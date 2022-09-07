Apple Watch Ultra Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Giyilebilir teknoloji alanında lider firmalardan biri olan Apple, 7 Eylül'de yapılan etkinlikte yeni Apple Watch Ultra akıllı saatlerini tanıttı. Profesyonel sporcular ve ekstrem spor takipçileri için hazırlanan yeni Apple Watch Ultra, dayanıklılığı ve ekstra özellikleriyle dikkat çekiyor.

Sağlamlık ve Kalite Bir Arada: Apple Watch Ultra

Giyilebilir teknoloji sektörünün son yıllarda büyük rağbet görmesi nedeniyle birçok firma farklı kullanıcı kitlelerine hitap eden modeller üretti. Samsung'un da aralarında bulunduğu profesyonellere yönelik akıllı saat furyasının yeni takipçilerinden biri de Apple Watch Ultra oldu.

En zorlu koşullarda çalışmak üzere tasarlanan Apple Watch Ultra; su altı dalgıçları, Guiness rekortmenleri ve maraton koşucularının her daim yanında olacak.100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olarak tasarlanan Apple Watch Ultra, bu alanda görülmemiş bir rekora imza atıyor. IP6X toza dayanıklılık sertifikası, su sıcaklığı sensörü, acil durum sireni ise Apple Watch Ultra'nın imza özellikleri arasında yer alıyor.

Oldukça hafif olarak üretilen Apple Watch Ultra, 3 farklı kordon seçeneğiyle ortama en uygun tercihi kullanıcıya bırakıyor. Açık hava maceraları için tasarlanan Alpine Loop; hafif yapısına rağmen dayanıklı olması, bileği saran G harfi şeklindeki titanyum kilit ve havadar kumaşı sayesinde fazlasıyla öne çıkıyor. Bir diğer kordon modeli olan Trail Loop ise maraton ve triatlon gibi ekstrem spor müsabakalarına hazırlanan sporcuları hedef alıyor. Hafif, esnek ve şimdiye kadarki en ince Apple kordon tasarımı olan Trail Loop, pratik şekilde rahatlıkla bileğe bağlanabiliyor. Su altı dalgıçları için en uygun seçeneklerden biri olan Ocean Kordon, sahip olduğu delikli ve esnek yapısıyla öne çıkıyor.

Apple Watch Ultra Özellikleri

İşlemci: S8 Yonga Seti

S8 Yonga Seti Boyut: 49 mm

49 mm 100 m suya dayanıklı tasarım dipnot²

Yüzerken kullanıma ve 40 metreye kadar rekreasyonel dalışa uygun dipnot²

EN13319 sertifikasına sahip dipnot¹⁰

Su sıcaklığı sensörüne sahip derinlik göstergesi

IP6X toza dayanıklılık derecesi

MIL-STD 810H sertifikası dipnot³

Kişiselleştirilebilen Eylem Düğmesi

Hep Açık Retina ekran

2000 nite kadar parlaklık

Kanda Oksijen uygulaması dipnot⁴

EKG uygulaması dipnot⁵

Yüksek ve düşük kalp atış hızı bildirimleri

Düzensiz ritim bildirimi dipnot⁶

Kardiyo fitness bildirimleri

Sıcaklık algılama dipnot⁷

Acil SOS dipnot⁸

Uluslararası acil arama dipnot⁹

Düşme Algılama

Trafik Kazası Algılama dipnot⁸

Yüksek g ivmeölçeri

Dikkat çekmek için 86 desibel siren

Apple Watch Ultra Çıkış Tarihi

7 Eylül'de yapılan Apple etkinliğinde tanıtıan Apple Watch Ultra'nın profesyoneller tarafından en çok tercih edilecek giyilebilir teknoloji ürünlerinden biri olması bekleniyor. Apple Watch Ultra'ya Apple web sitesi üzerinden şu an ön sipariş verilebiliyor. Ülkemizde de satışa sunulan Apple Watch Ultra çıkış tarihi ise 23 Eylül olacak.

Apple Watch Ultra Fiyatı

Diğer iki Apple Watch modeline kıyasla birçok yeni ve eşsiz özellik içeren Apple Watch Ultra'nın daha yüksek bir fiyata satılması beklenen bir durumdu. Apple Türkiye web sitesinde açıklanan bilgilere göre Apple Watch Ultra fiyatı ülkemizde 27.999 TL olarak belirlendi.