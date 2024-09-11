Arka Planda Çalışan Gereksiz Uygulamalar Neden Kapatmalısınız?

Akıllı telefonların ve bilgisayarların arka planında çalışan gereksiz uygulamalar performansla verimliliğin düşmesine neden olur. Biz de bu yazımızda arka planda çalışan gereksiz uygulamaların kapatılması hakkında bir rehber hazırladık.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Uygulamaları Kapatma Avantajları

Bilgisayar ve akıllı telefonların arka planında çalışan gereksiz uygulamalar; disk alanı, RAM, CPU gibi sistem kaynaklarını devamlı kullanıyor. Böyle bir durumda bilgisayar ve akıllı telefonların genel performansını olumsuz etkiler. Uygulamalar yavaş çalışmaya başlar.

Arka planda çalışan gereksiz uygulamalar kapatılarak hem bilgisayar hem de mobil cihazların performansı artırılır. Gereksiz uygulamaların kapatılması sonucu batarya ömrü uzar. Telefon ve bilgisayarların dayanıklılığı da önemli ölçüde artar. Gereksiz uygulamalar kapatıldığında veri kullanımı da azalır. Dolayısıyla internet kotasının korunmasında da etkin rol oynuyor.

Düşük sistem kaynaklı bilgisayar ve telefonların arka planında gereksiz uygulamalar çalışıyorsa daha risklidir. Böyle cihazlarda tepki süresi uzar ve sistem yavaşlar. Bundan dolayı cihazların arka planında gereksiz uygulamaların çalışıp çalışmadığı devamlı kontrol edilmelidir.

Arka Planda Çalışan Gereksiz Uygulamalar Nasıl Kapatılır?

Android cihazların arka planında çalışan gereksiz uygulamaları kapatmak için geliştirici seçeneklerini etkinleştirme adımları şu şekildedir;

“Ayarlar” alanına giriş yapılır.

Ayarlar kısmından “Hakkında” alanına gidilir.

“Yazılım Bilgileri” yazılı “Yapım Numarası” üzerine art arda 7-8 kez tıklanır.

Cihaz kilidi için kullanılan şifre girilerek işlemler tamamlanır.

Geliştirici seçeneklerinden arka plandaki gereksiz uygulamaların kapatılması;

“Ayarlar” ve “Geliştirici Seçenekleri” alanına gidilir.

Açılacak sayfadan “Çalışan Servisler” alanına tıklanır.

Çalışan servislerde cihaz arka planındaki tüm uygulamalar listelenir.

En son adımda arka planda çalışan tüm gereksiz uygulamalar teker teker kapatılır.

Ayrıca mobil cihazlarda arka planda çalışan gereksiz uygulamalar, “uygulama geçiş menüsü” üzerinden de kapatılabilir.

MacOS işletim sistemli cihazların arka planındaki gereksiz uygulamalar, “Command + Option + ESC” tuşları üzerinden gerçekleşir.

Windows’ta da “Ctrl + Shift + ESC” tuş kombinasyonundan görev yöneticisine erişilerek “İşlemler” butonu üzerinden uygulamalar kontrol edilir.