Android'den iPhone'a Whatsapp Aktarma Nasıl Yapılır?

Android'den iPhone'a geçiş yapacaksanız muhtemelen Android'den iPhone'a Whatsapp aktarma işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorsunuz. Ne yazık ki WhatsApp bunun için bir özellik sunmuyor. Bunun için geniş bir araç yelpazesi sunan iTransor for WhatsApp'ı kullanmak gerekiyor.

Android'den iPhone'a mesaj aktarma işleminin zor olması aslında iki işletim sistemi arasında dağlar kadar fark olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Android işletim sistemli akıllı telefondan başka bir Android işletim sistemli akıllı telefona mesaj aktarırken sorun yaşanmazken Android'den iPhone'a aktarmak söz konusu olduğunda araştırma yapılmaya başlanıyor.

Neyse ki bu gibi durumlarda başvurabileceğimiz hayat kurtarıcı bir rol üstlenen programlar mevcut. Bunların başında yazının başında belirttiğimiz program geliyor.

Android'den iPhone'a WhatsApp Aktarma Adımları

Bilgisayarınıza iTransor for WhatsApp'ı indirip kurun.

USB kablosunu kullanarak Android cihazınızı ve iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

"Transfer WhatsApp between Devices" seçeneğine basın.

Programın cihazları tanımlamasını bekleyin.

Telefonlar tanımlandıktan sonra "Source" kısmında mesajlarınızın olduğu telefon, "Destination" kısmında mesajların aktarılacağı telefon yer alacak.

Tam tersi ise ortadaki "Switch" butonuna tıklayarak yerlerini değiştirin.

Aktarma işlemine başlamak için "Transfer" butonuna basın.

İşlem tamamlanana kadar iki cihazı da bilgisayara bağlı hâlde tutun.

iPhone yeniden başlatıldığında mesajlarınız da aktarılmış olacak.

WhatsApp mesajları Android'den iPhone'a nasıl aktarılır gibi sorularınız varsa yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. iPhone'dan Android'e ya da Android'den iPhone'a WhatsApp aktarma işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak iTransor for WhatsApp'ı indirip kurmalısınız. Programın Windows sürümünü ve MacOS sürümünü ilgili bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz.

Programı indirip kurduktan sonra USB kablosu ile Android cihazınızı da iPhone cihazınızı da bilgisayarınıza bağlayın.

“Transfer WhatsApp between Devices” seçeneğine basın. Program telefonlarınızı tanımladıktan sonra telefonlar kaynağa ve hedefe yerleştirilecek. "Source" kısmında verilerin olduğu telefon yer alır. "Destination" kısmında ise verilerin aktarılacağı telefon bulunur. Eğer tam tersi ise "Switch" butonuna basarak yerlerini değiştirebilirsiniz.

Aktarma işlemine başlamak için "Transfer" butonuna basın. Bu süre zarfında beklemekten başka bir şey yapmanıza gerek yok. IPhone yeniden başlatıldığında Android'deki tüm verilerinizin iPhone'unuza aktarıldığını göreceksiniz.

Yukarıda sıralanan adımları takip ettikten sonra WhatsApp verilerinizin iPhone'a başarılı bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin. Eğer verilerinizin aktarılmadığını görüyorsanız bunun başlıca sebebi, telefonunuzda yeterli kullanılabilir depolama alanının olmaması. Bu durumda cihazınızın depolama alanını kontrol etmeyi deneyin.

Aktarma işleminin ne kadar süreceğinin verinizin boyutuna bağlı olduğunu unutmayın.

Android'den PC'ye/iPhone'dan PC'ye WhatsApp Mesaj Yedekleme

iTransor for WhatsApp'ı indirip kurun.

iPhone ya da Android cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

Veri aktarımına izin verin.

iPhone'unuzu bağladıktan sonra "Back Up WhatsApp on Devices" sekmesine girin.

"Back up" butonuna basarak yedekleme işlemini başlatın.

Yedekleme işlemi sona erdiğinde "WhatsApp Messenger Backup Succesful" yazısını göreceksiniz.

