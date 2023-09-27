Dünyada Bir İlk: Anker Soundcore Motion X600

Akıllı yaşam teknolojilerine öncülük eden Anker, dünyanın ilk taşınabilir Hi-Fi Spatial Audio hoparlörü ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Anker Soundcore Motion X600, kullanıcılarına kusursuz bir ses deneyimi yaşatıyor.

Anker’in yüksek teknolojiyle tasarlanan Hi-Fi Spatial Audio hoparlöründe sesin dağıtılmasını sağlayan 3 amplifikatöre ve 5 sürücü bulunuyor. Bu hoparlör, tiyatro akustiğinden esinlenilerek tasarlanmıştır.

Estetik ve benzersiz tasarımından dolayı sanki bir ev aksesuarı görünümüne sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Anker Soundcore Motion X600 Özellikleri

Anker Soundcore Motion X600, tek şarjla 12 saat kesintisiz müzik dinleme keyfi sunuyor. Yüksek donanımıyla dikkat çeken hoparlörün tüm yüzeyi, metalden kaplanmıştır. Fakat tutacak kısmı alüminyumdur.

Dünyanın ilk taşınabilir Hi-Fi Spatial Audio hoparlörü; ay mavisi, kutup grisi ve Aurora yeşili renk seçeneklerinden oluşuyor.

Darbelere ve suya karşı dirençli bir hoparlördür. IPX7 sertifikasına sahip olduğu için 30 dakika kadar suyun içerisinde çok rahat kullanılabilir. Aynı zamanda bu hoparlör toza karşıda çok dayanıklıdır. Uzun pil ömrüyle dikkat çeken hoparlörün ana gövdesi, alçak profillidir.

Hoparlör, 311 x 81 x 122 mm (WDH) ölçülerinde tasarlanan ana gövdeye sahiptir. Yüksek teknolojiyle tasarlanan hoparlörün diğer dikkat çeken özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Ağırlık: 4,2 pound (1,9)

Yardımcı giriş: 3,5 mm’den 3,5 mm’ye kablo dahil

Entegre taşıma kolu

Uzamsal ses modu ses alanını genişletir

Sony’nin LDAC sesini destekler

Hoparlör üzerinde telefon görüşmelerinin yapılabileceği yerleşik mikrofon bulunmaktadır. Telefon görüşmelerini yapmayı sağlayan;

Güç,

Bas açma/kapama ve aktarma butonları (Sesi kısma, sesi açma/sonraki parça ve oynat/duraklatma önceki parça) çok işlevli aktarım kontrolleri,

Bluetooth eşleştirme/durum,

Uzamsal ses sistemlerinden oluşmaktadır.

Anker Soundcore Motion X600 Fiyatı

Anker Soundcore Motion X600 hoparlörü, boyutuna göre çok güçlü bir sese sahiptir. 50W’lık yüksek kalitede sese sahip olan hoparlör, parti vb. müziğin güçlü çıkacağı yerlerde çok rahat kullanılır.

Hoparlörden tam verim almak için Souncore uygulaması indirilmelidir. Dünyanın ilk Hi-Fi Spatial Audio sistemli hoparlörünün fiyatı 9.999 TL’dir.