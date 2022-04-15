App Store İndirme Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Uzun zaman önce indirdiğiniz, yanlışlıkla sildiğiniz veya sildikten bir süre sonra tekrar kullanmak istediğinize karar verdiğiniz bir uygulama (ücretli ya da ücretsiz) varsa ve siz bu uygulamanın adını hatırlayamıyorsanız bunların kayıtlı olduğu bir App Store geçmişinin varlığıyla içinizi rahatlatabilirsiniz. Bu geçmişi iPhone ya da iPad’iniz üzerinden nasıl görüntüleyebileceğiniz konusundan bahsedelim.

App Store İndirme Geçmişi Görüntüleme Nasıl Yapılır?

3D Touch ile App Store İndirme Geçmişi Öğrenme

App Store'dan İndirme Geçmişi Öğrenme

3D Touch ile App Store İndirme Geçmişi Öğrenme

3D Touch destekli bir cihazınızın ekranındaki App Store simgesine sertçe basarsanız karşınıza üç seçenek çıkacaktır.

Bunlar arasından 'Satın Alınan' seçeneğine tıklarsanız daha önce indirmiş olduğunuz uygulamaların listesi görüntülenecektir.

App Store'dan İndirme Geçmişi Öğrenme

App Store’u açın

Alttaki herhangi bir sekmeye dokunun

En üstteki hesap fotoğrafınızın üstüne tıklayın

Satın Alınan seçeneğine tıklayın

Satın alınan olarak isimlendirmesi sizi yanıltmasın. Karşınıza çıkan listede ücretli ve ücretsiz tüm uygulamalar bulunuyor. Üst kısımda "Tümü" ve "Bu iPhone’da olmayan" seçenekleri bulunmakta. Tümü sekmesinde hem daha önce indirip silmiş olduğunuz hem de hala yüklü olan uygulamaları görebilirsiniz. Diğer sekmede ise daha önce indirdiğiniz fakat şu an yüklü olmayan uygulamaların listesi karşınıza çıkacak. Son olarak ise "Ara" kısmından istediğiniz uygulamayı arayıp bulabilirsiniz.

Daha Önce İndirdiğim Tüm Uygulamaları Tekrar İndirebilir Miyim?

Apple genellikle uygulamaları tekrar indirmenize izin verir fakat bazı uygulamalar tekrar indirmeye uygun olmayabilir. Bunun sebebi ise uygulamada ya da cihazınızdaki bazı güncellemeler sebebiyle bu uygulama artık desteklenmiyor olabilir veya uygulama App Store’dan kaldırılmış olabilir.