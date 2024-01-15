Asus Rog Phone 8 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Asus'un yeni serisi ROG Phone 8 tanıtıldı. Serinin gelişmiş modeli ise 8 Pro oldu. İşte, Asus ROG Phone 8 Pro'nun özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!
Asus’un yeni oyuncu telefonu ROG Phone 8 serisi tanıtıldı. Serinin üstün özelliklere sahip modeli ise 8 Pro oldu. Güçlü yonga seti, gelişmiş ekran özellikleri ve etkileyici kamera sistemi ile dikkatleri üstüne çeken bir model.
Oyun severler için kullanışlı özellikler sunan cihazda yapay zekâ destekli uygulamalar da mevcut. Ayrıca suya ve toza karşı dayanıklılığı da dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor.
Peki, Asus’un yeni amiral gemisi akıllı telefon modelinin sahip olduğu diğer teknik özellikler neler? Satış fiyatı ne kadar? Ne zaman satışa çıkacak? İşte, Asua ROG Phone 8 Pro ile ilgili detaylar!
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Asus Rog Phone 8 Pro Özellikleri
İki modelden oluşan bu seride standart model Rog 8 ile Pro arasında devasa bir farklılık bulunmadığını görüyoruz. Teknik özellikler her iki cihazda da hemen hemen aynı. Sadece Pro versiyonda AniMe Vision isimli LED panel diğer modelden farklı olarak dikkat çekiyor.
Kişiselleştirilebilen çok sayıda LED noktanın birleşiminden oluşan bir panel mevcut. Bu paneli özelleştirme imkânınız bulunuyor. Donanımsal özellikler ve kamera kısmında ise iki model de birbirine oldukça yakın.
Cihazların teknik özelliklerini şu şekilde özetlemek mümkün:
- Ekran büyüklüğü: 6.78 inç
- Ekran teknolojisi: AMOLED
- Çözünürlük: 1080 x 2400 px FHD+
- Yenileme hızı: 165 Hz
- Piksel yoğunluğu: 388 PPI
- Batarya: Çift hücreli 5500 mAh batarya
- Hızlı şarj: 65 W
- Şarj süresi: 39 Dakika
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- CPU: 8 Çekirdekli 3.3 GHz
- Grafik işlemcisi: Adreno – Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 16 – 24 GB
- Dahili hafıza: 512 GB – 1 TB
- Arka kamera seti: 50 + 13 + 32 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Ön kamera video: 2160p Ultra HD – 4K (30 FPS)
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC
Asus Rog Phone 8 Pro Fiyatı
Cihazların modeline ve hafıza özelliklerine göre fiyatları farklılık gösterebilecek. Şu anda elde edilen verilere göre sadece 8 Pro için net bir fiyat bilgisi mevcut. 24 GB RAM ve 1 TB dahili depolamaya sahip olan 8 Pro için belirtilen bu fiyat 1.100 dolar.
Asus Rog Phone 8 Pro Çıkış Tarihi
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan serideki telefonların yakın bir tarihte satışa çıkması hedefleniyor. 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceği belirtildi. Bu iki cihaz Türkiye’ye gelir mi? Gelirse ne zaman satışa çıkar? Bu soruların cevabı henüz net değil.
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