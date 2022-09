En İyi Bluetooth Hoparlör Modelleri - 2022

Keyifli bir şekilde müzik dinlemenin farklı yolları vardır. Günümüzde teknolojinin de ilerlemesi ile birlikte bluetooth hoparlörlerin kullanımı ve popülerliği artıyor. Peki en iyi bluetooth hopörler modelleri hangileridir? Gelin birlikte inceleyelim.

En İyi Bluetooth Hoparlörler

JBL Go 2

JBL Charge 4

Anker SoundCare Motion B

Ultimate Ears Wonderboom

Meier Nostaljik

JBL Clip 3

LG Go PK5

Xiaomi Mi Portable

Oppo

Xiaomi Mi Compakt Mini

1- JBL Go 2

İlk olarak performansı en yüksek modeli ele alalım. JBL Go 2, suya dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Yüksek ses kalitesinin yanı sıra 5 saate kadar kesintisiz çalışması ile kullanıcıların öncelikli tercihleri arasına girmeyi başarıyor. 2.5 saat gibi kısa bir sürede şarj oluyor. Dahili mikrofonu da bulunan hoparlör, bas dengesiyle müzik dinleme deneyimini yüksek standartlara çıkarıyor.

2- JBL Charge 4

Yatay tasarıma sahip olan JBL Charge 4, bir önceki ürün gibi suya karşı dayanıklı bir çalışma sistemine sahip. 6 saatlik çalışma süresi ile beğeni topluyor. 7.500 mAh bataryası ve powerbank giriş özelliği sayesinde daha profesyonel bir kullanım sağlıyor. Tüm bu donanımı ile en iyi bluetooth hoparlör modelleri arasında yerini alıyor.

3- Anker SoundCare Motion B

Yüksek ses kalitesi ve üretim malzemelerinin dayanıklılığı ile kullanıcıların memnuniyetini artıran Anker SoundCare Motion B, minimal bir tasarıma sahip. Bu sayede kolay taşınabilir olması ile avantaj sağlıyor. Üst kısmında sezgisel düğmeler, ıslaklık durumuna karşı da kontrolleri algılayabiliyor. Suya dayanıklı olan hoparlör modeli, 12 saat boyunca müzik dinleyebilme olanağı sunuyor.

4- Ultimate Ears Wonderboom

En çok tercih edilen bluetooth hoparlör modelleri arasında yer alan Ultimate Ears Wonderboom, minimal tasarımı ve yüksek ses kalitesi ile başarısını ortaya çıkarıyor. 10 saate kadar dayanan pil özelliği ile birlikte aynı anda 2 adet cihaza bağlanması hoparlörü en iyiler listesine taşıyor. Geniş bluetooth çekim gücü ve su geçirmez özelliği de kalitesini artıran önemli detaylardan bazıları.

5- Meier Nostaljik

Tasarımında eski ve yeniyi harmanlayan Meier markası, nostalji sevenler için ideal bir ürün oluyor. Taşıma kolaylığı olan ürünün ses çıkış kalitesi de oldukça başarılıdır. En iyiler listemizde yer alan bluetooth hoparlör, istediğiniz her yerde müzik dinleyebilmenize imkan veriyor. Radyo özelliğinin olması da tasarımıyla bütünleşen bir fonksiyon sunuyor.

6- JBL Clip 3

JBL'in bir diğer modeli olan Clip 3, yuvarlak ve küçük boyutlardaki tasarımı ile dikkat çekiyor. Tüm modellerinde olduğu gibi bu cihazda da yüksek ses kalitesi ve suya dayanıklılık gibi özellikleri bulunuyor. 10.000 mAh bataryası sayesinde 15 saatlik bir çalışma performansı sergiliyor. Üst kısmındaki kilit detayı sayesinde anahtarlık gibi eşyalara takılabilmesi de taşıma kolaylığı sağlıyor.

7- LG Go PK5

En iyi bluetooth hoparlörleri listelediğimiz içeriğimizde yer alan bir diğer ürün LG XBOOM Go PK5. Şık tasarımlı hoparlör, çok fazla ses teknolojisini aynı anda bünyesinde tutuyor. Her türlü kullanıma uygunluk gösteriyor. Sesli komut, güvenlik kilidi ve su geçirmezlik gibi özelliklere sahip. Her açıdan kullanıcıya kolaylık sunmakla birlikte 20 saat kesintisiz çalışabiliyor.

8- Xiaomi Mi Portable

Telefonlar ile bluetooth bağlantı kurularak çalışan Xiaomi Mi Portable, dahili mikrofonu sayesinde gelen aramaları karşılayabilme olanağı sunuyor. USB Type-C ve 3.5 mm jak girişi bulunuyor. Dokunma hissiyatının oldukça iyi olduğu belirtilen cihazın üst kısmında bağcığı, ürünü istenen yere bağlayabilme şansı sağlıyor.

9- Oppo Bluetooth Hoparlör

Küçük boyutlu, uygun fiyatlı ve kaliteli bir hoparlör arayışında olanların beklentilerini Oppo bluetooth hoparlör modeli karşılıyor. Cihazın üzerinde saat göstergesi bulunuyor. Hafif tasarımı ile öne çıkan hoparlörin rose gold ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Ergonomik olması için birçok avantajı beraberinde getiren cihazın çalışma süresi ise 8 saat.

10- Xiaomi Mi Compact Mini

Telefon modelleri ile adındın söz ettiren Xiaomi, Mi Compackt hoparlörü ile de yükseliyor. Yuvarlak, minimal yapıya sahip olan ürün uygun fiyatlı olmasıyla da popülerlik kazanıyor. Yüksek ses kalitesi ve taşınabilir olması da en iyiler arasına girmesi için yeterli oluyor. 6 saat müzik çalma süresi buluyor.

2022 yılı içinde en iyi olmakla birlikte en çok tercih edilen bluetooth hoparlör modellerini sizlerle paylaştık. Peki bu ürünlerden alacağınız verimi aynı şekilde bluetooth kulaklıklardan da alabilir misiniz? Son çıkan Apple AirPods Pro 2 Özellikleri yazımızı okuyarak karşılaştırma yapabilirsiniz.