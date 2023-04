Apple One Nedir? Nasıl Kullanılır?

Kullanıcılarına farklı hizmetler için abonelik imkânı sunan Apple, bu abonelikleri Apple One uygulaması ile tek bir planda birleştiriyor. Apple Music, iCloud, Arcade ve Apple TV gibi uygulamaların tümüne tek bir üyelikle erişim sağlayabileceğiniz Apple One’da farklı abonelik seçenekleri bulunuyor.

iPhone, iPad ve Mac üzerinden üye olabileceğiniz Apple One aboneliği için ödemeniz gereken ücret, seçtiğiniz planın kapsamına göre değişiklik gösteriyor. Yakında Türkiye’de de kullanılabilir hale gelmesi beklenen Apple One, başta Amerika olmak üzere birçok yabancı ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Apple One Nasıl Kullanılır?

Birçok kullanıcı hali hazırda Apple’ın sunduğu iCloud, Apple Müzik gibi servislerden yararlanıyor. Tüm abonelikleri tek pakette toplayan Apple One’a üye olmak istediğinizde, mevcut üyelikleriniz de bu pakete başarılı bir şekilde entegre ediliyor.

İlk etapta Apple One üyeliği başlatmak istediğinizde, henüz kullanmadığınız Apple hizmetleri için 1 aylık bir deneme süresi başlatılıyor. Bu sürenin sonuna gelindiğinde önceden kullandığınız Apple hizmetleri, paketinize otomatik olarak dahil ediliyor. Aksi bir işlem yapmadığınız taktirde, deneme süresinin sonunda seçtiğiniz paket otomatik olarak yenileniyor.

Eğer yakın zamanda herhangi bir Apple servisine dair üyeliğinizi iptal ettiyseniz, ücretsiz deneme için sistem tarafından uygun bulunmayabilirsiniz. Bu durumda ücretli bir şekilde sunulan planlardan birini seçerek aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

Apple One Paketlerini Keşfedin!

Apple One abonesi olmak istediğinizde, sistem tarafından size üç farklı plan seçeneği sunuluyor. Bunlar:

Bireysel Plan

Aile Planı

Premier Plan

1. Bireysel Plan

Apple One üyeliği için bireysel planı seçtiğinizde Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade servislerine abone olunuyor. Bunun yanında iCloud+ bünyesinde 50 GB’lık bir saklama alanına sahip olabiliyorsunuz. Ancak bireysel planı seçerseniz, Apple Music servisini ailenizle paylaşamıyor, diğer servisleri ailenizle paylaşmaya devam edebiliyorsunuz.

2. Aile Planı

Bireysel planda olduğu gibi aile planında da Apple Music, TV+ ve Arcade servislerine üye olmuş oluyorsunuz. iCloud+ için size tanımlanan saklama kapasitesi ise 200 GB oluyor. Bireysel plandan farklı olarak bu servislerin tümünü ailenizin en fazla 5 üyesi ile paylaşma şansınız bulunuyor.

3. Premier Plan

Premier planda bireysel ve aile planlarında yer alan servislere ek olarak eğer bulunduğunuz bölgede mevcutsa Apple News+ ve Apple Fitness+ hizmetlerinden de yararlanabiliyorsunuz. iCloud’daki depolama alanınız ise 2 TB’a çıkarılıyor. Apple, tıpkı aile planında olduğu gibi premier plan kapsamında yararlandığınız hizmetleri de en fazla 5 farklı aile üyesi ile paylaşmanıza izin veriyor.

Mevcut Bir iCloud+ Planınız Varsa Ne Olur?

Apple One’dan önce kullanmakta olduğunuz bir iCloud+ üyeliğiniz olabilir. Bu durumda mevcut iCloud+ paketinizin saklama alanına göre işlem yapılıyor. Yani kullanmakta olduğunuz iCloud+ servisindeki saklama alanı ile seçtiğiniz Apple One paketinde bulunan saklama alanı karşılaştırılıyor.

Eğer Apple One’dan daha düşük kapasitesi bir iCloud+ planına üye iseniz, iCloud+ planınız iptal edilip, tarafınıza orantılı bir ücret iadesi yapılıyor. Hesabınızın yeni saklama alanı kapasitesi Apple One kapsamında sunulduğu kadar oluyor.

iCloud saklama alanınız ile Apple One paketinde bulunan saklama alanı eşitse ücretsiz deneme döneminde her iki saklama alanını da kullanma imkanınız bulunuyor. Bu sürenin sonunda kullanılabilir saklama alanınız Apple One paketinizdeki alan olarak devam ediyor.

Eğer Apple One paketinde seçtiğiniz kapasiteden daha fazla saklama alanı sunan bir iCloud+ üyeliğiniz varsa bu üyelik Apple One ile birlikte devam ediyor. Böylece hem Apple One kapsamında hep de iCloud+ üyeliğiniz kapsamında sunulan saklama alanını aktif bicimde kullanma imkânınız bulunuyor.

Sadece Apple One’daki iCloud kapasitesi ile devam etmek isterseniz, geçmişten gelen iCloud+ aboneliğinizi iptal ettirmeniz veya kapasitesini düşürmeniz gerekiyor.

Aile Paylaşımı Grubunda Bulunan Birisi Apple One Üyeliği Başlatırsa Ne Olur?

Bulunduğunuz aile grubundaki kullanıcılardan birisi Apple One’ın aile veya premier paketlerinden birine abone olduğunda aile paylaşımı kapsamındaki iCloud+ planınız geçerli olmaya devam ediyor. Bunun yanında aile üyesinin abone olduğu Apple One paketinin kapsamındaki iCloud saklama alanı da ailenin kullanımına açılıyor.

Ailece daha fazla iCloud alanına sahip olmak istediğinizde, Apple One üyesi olan kişinin ekstra iCloud alanı satın alması yeterli oluyor. Bu sayede aile grubunda yer alan maksimum 5 kişi, toplamda 4 TB’a kadar ortak bir iCloud saklama alanını paylaşabiliyor.