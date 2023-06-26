Android Telefonlarda AirPods Nasıl Kullanılır?

Apple’ın Bluetooth kulaklık modeli AirPods her ne kadar iPhone, iPad gibi Apple cihazlarla özdeşleşmiş bir ürün olarak bilinse de aslında Bluetooth özelliği sayesinde farklı cihazlarda da kullanılabiliyor.

Telefonunuzu AirPods ile eşleştirmek için Bluetooth destekli bir cihaza sahip olmanız yeterli oluyor. AirPods’un temel özellikleri Android telefonlarda çalışırken bazı özellikler devre dışı kalıyor.

Apple cihazların birbiriyle eşleştirilmesi ve veri aktarımının sağlanması konusundaki kolaylıklar, markanın en sevilen özellikleri arasında yer alıyor. Bunun yanında AirPods’u Android bir cihaza bağlamak da oldukça basit. İşte, Android telefonlarda AirPods kullanmak isteyenlerin bilmesi gerekenler!

AirPods Android Bir Cihazla Nasıl Eşleştirilir?

Telefonunuzda Bluetooth’u açın.

Ayarlar’a gidin.

Bağlantılar sekmesinden Bluetooth seçeneğine ulaşın.

AirPods veya AirPods Pro kulaklığınızın bulunduğu şarj kutusunun kapağını açın.

Kulaklıkları içinden çıkarmadan önce kutunun arka kısmında yer alan ayarlama düğmesine 5 saniye kadar basılı tutun.

AirPods kutusunun ışığı beyaz renkte yanıp sönmeye başladığında eşleştirmeye hazır olduğunu anlayabilirsiniz.

AirPods’unuzun cihazınızdaki Bluetooth aygıtları arasında gözüküp gözükmediğini kontrol edin.

Cihazınız Bluetooth ile AirPods’unuzu bulduğunda üstüne tıklayarak eşleştirme işlemini kolayca tamamlayabilirsiniz.

AirPods Kulaklıkların Hangi Özellikleri Android’de Çalışır?

AirPods’ları Android cihazınızla eşleştirdiğinizde müzik dinlerken, film izlerken ve diğer aktivitielerinizde AirPods’un temel özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

AirPods kulağınızda takılırken kulaklığınızın gövde kısmına dokunarak müziği oynatıp durdurabilirsiniz.

AirPods’un gövdesine iki kez hızlıca basarak bir sonraki medyaya geçiş yapabilirsiniz.

Aynı noktaya üç kere peş peşe bastığınızda bir önceki medyaya atlayabilirsiniz.

Gürültü engelleme, ortam dinleme gibi modları açıp kapatmak için AirPods’un gövdesine basılı tutmanız yeterlidir.

AirPods Kulaklıkların Hangi Özellikleri Android’de Çalışmaz?

AirPods’u Android bir cihaza bağladığınızda iPhone’daki bazı özelliklerin çalışmadığını görebilirsiniz. Bu özellikler genellikle AirPods ile dinleme deneyiminizi büyük ölçüde etkileyecek özellikler değildir. Ancak yine de Android’de tam anlamıyla çalışmayan fonksiyonların hangileri olduğunu bilmenizde fayda var.

AirPods’unuz kulağınızda takılıyken yaptığınız telefon görüşmelerinde kulaklıkları çıkarttığınızda Apple’daki gibi arama sesleri otomatik olarak telefona aktarılamıyor.

Ayrıca AirPods’un şarj doluluk seviyesini gösteren pil göstergesi de bağlı olduğu Android cihazlarda görünmüyor.

Şarj göstergesi bulunmadığı için AirPods’un şarjının ne zaman bitebileceğini kendiniz öngörmeniz gerekiyor. Müzik dinleme süresini takip ederek AirPods’un ne zaman şarjının biteceğini anlayabilirsiniz.

Android cihazlarda AirPods için ‘Kulaklığımı Bul’ ve ‘Mekansal Ses’ özelliklerinden yararlanmak mümkün olmuyor.

AirPods Kulaklıkların Android Cihazlardaki Performansı

Android’de AirPods kullananlar müzik ve ses deneyimlerini farklı şekillerde değerlendiriyor. Bazıları ses kalitesi adına herhangi bir sorun yaşamadığını belirtirken bazı kullanıcılar kulaklığın Apple cihazlardaki kadar iyi performans vermediğini düşünüyor.

AirPods’un Apple cihazlarda sunduğu bazı özellikler Android’de sunulmadığı için kulaklığı bu özelliklerden ve Apple’ın kendi kullanıcılarına sunduğu kolaylıklardan yararlanmak amacıyla alan kişilerin, AirPods’u kullanmak için Android yerine Apple cihazları tercih etmesi öneriliyor.