Android/iPhone’da Bluetooth Bağlantı Sorunları Nasıl Çözülür?

Android/iPhone cihazlarda Bluetooth bağlantı sorunları yaşandığında hoparlör, kablosuz kulaklar vb. birçok cihazla eşleştirme yapılamaz. Aynı zamanda veri aktarımı da imkansız hale gelir. Biz de bu rehberde Android ve iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunları çözümü hakkında bilgi vereceğiz.

Android/iPhone’da Bluetooth Bağlantı Sorunları Çözümü

Android/ iPhone cihazlarda yaşanan Bluetooth bağlantı sorunları şu tekniklerle çözülür:

1. Bluetooth Açılıp Kapanmalı

Android/ iPhone Bluetooth bağlantı sorunu çözümü için ilk olarak Bluetooth açılıp kapanmalıdır. “Kontrol Merkezi’ne” gidilerek Bluetooth açılıp kapatılır.

2. Uçak Modu Kapatılmalı

Android/iPhone’da Bluetooth’a bağlanma sorunu yaşandığında “Uçak Modu” kontrol edilmelidir. Uçak Modu açıkça iPhone kesinlikle Bluetooth’a bağlanamaz. Bunun için “Kontrol Merkezi” üzerinden “Uçak Modu” alanına gelinip mod kapalı duruma getirilmelidir.

3. Wi-Fi Bağlantısı Devre Dışı Bırakılmalı

Bluetooth bağlantı problemlerine neden olan etkenler arasında Wi-Fi yönlendiricisi de yer alır. Wi-Fi yönlendiricisi, Bluetooth bağlantı sorunu çözülünceye dek kapatılmalıdır. “Kontrol Merkezi > Wi-Fi’yi Kapat” adımlarından işlem tamamlanır.

4. Android/iPhone Yeniden Başlatılmalı

Android/ iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunu, iPhone’in yeniden başlatılmasıyla çözülebilir. iPhone yeniden başlatıldığında iPhone’un kendini yenilemesi sağlanır. Aynı zamanda arka plan uygulamaları kaldırılır.

5. Yazılım Güncellenmeli

Android/iPhone’da Bluetooth bağlantı sorunu çözümü için yazılım güncellemeleri kontrol edilmelidir. Android/iPhone cihazların düzenli olarak yazılımı güncellendiğinde ortaya çıkabilecek Bluetooth bağlantı sorunları gibi birçok sorun çözüme kavuşur.

6. Android/iPhone’in Fabrika Ayarları Sıfırlanmalı

Android/iPhone’da ortaya çıkan sorunların çözümü için bazen fabrika ayarlarına dönülmesi gerekir. Fabrika ayarlarına dönüldüğünde Bluetooth bağlantı sorunu da çözülebilir.

7. Ağ Ayarları Sıfırlanmalı

Android/iPhone’da tüm ağ ayarları sıfırlandığı zaman şu bilgilerde silinir;

Kaydedilmiş Wi-Fi ağları

Hücresel ağ bağlantıları

Bluetooth Eşleştirmeleri

Android cihazlarda ağ ayarları şöyle sıfırlanır; “Ayarlar > Sistem > Sıfırlama Seçenekleri > Ağ Ayarlarını Sıfırla”

iPhone’da da şu şekildedir: “Ayarlar > Genel > [Aygıtı] Aktar ya da Sıfırla> Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla”

8. Pil Tasarruf Modu Kontrol Edilmeli

Android/iPhone pil tasarruf modları bazen arka plan verileriyle bağlantıları sınırlar. Pil tasarruf modları etkinleştirildiğinde cihazlar Bluetooth ile eşleştirilemez. Bu sebeple cihazlar Bluetooth ile eşleştirileceği zaman kesinlikle pil tasarruf moduna geçilmemelidir.