Programı bilgisayarınıza kurup açtıktan sonra iPhone ya da Android telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın. Veri aktarımı için gerekli izinleri verip "Back Up WhatsApp on Devices" sekmesine girin.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan "Back up" butonuna tıklayın. Bu butona tıkladıktan sonra yedekleme işlemi başlayacaktır. İşlem başarılı bir şekilde sona erene kadar beklemeniz gerekiyor.

Bu adımları takip ettikten sonra Medya ögeleri, dosyalar, sohbetler de dahil olmak üzere tüm verilerinizi bilgisayarınıza yedeklemiş olacaksınız. Eğer daha önce yedekleme yaptıysanız iTransor önceki yedeklemenin üzerine yedekleme yapmaz, yedeklenen verileri farklı bir yerde tutar.

WhatsApp Yedeklenen Mesajları Geri Yükleme

ITransor for WhatsApp’ı açın.

Sol kısımdan "Restore/Export WhatsApp Backup" sekmesine girin.

Hangi WhatsApp verilerini geri yüklemek istiyorsanız onu seçin.

Telefonunuz bilgisayarınıza bağlı değilse bağlayın.

"Restore to Device" butonuna basın.

Geri yükleme işleminin sona ermesini bekleyin.

Yedekleme tamamlandığında "Whatsapp Messenger Restore Succesful" yazısı ile karşılaşacaksınız.

Bilgisayarınıza yedeklediğiniz WhatsApp verilerini başka bir cihaza yüklemek için öncelikle bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz iTransor for WhatsApp'ı açın. Bu sefer "Restore/Export WhatsApp Backup" sekmesine girin. Bu bölümden daha önce yedeklediğiniz ve şimdi tekrardan bir cihaza yüklemek istediğiniz veriyi seçin. Telefonunuz bilgisayarınıza bağlı değilse bağlayın ve "Restore to Device" butonuna basın.

Geri yükleme işlemi tamamlanana kadar telefonunuz ile bilgisayarınızın bağlantısını kesmeyin ve cihazlarınızı açık tutun.

WhatsApp Verilerini PDF/HTML/CSV/XLS Olarak Kaydetme

ITransor for WhatsApp’ı açın.

"Restore/Export WhatsApp Backup" sekmesine girin.

PDF/HTML/CSV/XLS olarak kaydedilecek veriyi seçin.

“Export to Computer” butonuna basın.

Verinin kaydedileceği konumu "Export to" kısmından, kaydedileceği formatı ise "Save as" kısmından belirleyin.

"Export" butonuna basın.

Veriler kaydedildikten sonra sizi "WhatsApp Export Successful" mesajı karşılayacak.

WhatsApp verilerini eğer bilgisayarınıza PDF, HTML, CSV, XLS formatlarından biriyle kaydetmek istiyorsanız programı açtıktan sonra "Restore/Export WhatsApp Backup" sekmesini açın. PDF/HTML/CSV/XLS olarak kaydedilecek veriyi seçin. "Export to Computer" butonuna basın.

"Export to" kısmından verinin nereye kaydedileceğini, "Save as" kısmından ise verinin hangi formatta kaydedileceğini belirleyin. Son olarak "Export" butonuna basın.

İşlem sona erdiğinde ekranda "WhatsApp Export Successful" bilgisi yer alacak.

iTransor for WhatsApp Neden Kullanılmalı?

Eski WhatsApp yedeklerini yükleyememe sorununu çözer.

WhatsApp verilerini yedeklemeden önce ön izleme imkânı tanır.

Sohbet geçmişi, fotoğraf, video, ses kayıtlarını ve daha fazlasını dışa aktarır.

Bilgisayara kaydedilen verileri herhangi bir cihaza kısa sürede yükler.

Güvenlik için yedeklenen verileri şifreleyebilir.

Kullanımı son derece kolay.

Programın sağladığı tüm avantajlardan yararlanmak için iTransor for WhatsApp'ın tam sürümünü satın alabilrsiniz. Üstelik programı satın alan müşterilere 30 gün içinde para iade garantisi de veriliyor. Elinizin altında bu türden bir faydalı programı bulundurma fırsatını değerlendirmenizi öneririz.