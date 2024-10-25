App Store’dan Para İadesi Nasıl Alınır?

Apple’a ait online uygulama mağazası App Store, yanlışlıkla satın alımlara karşı para iadesi yapabiliyor. Özellikle çocuklar oyun ve uygulamaları ücret politikasına dikkat etmeden indirebiliyor. Yetişkinlerde uygulamayı indirirken ücretin çekileceğini fark edemeyebiliyor. Böyle durumlarda App Store’dan para iadesi alınabiliyor. Biz de bu rehberde App Store’den para iadesi alma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

App Store'da Para İadesi Nasıl Alınır?

App Store para iadesi alma yöntemlerinin bilgisayardan uygulanması daha sağlıklı olur. Bunun için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak linke tıklayınız.

tıklayınız. Karşınıza çıkan sayfada Apple hesabınıza giriş yapın.

Apple'dan satın aldığınız içerikerle ilgili yardım alın ekranında "ücret iadesi talep etme" seçeneğin seçin ve ileri butonuna dokunun.

Burada App Store'dan satın aldığınız uygulama ve abonelikleri göreceksiniz. İade almak istedğiniz ürünü seçin ve yine ileri butonuna dokunun.

App Store ücret iadesi talep etme menüsünde "gönder" butonuna dokunun.

App Store para iadesi işlemini tamamladınız. Başvurunuzun sonuçlanması 24-48 saat arası sürecek.

App Store para iadesi talebinizi onaylarsa, paranız Apple tarafından en geç 7 iş gününde kartınıza iade edilecek. Hatırlatmakta fayda var ki her App Store para iadesi talebi Apple tarafından onaylanmayabilir. Her ne kadar şirket müşteri memnuniyeti adına çoğu zaman bu taleplere olumu yanıt verse de değerlendirdiği farklı faktörler mevcut.

Bunlar arasında para iadesi nedeni, iade istenen uygulama ya da hizmetin ne zaman alındığı ve ne kadar süredir kullanıldığı gibi faktörler var. Tüm bu filtremelerden geçtikten sonra hala iade için uygun bulunursanız ise paranız en kısa sürede hesabınıza yatacaktır.