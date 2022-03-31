Android'de Harika Ses için En iyi 4 Ekolayzer Uygulaması

Android cihazlarınızda müzik dinlemeyi seviyorsanız ve müzik çalar uygulamanızın ekolayzer ayarları sizin için yeterli gelmiyorsa, Android’de harika ses için en iyi 4 ekolayzer uygulamasını sizler için paylaşıyoruz. Spotify, Deezer vb. hizmetler ve artan podcast popülaritesiyle birlikte, akıllı telefonlarımızın ses performansı da büyük önem taşımaya başladı.

Android işletim sisteminde dahili olarak yer alan müzik çalar uygulaması, kısıtlı ekolayzer ayarlarını yapabilmenizi sağlıyor. Bunu yeterli bulmuyorsanız, ek olarak ekolayzer uygulamalarını da deneyebilirsiniz. Listeye göz atmadan önce, sadece bir ekolayzer uygulaması kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Birden fazla ekolayzer uygulaması kullanmak, uyumluluk sorunlarına neden olabiliyor.

Ekolayzer Nedir?

Ses işlemede ekolayzer bir ses örneğinin frekans zarfını değiştirme işlemi olarak tanımlanmaktadır. Sesi elektronik ortamda akustik olarak şekillendirmenize olanak tanır. Kısacası bir sinyalin frekans tepkimesini kişiselleştirmek, uygun seviyeye eşitlemek anlamına gelmektedir. Ekolayzer terimi genellikle yanlış olarak ses filtresi anlamında kullanılmaktadır. Arkasında aynı veya daha fazla enerji olmasına rağmen, bazı frekanslar kulaklarımıza diğerlerinden daha yüksek gelir.

Bir insanın normal ses menzili 20-20.000 Hz civarındadır ve bu sınırlara ne kadar yaklaşırsak veya ne kadar aşarsak, sesler o kadar yumuşak olur. Arabalarımızın, odalarımızın ve hoparlörlerimizin çeşitli şekillerde, boyutlarda ve konfigürasyonlarda olması gerçeğiyle birleştiğinde, aynı enstrümandan gelen aynı nota, bırakın bütün bir şarkıyı, tamamen farklı ses çıkarabilir! Bu yüzden antik amfi tiyatrolar akustik projeksiyonlar düşünülerek tasarlanmıştır, böylece sesler rahatlıkla tüm ortama taşınabiliyor.

Ekolayzerler orijinal olarak sinema salonları ve açık hava alanları gibi akustik düşünülerek tasarlanmamış yerler gibi fiziksel mekanlar için tüm ses frekanslarını "dengelemek" için geliştirilmiştir. Örneğin, bazı mekanlar bas frekanslarına daha iyi yanıt verir, bu nedenle geri bildirimi önlemek için EQ bu uçta kısılabilir ve işleri eşitlemek için üst uçta hafifçe yükseltilebilir. Peki en iyi sonucu almak için nasıl bir düzenleme yapmanız gerekir?

Ön ayarlar, sesin biraz daha iyi olmasına yardımcı olmak için işe yarayabilir ancak bu daha çok genel bir düzeltmeden ibarettir. Bazı özel ayarlar ve ön ayarlar oluşturmak ve bunlar arasında geçiş yapabilmek idealdir, böylece bunları şarkılar, sanatçılar veya albümlerle eşleştirebilirsiniz. En iyisi gözlerini kapatıp dinlemek. Her zaman olduğu gibi, kulağınıza daha iyi gelen şeyi yapın...

Android için En İyi Ekolayzer Uygulamaları Neler?

Music Volume EQ

Equalizer & Bass Booster

Equalizer+

Equalizer Ultra Booster EQ

Music Volume EQ

Music Volume EQ, telefonunuzun ses kalitesini arttırmayı sağlayan bir Android uygulamasıdır. Telefonlarının ses çıkış performansından memnun değilseniz, bu uygulama tam size göre. Uygulama tam ekran değil, bir widget gibi çalışıyor. Basit ve kolay anlaşılır arayüzü ile başarılı sonuçlar sergiliyor. Ses seviyesini yükseltmenin yanı sıra, ses sanallaştırması ve bass yükseltmesi seçenekleri de sunuyor. Equalizer ayarları da yapabildiğiniz uygulamada, Rock, Dance, Classic, Hip-Hop, Latin, Pop, Metal, Jazz, Flat gibi hazır ayarlar bulunuyor.

