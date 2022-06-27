Arşimet Kimdir? Hayatı ve Buluşları Nelerdir?
Birçok buluşa imza atan Arşimet kimdir, Antik dönemin bilim insanı neler yapmıştır? Gelin birlikte bakalım.
Yunan uyruklu Arşimet astronom Phidas'ın oğludur. Antik dünyanın en büyük bilim insanı olarak kabul edilen Arşimet, matematik, fizik, mühendislik, astronomi ve birçok buluşa imza atmıştır. Bu ünlü bilim insanı Arşimet kimdir, hayatı nasıl geçmiştir, buluşları nelerdir? Sizler için detaylı bir rehber hazırladık.
Arşimet Kimdir?
MÖ 287 Yılında Sicilyanın Siraküza şehrinde dünyaya geldi. Babası Phidias tanınmış ünlü bir astronumdu. Ancak Babası hakkında pek bir şey bilinmemektedir. Antik Çağ Felsefesinin ilk ve en büyük bilim insanı olarak tanınır. Kendisi birçok bilim dalı ile ilgilenmektedir, hidrostatik ve mekanik alanlarında önemli çalışmaları bulunmaktadır. Kendisinin doğum günü ünlü bir tarihçi olan İoannes Tzetzes'ın keşiflerine dayanarak tespit edilmiştir.
Arşimet Hayatı
Antik Çağ Felsefesinin ilk ve en büyük bilim insanlarından olan Arşimet'in hayatı 75 yıl sürmüştür. Ünlü tarihçinin Plutarhos'un eseri: Paralel Hayatlarda anlattığı üzere Arşimetin babası Phidias, ünlü bir astronumdu. Arşimetin Siraküza imparatoru Kral 2. Hero'nun bir akrabası olduğunuda savunmakta.
Arşimet'in Buluşları
- Geometri
- Mekanik
- Matematik
- Hidrostatik
Geometri
- Pi sayısının değerini tahmin eden ayrıca bir kürenin yüzölçümünün kürenin hacmine eşit olması kanıtlamaktadır. Pi sayısı gibi günümüzde her geçen gün yeni bir rakamı daha bulunan önemli bir keşfe imza atmıştır.
Mekanik
- Roma donanmasındaki gemilerin yakılmasını sağlayan yakan aynalar buluşu gibi bu alanda birçok buluş yapmıştır. Bazıları: Sonsuz vidalar, hidrolik vidalar, bileşik makalar olarak söylenebilir.
Matematik
- Modern matematiğin öncüsü olan Arşimet, eğli yüzeylen alan hesabı ile hacim sonsuz küçük sayılar hesabı ve alan konuları hakkında hesaplamalar yapılabilmesini sağlamıştır.
Hidrostatik
- Arşimet'in hamamdan buldum buldum diye bağırarak çırıl çıplak bir şekilde dışarı fırlaması hikayesini çok duymuşsunuzdur. Suya daldırılan bir nesnenin taşırdığı ağırlı kadar kendi ağırlığından kaybettiğini fark ederek sıvıların dengesi kanununu bulmuştur.
Stephen Hawking Kimdir? Hayatı ve Hastalığı
Fizik dünyasının en büyük bilim insanları tarafında yer alan Stephen Hawking, birçok defa bilim camiası tarafından ödüllendirilmiş, bilime büyük katkılarda bulunmuştur.
Arşimet'in Eserleri
- Denge Prensipleri üzerine 2 ciltlik eser yayınlamıştır. (Bu eserinde mekanik prensiplerbi ve geometri methodlarını açıklamıştır.)
- İkinci Derecede Paraboller
- Küre ve Silindir Yüzeyi üzerine 2 ciltlik eser yayınlamıştır.
- Spiraller ile ilgili eser
- Konoidler ile ilgili eser
- Yüzen cisimler ile ilgili eser
- Daire ölçümleri ile ilgili eserh
- Mekanik Teoremlerin yöntemi ile ilgili eser
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