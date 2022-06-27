Arşimet Kimdir? Hayatı ve Buluşları Nelerdir?

Yunan uyruklu Arşimet astronom Phidas'ın oğludur. Antik dünyanın en büyük bilim insanı olarak kabul edilen Arşimet, matematik, fizik, mühendislik, astronomi ve birçok buluşa imza atmıştır. Bu ünlü bilim insanı Arşimet kimdir, hayatı nasıl geçmiştir, buluşları nelerdir? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.

Arşimet Kimdir?

MÖ 287 Yılında Sicilyanın Siraküza şehrinde dünyaya geldi. Babası Phidias tanınmış ünlü bir astronumdu. Ancak Babası hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Antik Çağ Felsefesinin ilk ve en büyük bilim insanı olarak tanınır. Kendisi birçok bilim dalı ile ilgilenmektedir, hidrostatik ve mekanik alanlarında önemli çalışmaları bulunmaktadır. Kendisinin doğum günü ünlü bir tarihçi olan İoannes Tzetzes'ın keşiflerine dayanarak tespit edilmiştir.

Arşimet Hayatı

Antik Çağ Felsefesinin ilk ve en büyük bilim insanlarından olan Arşimet'in hayatı 75 yıl sürmüştür. Ünlü tarihçinin Plutarhos'un eseri: Paralel Hayatlarda anlattığı üzere Arşimetin babası Phidias, ünlü bir astronumdu. Arşimetin Siraküza imparatoru Kral 2. Hero'nun bir akrabası olduğunuda savunmakta.

Arşimet'in Buluşları

Geometri

Mekanik

Matematik

Hidrostatik

Geometri

Pi sayısının değerini tahmin eden ayrıca bir kürenin yüzölçümünün kürenin hacmine eşit olması kanıtlamaktadır. Pi sayısı gibi günümüzde her geçen gün yeni bir rakamı daha bulunan önemli bir keşfe imza atmıştır.

Mekanik

Roma donanmasındaki gemilerin yakılmasını sağlayan yakan aynalar buluşu gibi bu alanda birçok buluş yapmıştır. Bazıları: Sonsuz vidalar, hidrolik vidalar, bileşik makalar olarak söylenebilir.

Matematik

Modern matematiğin öncüsü olan Arşimet, eğli yüzeylen alan hesabı ile hacim sonsuz küçük sayılar hesabı ve alan konuları hakkında hesaplamalar yapılabilmesini sağlamıştır.

Hidrostatik

Arşimet'in hamamdan buldum buldum diye bağırarak çırıl çıplak bir şekilde dışarı fırlaması hikayesini çok duymuşsunuzdur. Suya daldırılan bir nesnenin taşırdığı ağırlı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini fark ederek sıvıların dengesi kanununu bulmuştur.

Arşimet'in Eserleri

Denge Prensipleri üzerine 2 ciltlik eser yayınlamıştır. (Bu eserinde mekanik prensiplerbi ve geometri methodlarını açıklamıştır.)

İkinci Derecede Paraboller

Küre ve Silindir Yüzeyi üzerine 2 ciltlik eser yayınlamıştır.

Spiraller ile ilgili eser

Konoidler ile ilgili eser

Yüzen cisimler ile ilgili eser

Daire ölçümleri ile ilgili eserh

Mekanik Teoremlerin yöntemi ile ilgili eser

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