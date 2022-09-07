Apple Watch Series 8 / Apple Watch SE 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Uzun süredir beklenen Apple etkinliğinde nihayet yeni Apple Watch ürünleri tanıtıldı. Klasik serinin yanında bu sene iki tane yeni Apple Watch satışa sunulacak. Apple Watch Series 8 ve Apple Watch SE 2 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile karşınızdayız.

Akıllı Saatlerde Yeni Bir Deneyim: Apple Watch Series 8

Dünyanın en çok satılan akıllı saati olan Apple Watch, bu sene de muhteşem özelliklerle sektörde devrim yaratmaya geliyor. Donanım ile yazılımın güçlü birlikteliği olarak tanıtılan yeni Apple Watch Series 8 akıllı saatleri, hem gündelik kullanım için hem de sporcular için birçok yeni özellik getiriyor.

Akıllı saatlerin sağlık yönüne yoğunlaşan Apple, tanıtım etkinliğinde de gösterdiği üzere birçok sağlık sorunun Apple Watch'lar sayesinde önlenebildiğini dikkat çekti. Kullanıcılardan bu konu hakkında birçok olumlu geri dönüş alan firma, Apple Watch Series 8 özellikleri arasında sağlığı en büyük öncelik olarak belirledi.

Yeni eklenen sensörler sayesinde Apple Watch Series 8 alıştığımız acil durum senaryoları düşme, kalp krizi ve ECG alarmlarının yanına bu sene kaza tespit dedektörü de eklendi. Kaza dedektörü, saate eklenen yüksek keskinliğe sahip ivme sensörü ve binlerce saatlik kaza senaryolarından alınan verilerle oluşturdu. Artık Apple Watch kaza durumunda siz iptal etmediğiniz sürece acil durum aramasını otomatik olarak aktif hale getirecek.

Sağlık konusunda dikkat çeken bir diğer yenilik ise menstüral döngü takibi geliştirmeleri oldu. Kadın kullanıcıların menstüral döngülerini takip etmek için yeni sıcaklık algılayıcı sensörler ve algoritma kullanan Apple, artık kullanıcılarına yumurtlama dönemini de gösterebilecek.

Apple Watch Series 8 özellikleri arasında bir diğer dikkat çeken özellik ise batarya geliştirmeleri oldu. Normal kullanımda artık 18 saat boyunca şarj edilmeden çalışabilen Apple Watch Series 8, yeni tanıtılan düşük pil moduyla batarya ömrünü 36 saate kadar çıkarabilecek. Apple Watch Series 8 ile tanıştığımız Always on Display ve aktif egzersiz takibi gibi özelliklerin iptal edilmesiyle akıllı saatin batarya ömrü ikiye katlayacak.

Apple Watch Series 8 Özellikleri

Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu %100 Geri Alüminyum

41 mm ve 45 mm kasa boyutu %100 Geri Alüminyum Ekran: 1,9 inç 368 x 448 Piksel Çözünürlük (45mm)

1,9 inç 368 x 448 Piksel Çözünürlük (45mm) İşlemci : S8 Yonga Seti

: S8 Yonga Seti Dayanıklık: IP6X, WR50 ve Çatlamaya Dayanıklı Ekran

IP6X, WR50 ve Çatlamaya Dayanıklı Ekran Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü İşletim Sistemi: watchOS 9

watchOS 9 Hızlı Şarj Desteği

Always on Display

Uyku Takibi

EKG Takibi

Kalp Ritmi Takibi

Uluslararası Hücresel Veri Ağı Desteği

Kanda Oksijen Oranı Takibi

Atriyal Fibrilasyon Takibi

Menstüral Döngü Takibi

Kaza Tespit Dedektörü

Düşme Dedektörü

Acil Durum Arama

Düşük Pil Modu

Apple Watch Series 8 Renk ve Tasarım Seçenekleri

Apple Watch Series renk seçenekleri toplamda 7 tane olarak açıklandı. %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan oluşan kasalarda Midnight, Starlight, Silver ve Product olmak üzere birbirinden parlak renkler bulunacak. Bunun dışında ise paslanmaz çelik kasa olan modellerde Silver, Gold ve Graphite renk seçenekleri yer alacak.

