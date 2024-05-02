ASUS ROG Zephyreus G16 Özellikleri ve Fiyatı

Tayvan merkezli bilgisayar üreticisi ASUS tarafından tanıtılan ROG Zephyreus G16, yenilikçi tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu oyuncu bilgisayarı aynı zamanda hafif olduğundan dolayı kolay taşınabilmesi ve güçlü performansıyla da öne çıkıyor.

Biz de bu rehberde özellikleriyle öne çıkan ASUS ROG Zephyreus G16 hakkında bilgi vereceğiz.

ASUS ROG Zephyreus G16 Özellikleri

ASUS ROG Zephyreus G16, CNC ile işlenen alüminyum kasaya sahip. OLED ekranlı ASUS’un bu yeni bilgisayarı, kapakta özelleştirilebilir aydınlatma sisteminden oluşuyor. OLED ekranın en-boy oranı, 16:10’dur. ASUS ROG Zephyreus G16, 16 inç büyük ekranıyla oyunculara muhteşem oyun keyfi yaşatıyor.

ASUS ROG Zephyreus G16 özellikle ekranıyla çok dikkatleri üzerine çekiyor. Bilgisayarın ekranı; 2.5K (2560 x 1600) çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı, PANTONE doğrulaması, 500-nit pik parlaklık, NVIDIA G-Sync ve 0.2 ms tepki süresi gibi üstün özelliklerle geliştirildi.

Bilgisayarın ekranında dikkat çeken özelliklerden birisi de %100 DCI-P3 renk gamından oluşmasıdır. Sinema kalitesindeki bu özellik sayesinde bilgisayar oyunculara hem gerçekçi hem de detaylı görseller sunuyor. Ekran, canlı ve geniş renk seçeneklerinden de oluşuyor.

Uyku kalitesinin bozulmasını engellemek ve görsel rahatsızlığı bertaraf etmek içinde mavi ışık %70 azaltılmıştır.

Yüksek performanslı ASUS’un yeni bilgisayarı, farklı konfigürasyonlarda AMD ve Intel’in popüler işlemcileriyle piyasaya çıkarıldı. Altı hoparlörlü ses sistemiyle donatılan bilgisayar, çok büyük trackpad ve hızlı şarj amacıyla güncellenen bağlantı noktalarından oluşuyor.

Çerçevesiz klavye ve Intel Core Ultra 9 (Meteor Lake) işlemcisiyle de kullanışlılığını net şekilde ortaya koyuyor. Üst kapakları özelleştirilebilen beyaz aydınlatma şeridi ve DDR5 bellek aracılığıyla 32 GB’a kadar genişletilen özellikleriyle de oyunculardan tam not alıyor.

ASUS ROG Zephyreus G16, NVIDIA GeForce RTX 40 serili yani RTX 4090 ve RTX 4080 grafik kartlarından oluşuyor. Aynı zamanda bu oyun bilgisayarı, DLSS 3.5 kare üretimi vb. teknolojileri de destekliyor. 90Wh pilden oluşan bilgisayar, piyasaya üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ile çıkmıştır.

ASUS ROG Zephyreus G16 Fiyatı

Büyük ekrana sahip olan ASUS ROG Zephyreus G16, 1.85 kg ağırlığa sahip. Bilgisayarda Power Delivery destekli USB Type-C ve Thunderbolt 4 portuda yer alıyor. Bluetooth 5.3, kulaklığın takılabilmesi için 3.5 mm jak, SD kart okuyucu ve Wi-Fi 6E bağlantıları noktaları bulunuyor.

Ayrıca sıvı metal, buhar odası ve üç fan kombinasyonlu soğutma sisteminden oluşuyor. Geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sunulan ASUS ROG Zephyreus G16’nın fiyatı, 47.450,00 TL’dir.