Ashampoo Ürünlerinde Ücretsiz Lisans Fırsatını Kaçımayın

Bilgisayarımızda kullandığımız pek çok işlevsel programın geliştiricisi olan Ashampoo, dört üründe geçerli ücretsiz lisans fırsatını kullanıcılarla buluşturdu. Kampanya kapsamında WinOptimizer 18, Backup Pro 14, Snap 11 ve UnInstaller 9 ürünlerini tamamen ücretsiz bir şekilde edinebilirsiniz.

Ashampoo Ürünlerinde Ücretsiz Lisans Fırsatı

Kampanyaya katılmak için öncelikli olarak ilgili programları indirmeniz ve bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Ardından ekrana gelecek olan kutucuğa e-posta adresinizi yazarak yeni bir hesap oluşturduğunuzda, ilgili programın ücretsiz lisansı hesabınıza kaydediliyor.

Bu lisans anahtarını hem Ashampoo hesabınız üzerinden hem de e-posta adresinize gelen bilgilendirme e-postası üzerinden görüntülemeniz mümkün. İlgili anahtarı programa girerek ücretsiz lisans anahtarınızı kolayca aktif hale getirebiliyorsunuz.

Kampanya kapsamında ücretsiz lisans anahtarı edinebileceğiniz ürünler Ashampoo WinOptimizer 18, Ashampoo Backup Pro 14, Ashampoo Snap 11 ve Ashampoo UnInstaller 9 olarak öne çıkıyor. Her bir programın açıklamasını ve indirme linkini yazımızın devamında görüntüleyebilirsiniz.

Ashampoo WinOptimizer 18

Ashampoo® WinOptimizer inanılmaz optimizasyon gücünü en baştan hissedebilirsiniz! Tek bir tıklamayla Windows'un sekiz önemli sorun alanına dikkat edin ve sisteminizi aşırı hıza atın. Web'de gezinme izleri gibi gereksiz verilerden kurtulun, Kayıt Defteri hatalarını düzeltin, bozuk kısayolları kaldırın ve gereksiz hizmetleri devre dışı bırakın.

WinOptimizer tek elden, tek tıklamayla performans, güvenlik ve kararlılık güçlendiriciniz! Tek bir tıklamayla güvenlik, sistem ve otomatik başlatma ayarlarınızı optimize edin! Daha fazla kullanılabilir bellek sayesinde sistem kaynaklarınızı geri kazanın ve daha hızlı başlatma sürelerinin ve daha yumuşak bir Windows deneyiminin tadını çıkarın. Doğal olarak, tüm özellikler geleceğe dönük ve en son Windows güncellemelerine hazır!

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Ashampoo Backup Pro 14

Ashampoo ® Backup Pro 14 ile maksimum güvenliği yaşayın! Çünkü bu yedekleme yazılımı sürekli olarak kendisini ve hatta yedeklemelerin depolandığı depolama ortamını kontrol eder. Otomatik doğrulama nedeniyle, yedekleme hataları pratikte göz ardı edilir!

Yeni yedekleme motoru, destek hizmeti ve sayısız müşteri ile yoğun işbirliği içinde ciddi şekilde test edildi ve kontrol edildi. Bulut servislerinin internet desteği geniş çapta yeniden programlandı - kişisel avantajınıza! Buluta yedekleme yapmak hiç bu kadar kolay, basit ve performanslı olmamıştı! Tüm zamanların en güvenli, en uyumlu ve en rahat Ashampoo® Backup yazılımını kullanın!

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Ashampoo Snap 11

Ashampoo Snap 11, ekranınızdaki herhangi bir şeyi ekran görüntüsü veya video olarak yakalamak, düzenlemek ve paylaşmak için en hızlı ve en esnek çözümdür. Hızlı enstantane, video kaydı veya teknik dokümantasyon, Ashampoo Snap 11 işinizi hızlı ve şık bir şekilde yapabilmek için ihtiyacınız olan araçlara sahip!

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Ashampoo UnInstaller 9

Ashampoo® UnInstaller 9, kalanlar olmadan programları tamamen denemek ve tamamen kaldırmak için güvenlik ağınızdır. PC'nizde nelerin olup olmayacağına siz karar verin! Program, gerektiğinde tamamen silmek için her bir kurulumu dikkatlice izler.

Derinlemesine temizleme teknolojisi sayesinde, izlemesiz kurulumlar bile geri dönüşümlüdür! UnInstaller 9 ile istenmeyen programlar, tarayıcı uzantıları ve araç çubukları bir düğmeyi tıklatarak sisteminizden kaybolur! Yenilikçi anlık görüntü teknolojisi sayesinde sisteminizde yapılan değişiklikleri anında ve sezgisel olarak izleyebilirsiniz.

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