Her sene olduğu gibi birbirinden farklı kayış seçenekleri Apple Watch Series 8 için sunuluyor. Bu sene Nike ve Hermes gibi ünlü firmalarla yapılan iş birliği çerçevesinde onlarca farklı kayış kullanıcılar tarafından tercihlerine göre kullanılabilecek.

Apple Watch Series 8 Çıkış Tarihi

Apple Watch serisinin yeni üyesi, ilk defa karşılaştığımız bazı özellikleri sayesinde kısa sürede giyilebilir teknoloji sektörüne damgasını vurabilir. Apple'ın birçok yeni sensör ekleyerek geliştirdiği saatin eski nesillere göre çok daha güçlü ve kullanıcı dostu olacağı düşünülüyor. Tanıtıldığı günden beri çoğu kişinin merakla beklediği Apple Watch Series 8'in çıkış tarihi belli oldu. 7 Eylül'de yapılan Apple etkinliğinde tanıtılan Apple Watch Series 8 çıkış tarihi 16 Eylül olarak açıklandı.

Apple Watch Series 8 Fiyatı

En çok satan akıllı saat olan Apple Watch fiyatı, saatlerini yeni nesle yükseltmek isteyen kullanıcıların bir süredir beklediği haberlerden biriydi. Yapılan etkinlikte Apple Watch Series 8 fiyatı belli oldu. Yeni akıllı saatin GPS modeli 399 dolardan, GPS + Hücresel Veri modeli ise 499 dolardan satışa sunulacak.

Uygun Fiyatlı Akıllı Saat: Apple Watch SE 2

2021 yılında ilk defa tanıtılan Apple Watch SE modeli, uygun fiyatı ve sağladığı birçok gelişmiş özellik sayesinde kullanıcılardan büyük takdir topladı. Kullanıcıların taleplerini karşılamak isteyen Apple, 2022 yılında yeni bir SE modeli tanıttı. Uygun fiyatıyla öne çıkan Apple Watch SE 2, normal modelin birçok özelliğine sahip. İkinci nesil Apple Watch SE, özellikle ebevenylerin çocuklarını takip edebilmeleri için büyük kolaylık sağlayacak.

Apple Watch Series 8 ile benzer özelliklere sahip olan yeni nesil SE; kaza dedektörü, ilaç takibi uygulamaları, uyku takibi, düşme dedektörü, acil durum arama gibi birçok özelliğin daha ucuz fiyata kullanılmasını sağlayacak.

50 metreye kadar suya dayanıklı olan Apple Watch SE modeli, alüminyum kasadan üretildi. Yeni SE modelinde Always on Display, kan oksijen seviyesi takibi ve EKG çekme gibi özellikler bulunmuyor. Apple Watch SE 2, ana modelle aynı renk ve kayış seçeneklerine sahip olacak.

Apple Watch SE 2 Özellikleri

Kasa: 40mm-44mm

40mm-44mm Ekran : 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük

: 1.1 inç /1.5 inç LTPO OLED panel, 324 x 394 piksel çözünürlük İşlemci: 64 bit çift çekirdekli S8 işlemci

64 bit çift çekirdekli S8 işlemci Batarya: 20 saate kadar

20 saate kadar Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde)

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS/GNSS, yerleşik pusula, eSIM (yalnızca hücresel bağlantılı modelde) Diğer: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop

Apple Watch SE 2 Çıkış Tarihi

Uygun fiyatlı Apple Watch olarak tanıtılan ikinci nesil SE modeli, birçok kullanıcı tarafından merakla bekleniyordu. Bu sene tanıtılan üç Apple Watch modelinden biri olan SE 2, getirdiği birçok yeni özellik bakımından çoğu kişinin çoktan alışveriş sepetine eklendi. 7 Eylül'de yapılan etkinlikte Apple Watch SE 2 çıkış tarihi 16 Eylül olarak belirlendi.

Apple Watch SE 2 Fiyatı

Apple Watch SE 2, geçtiğimiz sene yakaladığı yüksek satış rakamları sebebiyle Apple tarafından kullanıcı dostu bütçeye sahip akıllı saat olarak geliştirdi. İki farklı modeli bulunan Apple Watch SE 2 fiyatı GPS modeli için 249 dolar, GPS + Hücresel Veri modeli için 299 dolar olarak belirlendi.