Yeni Nesil Şarjlar: Anker Taşınabilir Şarj Cihazları Özellikleri ve Fiyatı

Telefon, kulaklık, tablet, laptop gibi teknolojik cihazların şarjları yeni nesil Anker taşınabilir şarj cihazları ile güvenle doldurulabilir. Anker tarafından geliştirilen bu şarj cihazları güven konusunun yanında hızda da öne çıkıyor.

Telefon, kulaklık, tablet, laptop gibi teknolojik cihazların şarjları yeni nesil Anker taşınabilir şarj cihazları ile güvenle doldurulabilir. Anker tarafından geliştirilen bu şarj cihazları güven konusunun yanında hızda da öne çıkıyor.

Gündelik koşuşturmada insan yaşamının önemli bir parçası haline gelen laptop, tablet, telefon gibi cihazların şarjları bitebiliyor. Bu esnada yeni Anker şarj aleti ile cihazların şarjları doldurularak yeniden kullanılabilir hale getirilir. Bizde yazımızda fonksiyonellikleriyle öne çıkan Anker’in yeni şarj aletlerini sizler için ele aldık.

Anker Taşınabilir Şarj Cihazları ve Fiyatları

Anker, 2022 yılında Euromonitor International isimli bir pazar araştırma kuruluşu tarafından dünyanın 1 numaralı şarj aleti seçildi.

Ünlü marka farklı farklı kapasitelerde herkesin ihtiyaçlarına uygun olarak şarj cihazları piyasaya sunuyor. Bu şarj cihazları işlevselliklerinin yanı sıra ergonomik yapıya sahiptir.

Kolay taşınabildikleri için her yerde kullanılabilirler. Anker şarj aleti çeşitleri fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Anker 323 Şarj Aleti

Yüksek kapasiteye sahip olan Anker 323 USB-C Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 10K), kullanıcılarına çift yönlü hızlı şarj desteği sunuyor. Hızlı ve kesintisiz şekilde cihazları şarj eden cihaz, alev geciktirici kasaya sahiptir. Bu da kullanıcılara güvenli bir kullanım sunuyor.

Anker 323, iPad mini 5’i 1.3 ve iPhone 14’ü de iki defa şarj ediyor. Bu iki cihaz, Anker 323 tarafından maksimum 12W hızda şarj ediliyor. Şarj aletinin fiyatı 799 TL’dir.

2. Anker 347 Şarj Aleti

Anker 347, Power Delivery özellikli şarj teknolojisiyle tasarlanmıştır. Power Delivery özelliği sayesinde şarj aleti yüksek performansta çalışıyor. Anker 347 Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 40K), Yüksek Hızlı Şarj özelliğinden de oluşuyor.

iPhone bu özellik ile yalnızca 28 dakika içerisinde yüzde 53 şarj edilebiliyor.

Anker 347’nin diğer önemli özelliğiyse yüksek hücre kapasitesinden oluşmasıdır. Şarj cihazı, dört girişte 2 USB-C ve 2 USB-A portuyla donatılmıştır. Böylelikle laptop, kulaklık, telefon, tablet gibi cihazlar hızlı şekilde şarj ediliyor. Anker 347 şarj aletinin fiyatıysa 3.999 TL’dir.

3. Anker 325 Şarj Aleti

Anker taşınabilir şarj cihazları arasında yer alan Anker 325, kompakt tasarıma sahiptir. 15W hızlı şarj destekli olarak tasarlanan cihazla aynı anda iki cihazın şarjı doldurulabilir. Çünkü Anker 325 Taşınabilir Şarj Cihazı (PowerCore 20K), 1 USB-A ve 1 USB-C portundan oluşuyor.

20.000 mAh güçten oluşan cihaz, iPad Pro 12.9 1 ve üzerinde şarj ediyor. iPhone 14’te 3 kez şarj edilebiliyor. Cihazda Damlama Şarj Modu bulunuyor. Bu modlada Bluetooth hoparlör, kulaklık vb. düşük güce sahip aksesuarlar şarj edilmektedir. Anker 325, kullanıcılarına 1.699 TL’den sunuluyor.

4. Anker 335 Şarj Aleti

Anker şarj aleti 335, 20.000 mAh kapasiteden oluşuyor. 1A1C çift USB bağlantısını destekleyen Anker 335; krem pudra, lilac moru, aurora beyaz ve hayalet siyah renk seçeneklerinden oluşuyor.

Anker 335’in USB-C şarj kablosu, kullanılmadığı zamanlarda kayış şeklinde işleve sahip olması için kasayla entegre edilmiştir.

Anker 335’in şarj kablosu, çok dayanıklıdır. 10.000’e kadar bükülmeye dayanabiliyor. Şarj cihazı, telefon tutucu ile kullanıcılarına sunuluyor. Cihaz, bir LED ekrandan oluşuyor. Bu ekranda cihazın enerji durumu gösterilmektedir.

Anker 335, iki yönlü USB-C hızlı şarj arabirimi ve USB-A portuna da sahiptir. Şarj cihazının üç portu, maksimum 22.5W ve minimum 20W şarj hızından oluşmaktadır. Anker taşınabilir şarj cihazı 335’in fiyatıysa 859.67 TL’dir.