İsterseniz kendi ayarlarınızı da yapabiliyorsunuz. Uygulamayı widget olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde uygulamaya hızlı erişim sağlanıyor. Uygulamanın, telefonun ses seviyesine iyi bir katkı sağladığı açık. Tabii yine de cihazın da bir sınırı olduğunu unutmayın. Bu arada ses farkını en iyi şekilde anlayabilmek için kulaklık kullanmalısınız. Telefonunun ses performansından memnun olmayanların denemesi gereken bir uygulama.

Equalizer & Bass Booster

EQ & Bass Booster mobil cihazlarınızda müzik dinleme keyfinizi artırmak isterseniz kullanabileceğiniz bir ve ekolayzır uygulaması. Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir bass güçlendirici uygulama olan EQ & Bass Booster temel olarak mobil cihazınızın varsayılan ses ayarlarını tercihlerinize göre yapılandırmanızı mümkün kılıyor. Android cihazlarımızda farklı kulaklık seçenekleri kullanabiliyoruz. Bu kulaklıkların bas seslerdeki performansları değişkenlik gösterebiliyor.

Eğer müzik dinlerken yüksek bass tonları duymayı seviyorsanız kimi kulaklıklarda bu yüksek bass tonları yakalayamıyorsunuz. Bu durumda EQ & Bass Booster gibi bir bass güçlendici kullanabilirsiniz. EQ & Bass Booster bass sesleri güçlendirmenin yanısıra size 5 bantlı bir ekolayzır da sunuyor. Bu ekolayzırı kullanarak bass seslerin yanısıra orta frekans ve tiz sesleri de tercihlerinize göre yapılandırabiliyorsunuz. Uygulamanın ekolayzırı 10 farklı hazır profile de sahip.

Equalizer+

Müzik dinleme deneyiminizi bir sonraki adıma taşıyacak olan uygulama sayesinde hem ses düzeyini hem de ses kalitesini istediğiniz gibi artırarak, dinlemekte olduğunuz müzikleri çok daha kaliteli bir hale getirebilirsiniz. Medya oynatıcı olarak kullanmak dışında, ekolayzır olarak da kullanabileceğiniz uygulama ile doğrudan müzik kitaplığınıza ulaşabilir ve dinlemek istediğiniz şarkılara dilediğiniz frekansları kolayca uygulayabilirsiniz.

Farklı 5 frekans dalgasını kontrol etmenize olanak sağlayan Equalizer+ ile istediğiniz filtreleri ayarlayarak, müziği layık olduğu şekilde dinleme şansına sahip olacaksınız. Dinlediğiniz müzikten çok daha fazla keyif almak için mutlaka denemeniz gereken uygulamalardan bir tanesi olan Equalizer+'a Android cihazlarınız üzerinde mutlaka yer vermenizi öneririm.

Equalizer Ultra Booster EQ

Android cihazlarınızda ekolayzır ve ses efektlerinin olmadığı bir müzik çalar kullanıyorsanız, ihtiyacınız olan bu özellikleri Equalizer Ultra Booster EQ uygulamasında bulabilirsiniz. Müzik kalitesini önemli ölçüde etkileyen ekolayzır ve ses efektlerinin doğru kullanımıyla birlikte enfes bir müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Equalizer Ultra Booster EQ uygulaması, 10 bant grafik ekolayzır, reverb efekti, sanallaştırma, stereo genişletme ve tempo kontrolleriyle donatılmış oldukça kapsamlı bir araç diyebilirim.

Dijital ses kalitesini artıran ve müzik dinleme deneyiminizi olumlu yönde etkileyen uygulamayı mutlaka denemenizi öneriyorum. Telefonlarda bulunan müzik çalar uygulamalarının yanında Google Play Müzik, Spotify, SoundCloud, BoomCap gibi uygulamalara da etki eden Equalizer Ultra Booster EQ uygulamasının özellikleri şu şekilde: ses arttırma, bas yükseltici, 10 bant ekolayzır, sanallaştırma, reverb efekti, ekolayzır önayarları.

Sizler için sunduğumuz 4 ekolayzer uygulamasının her birinin iyi işler çıkardığını söyleyebiliriz. Peki siz hangi ekolayzer uygulamasını kullanıyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlere düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.