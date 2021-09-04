Akıllı telefonlarımızın depolama alanlarını genişletmenin en pratik ve uygun fiyatlı yollarından birisi olan Micro SD kartlar, günümüzde pek çok kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki ama Android telefonunuz hafıza kartını tanımıyorsa ne yapmalısınız? Bu rehberimizde Android telefon hafıza kartını görmüyor sorunu ve çözümü ile karşınızdayız.

Android Telefon Hafıza Kartını Görmüyor Sorunu Nasıl Çözülür?

Akıllı Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Micro SD Kartın Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

Micro SD Kartı Biçimlendirin

Akıllı Telefonunuzdaki Portu Kontrol Edin

Yetkili Teknik Servis ile İletişim Kurun

1- Akıllı Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Android telefonunuza yeni bir hafıza kartı taktığınızda bunu görmediyse, yapmanız gereken ilk şey cihazınızı yeniden başlatmaktır. Basit gibi gözüküyor olsa da çoğu durumda bu adımın en pratik ve kesin çözümlerden birisi olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

2- Micro SD Kartın Çalışıp Çalışmadığını Kontrol Edin

Eğer ilk yöntem işe yaramadıysa, Micro SD kartı başka bir cihaza bağlayarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Örneğin başka bir akıllı telefona ya da bilgisayarınıza bağlayarak onda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şayet diğer cihazlar da hafıza kartını tanımıyorsa, üçüncü ve beşinci adıma geçin.

3- Micro SD Kartı Biçimlendirin

Eğer bilgisayarınız ya da akıllı telefonunuz hafıza kartını tanıyorsa ancak içindeki dosyaları göstermiyorsa, bazı yazılımsal uyumluluk sorunları olabilir. Bu nedenle yapmanız gereken şey çoğu durumda hafıza kartını biçimlendirmek olacaktır. Bunu isterseniz akıllı telefonunuzdan, isterseniz de bilgisayarınızdan yapabilirsiniz.

4- Akıllı Telefonunuzdaki Portu Kontrol Edin

Olası sorunlardan birisi de akıllı telefonunuz ile ilgili olabilir. Bu nedenle akıllı telefonunuza başka bir hafıza kartı takarak fiziksel portta herhangi bir sorun olup olmadığına bakmalısınız. Yani sorun belki de akıllı telefonunuzun fiziksel donanımında olabilir.

5- Yetkili Teknik Servis ile İletişim Kurun

Sorunun hangi cihazdan kaynaklandığını bulduğunuzda, ve buna kendi başınıza çözüm getiremediğinizde, en yakın yetkili teknik servis ile iletişim kurmak mantıklı olacaktır. Bunun için satın alım yaptığınız yer ya da garanti belgesindeki teknik servis listesindeki en yakın konum ile iletişime geçebilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız bu rehberde akıllı telefonunuzun hafıza kartını tanımamasının ardında yatabilecek olası sorunlara ve bunların çözümlerine göz attık. Peki siz bu işlemlerle hafıza kartınızı kurtarmayı başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.