Wi-Fi’yi Kapat” adımlarından işlem tamamlanır.
4. Android/iPhone Yeniden Başlatılmalı
Android/ iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunu, iPhone’in yeniden başlatılmasıyla çözülebilir. iPhone yeniden başlatıldığında iPhone’un kendini yenilemesi sağlanır. Aynı zamanda arka plan uygulamaları kaldırılır.
5. Yazılım Güncellenmeli
Android/iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunu çözümü için yazılım güncellemeleri kontrol edilmelidir. Android/iPhone cihazların düzenli olarak yazılımı güncellendiğinde ortaya çıkabilecek Bluetooth bağlantı sorunları gibi birçok sorun çözüme kavuşur.
6. Android/iPhone’in Fabrika Ayarları Sıfırlanmalı
Android/iPhone’da ortaya çıkan sorunların çözümü için bazen fabrika ayarlarına dönülmesi gerekir. Fabrika ayarlarına dönüldüğünde Bluetooth bağlantı sorunu da çözülebilir.
7. Ağ Ayarları Sıfırlanmalı
Android/iPhone’da tüm ağ ayarları sıfırlandığı zaman şu bilgilerde silinir;
- Kaydedilmiş Wi-Fi ağları
- Hücresel ağ bağlantıları
- Bluetooth Eşleştirmeleri
Android cihazlarda ağ ayarları şöyle sıfırlanır; “Ayarlar > Sistem > Sıfırlama Seçenekleri > Ağ Ayarlarını Sıfırla”
iPhone’da da şu şekildedir: “Ayarlar > Genel > [Aygıtı] Aktar ya da Sıfırla> Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla”
8. Pil Tasarruf Modu Kontrol Edilmeli
Android/iPhone pil tasarruf modları bazen arka plan verileriyle bağlantıları sınırlar. Pil tasarruf modları etkinleştirildiğinde cihazlar Bluetooth ile eşleştirilemez. Bu sebeple cihazlar Bluetooth ile eşleştirileceği zaman kesinlikle pil tasarruf moduna geçilmemelidir.