Apple Beats Studio Buds+ Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple Beats Studio Buds+ özellikleri, Beats marka kulaklık modellerinin performansından memnun olan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Çok yakında tanıtılması beklenen yeni kablosuz kulaklık nisan ayı içerisinde Amazon'da listelenmişti.

Kulaklığın Amazon'da listelenmesi, fiyat etiketini, bazı özellikleri ve şeffaf tasarım seçeneğini gözler önüne sermişti. Peki, Beats'in yeni kulak içi kulaklık modeli neler sunacak? Bu yazıda söz konusu ürüne dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Not: Bu rehber, Apple Beats Studio Buds Plus özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenden ötürü rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişebilir.

Apple Beats Studio Buds+ Özellikleri

İyileştirilmiş Şeffaf mod

Şarj kutusuyla beraber 36 saate kadar dinleme süresi

İyileştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC)

Beats Studio Buds'a kıyasla 3 kat daha büyük mikrofonlar

Otomatik cihazı geçişi desteği

"Hey Siri" desteği

Find My desteği

IPX4 suya dayanıklılık

XS, S, M ve L kulaklık ucu boyutu seçenekleri

Tek dokunuşla eşleştirme imkânı

İlk olarak iOS 16.4 sürümünün kodlarında keşfedilen Apple Beats Studio Buds Plus, geçen hafta FCC başvurularında ortaya çıkmıştı. Ayrıca Amazon'da da listelenen kulaklık şeffaf tasarım seçeneği de sunacak. Eğer bu tasarımı beğenmeyen kişiler diğer renk seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

Beats Studio Buds'a kıyasla 3 kat daha büyük mikrofonlara sahip olması beklenen kablosuz kulak içi kulaklıkta iyileştirilmiş ANC özelliği yer alacak. Üründe ayrıca daha gelişmiş bir Şeffaf mod ile beraber geleceği söyleniyor.

Söz konusu kulaklığın USB-C şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dinleme süresi sunacağı ileri sürülüyor. En iyi gürültü önleyici kulaklıklar arasında yer alan Beats Studio Buds ise şarj kutusuyla beraber toplamda 24 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Bu, batarya konusunda da iyileşme göreceğimizi gösteriyor.

Apple Beats Studio Buds+ Fiyatı

Apple Beats Studio Buds+ isimli kablosuz kulak içi kulaklık modelinin 169,95 dolar fiyat etiketiyle beraber satışa sunulacağı söyleniyor. Şirketin konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla kulaklık farklı bir fiyatla satışa sunulabilir.

Apple Beats Studio Buds+ Çıkış Tarihi

Yeni Beats kulaklık modeli Apple Beats Studio Buds Plus'ın 18 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor.