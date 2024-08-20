Apple Kimliği Şifremi Unuttum, Cihazdan Apple ID Kaldırma Nasıl Yapılır?

Apple Kimliği, tüm Apple servislerine erişmek ve cihazların beraber sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak için kullanılan bir hesaptır. Dolayısıyla şifrenin unutulması, önemli bir problemi beraberinde getirir. Neyse ki Apple Kimliği şifremi unuttum diyen kişiler için bir çözüm yolu mevcut.

Apple Kimlik şifremi unuttum, hesabıma yeniden nasıl erişebilirim sorusunun yanıtını merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak hesabınıza yeniden erişebilirsiniz.

Apple Kimliği Şifremi Unuttum Sorunu Nasıl Çözülür?

Yüksek başarı oranı ile dikkat çeken AnyUnlock programını kullanabilirsiniz. 10 yıllık deneyime sahip uzmanı ekibiyle öne çıkan program bu zamana kadar 100 binden fazla kullanıcının sorununu düzeltmesinde yardım etti.

7/24 destek sunan program, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Gelişmiş özelliklere ev sahipliği yapan hizmet, bu sayede çeşitli sorunları hızlıca çözebiliyor.

Parola olmadan her türlü ekran kilidini hızlıca kaldırma, MDM kilidini kaldırma, etkinleştirme kilidini şifre olmadan kaldırma, tüm Apple özelliklerine yeniden erişilebilmesi için Apple Kimliği'nin kilidini açma, Apple hizmetlerine bağlı Apple Kimliği'ni bulma ve daha pek çok özellik bulunuyor.

Hizmetin öne çıkan işlevleri arasında telefon hakkında detaylı bilgi içeren rapor alma, iPhone yedekleme şifresini, kurtarma, iTunes yedekleme şifresini kaldırma ve veri kaybı olmadan ekran süresi parolasını kaldırma da yer alıyor.

ICloud hesabımı unuttum, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak eden kullanıcılar için uygulanabilecek adımları aşağıda sıraladık.

Adım 1: AnyUnlock programını açın. iPhone'unuzu kablo aracılığıyla bilgisayara bağlayın. Ardından "Apple Kimliği Kilidini Aç" butonuna basın.

Adım 2: Bir sonraki adımda "Şimdi Başla" butonuna tıklayın.

Adım 3: Bu süreçte cihazınız yeniden başlatılacak. Cihazınızın durumunu kontrol edin ve onaylayın. Ayarları tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın. Bir sonraki adıma geçmek için "Devam" butonuna basın.

Adım 4: iOS yazılımını indirmek için ekranda yer alan adımları uygulayın. Ardından "Şimdi Kilidini Aç" butonuna tıklayın.

Apple Kimliği otomatik olarak kaldırılacak. Yeniden başlatma süreci tamamlanana kadar telefonun bağlantısını kesmeyin. Bu süreçte telefonu kullanmayın ve iTunes'a girmeyin. Böylece iCloud şifremi unuttum sorunu çözülmüş olacaktır.

Adımlar tamamlandıktan sonra cihaz Apple ID olmadan fabrika ayarlarına sıfırlanacaktır. Artık farklı bir Apple ID hesabı kullanabilirsiniz.

iPhone'unuzda ya da farklı güvenilir Apple cihazda Apple Kimliği'nin şifresini sıfırlamak için bir yöntem daha mevcut. Bu yöntemde ayarlar menüsünden "Adınız > Giriş Yapma ve Güvenlik > Parolayı Değiştir" yolunu takip edebilirsiniz. Parolayı sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayabilirsiniz.

AnyUnlock direkt olarak Apple ID'nin kaldırılmasını sağlayarak mevcut şifre bilinmese bile cihazın kullanılabilmesine imkân tanıyor. Üstelik karmaşık adımlar ile uğraşmanıza gerek kalmıyor. Yalnızca birkaç adım ile Apple ID'yi kaldırabilir ve farklı bir hesap ekleyebilirsiniz.

iCloud Etkinleştirme Kilidini Atlama Adımları

AnyUnlock programı sayesinde iCloud etkinleştirme kilidini şifre olmadan kaldırabilirsiniz. Bunun için sadece birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

iPhone'umu Bul özelliğinde yer alan iCloud Etkinleştirme Kilidi'ni atlamanın basit ve hızlı yolunu arıyorsanız aşağıda yer alan adımları sırası ile uygulayabilirsiniz.

Adım 1: AnyUnlock programını ücretsiz indirin. Programı açın ve kablo aracılığıyla telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Bağlantı sağlandıktan sonra "iCloud Etkinleştirme Kilidini Atla" seçeneğini seçin.

Adım 2: "Şimdi başla" butonuna basın.

Adım 3: AnyUnlock’un işlemi yapabilmesi için cihaza Jailbreak uygulanması gerekiyor. Ekrandaki uyarıları okuduktan sonra "Şimdi Jailbreak Yap" butonuna basın.

Adım 4: Jailbreak süreci tamamlandıktan sonra "Şimdi Başlat" butonuna tıklayın.

Adım 5: İşlem tamamlanana kadar bekleyin. Bir süre sonra ekranda "iCloud Etkinleştirme Kilidi başarıyla atlandı" yazısını göreceksiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Apple Kimliği parolası ile ilgili merak edilen soruları yanıtlayacağız.

AnyUnlock Kullanarak Parolamı Kaldırmak Ne Kadar Sürer?

AnyUnlock ile Apple Kimliği veya iCloud parolasını kaldırma süresi cihaza ve işlemin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Tüm bu süreç sadece birkaç dakika sürer ancak bazı cihazlarda bu süre on dakikaya kadar çıkabilir.

MDM profili olan Cihazdan Apple Kimliği'ni Kaldırmak İçin AnyUnlock'u Kullanabilir miyim?

MDM (mobil cihaz yönetimi) profili olan bir cihazda Apple Kimliği kaldırılabilir. AnyUnlock programını kullanarak MDM kaldırma işlemini hızlı ve pratik şekilde tamamlayabilirsiniz. Yalnızca birkaç tıklama yapmak yeterlidir.

Apple Kimliği veya Parolası Olmadan iPhone/iPad'imin Kilidini Nasıl Açabilirim?

Apple Kimliği veya şifresi olmadan iPhone ve iPad'in kilidini açmak için kullanabileceğiniz harika bir hizmet bulunuyor. Kullanıcı dostu arayüze ve gelişmiş özelliklere sahip olan AnyUnlock sayesinde cihazın kilidini hızlıca açabilirsiniz.

Sonuç

AnyUnlock, iPhone ve iPad'lerde karşılaşılan birçok sorunu çözerek kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor. Programın çok kolay bir şekilde kullanılabilmesi de zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor. Böylece herhangi bir zorluk yaşanmadan problem çözülüyor.

AnyUnlock programı Apple ID parola sıfırlama, ekran kilidini açma, iCloud Etkinleştirme Kilidi'ni atlama, Ekran Süresi kilidini açma ve iTunes yedekleme şifresini kurtarma dahil olmak üzere pek çok işlevin yapılabilmesini sağlıyor.

Windows ve Mac bilgisayarlarda kullanılabilen programın ücretsiz olarak indirilebildiğini de belirtmek gerekiyor.