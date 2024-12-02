ASUS ExpertBook P5 İncelemesi: Yapay Zeka, Uzun Pil Ömrü, Yüksek Performans

ASUS ExpertBook P5 üst düzey performans, kolay taşınabilirlik, uzun pil ömrü, yapay zeka ve daha birçok konuda öne çıkıyor. ASUS ExpertBook P5 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayarın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

ASUS ExpertBook P5 İncelemesi

Birinci sınıf alüminyum kasaya sahip ASUS ExpertBook P5 yalnızca 1,29 kilogram ağırlığında ve 1,49 cm kalınlığında. Dizüstü bilgisayar, hafif ve ince yapısı sayesinde gün içerisinde herhangi bir sorun yaşanmadan kolayca taşınabiliyor.

Bilgisayarı yanınızda taşırken dayanıklılık konusunda da herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok çünkü laptop MIL-STD 810H askeri standardındaki 21 testi ve ASUS dahili dayanıklılık testlerini başarıyla tamamladı. Dolayısıyla bilgisayarı zorlu şartlarda problem yaşamadan kullanabilirsiniz.

Önceki nesle göre 3 kata kadar etkileyici bir AI performans artışı sunan Laptopta 47 TOPS'a kadar NPU ve 120 platform TOPS'a kadar AI performansına sahip Intel Core Ultra 7 bulunuyor.

Laptopta XMX hızlandırmalı yeni bir GPU mevcut. Tek SoC'de Intel CPU, GPU ve NPU'nun bir arada sunulması, benzersiz yapay zeka deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

32 GB'a kadar yerleşik LPDDR5X RAM'in yer aldığı laptopta çift SSD desteği bulunuyor. Bu destek sayesinde 3 TB'a kadar depolama alanına sahip olunabiliyor. Dizüstü bilgisayarın Wi-Fi 7 teknolojisini desteklediğini de belirtelim.

ASUS tarafından üretilen dizüstü bilgisayar çalışanlar için oldukça kullanışlı yapay zeka özelliklerini içeriyor. ASUS AI ExpertMeet uygulaması sayesinde toplantı transkriptine ulaşabilir ve hatta toplantının özetini çıkarabilirsiniz.

Bilgisayar görüntülü görüşme esnasında gerçek zamanlı çeviri de yapabiliyor. Ayrıca toplantıda görüntünüzün üzerine bir filigran da ekleyebilirsiniz. Örneğin görüntünüzün üzerinde ad, soyad, şirketteki pozisyon, e-posta adresi gibi bilgilerin görünmesini sağlayabilirsiniz.

ASUS İki Yönlü AI Gürültü Engelleme Ses teknolojisini destekleyen ExpertBook P5, görüntülü görüşme sırasında arka plan gürültüsünü azaltıyor ve sesin net şekilde duyulabilmesine imkân tanıyor. Böylelikle toplantılar daha verimli şekilde yapılabiliyor.

Klavyede ayrıca Microsoft Copilot tuşu yer alıyor. Bu tuş aracılığıyla merak ettiğiniz soruların yanıtını alabilir ve herhangi bir konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Laptopta TPM 2.0 yongası mevcut. Kimlik doğrulama bilgilerini güvenli şekilde saklayan bu yonga, veri sızıntı riskini minimuma indiriyor. Laptopta Kensington nano kilit portu da yer alıyor. Fiziksel olarak güvenliği sağlayan Kensington, kötü niyetli kişilere karşı koruma sunuyor.

ASUS Adaptive Lock teknolojisi, entegre kızılötesi kamera kullanıyor. Bilgisayardan uzaklaştığınız anda ExpertBook P5 otomatik olarak kilitleniyor. Böylece veriler fiziksel olarak da korunuyor.

Ekranın üzerinde fiziksel bir kamera kapağı mevcut. Kamerayı kullanmadığınız zamanlarda bu kapağı kullanabilir ve böylece gizlilik elde edebilirsiniz. Gelişmiş BIOS güvenliği ile dikkat çeken dizüstü bilgisayar ayrıca 5 yıllık BIOS/firmware güvenlik güncellemeleri ve Asus sürücü güncellemeleri sunuyor.

Bilgisayar Wi-Fi 7, Bluetooth LE, hızlı şarjı, 2x 4K60 ekran bağlantısını ve ultra hızlı veri aktarımını destekleyebilen iki Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktasına sahip. Ayrıca standart tam boyutlu HDMI 2.1, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve birleşik ses jakı sunuyor.

ExpertBook P5 modeli 28 saate kadar pil ömrü sunuyor. Böylelikle bilgisayarı sık sık şarj etme ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bu, deneyimi önemli ölçüde olumlu yönde etkiliyor. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen bilgisayar 40 dakikada %5'ten %60'a kadar şarj olabiliyor.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, kullanıcılara 2560 x 1600 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Ekranın parlama önleyici teknolojisini desteklemesi önemli bir avantaj sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde yansıma problemi yaşamadan verimli şekilde çalışabilirsiniz. Yapay zeka destekli ASUS Adaptive Dimming ise ekran parlaklığını otomatik olarak belirliyor.

ASUS ExpertBook P5 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1600 piksel

2560 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Gövde Oranı: %90

%90 İşlemci: Intel Core Ultra 7

Intel Core Ultra 7 Ekran Kartı: Intel Arc

Intel Arc RAM: 32 GB LPDDR5X

32 GB LPDDR5X Depolama: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (Çift SSD desteği)

1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD (Çift SSD desteği) Batarya Kapasitesi: 63Wh

63Wh Pil Ömrü: 28 saate kadar

28 saate kadar Ağırlık: 1,29 kg

1,29 kg Kalınlık: 1,49 cm

1,49 cm Bağlantı Noktaları: iki Thunderbolt 4 USB-C, standart tam boyutlu HDMI 2.1, iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-A ve birleşik ses jakı

ASUS ExpertBook P5 Fiyatı

ASUS ExpertBook P5 modeli 55 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.