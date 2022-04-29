Sahip olduğu OLED ekran ile ilgi odağı olan ASUS Vivobook Pro 14 OLED, kullanıcıların karşısına çıktı. ASUS Vivobook Pro 14 OLED incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin tüm özelliklerini ve öne çıkmasını sağlayan farklarını detaylı şekilde ele alacağız.

ASUS Vivobook Pro 14 OLED K3400PC İncelemesi Detayları

OLED teknolojisi artık tüketicilerin satın alma davranışını doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bunun başlıca sebepleri elbette ki kalite ve verimlilik ile kesişiyor. OLED teknolojisi sadece daha iyi bir görüntü kalitesi sunmakla sınırlı kalmıyor, verimlilik anlamında da daha iyi bir gelecek vadediyor.

OLED ekranlarda her piksel tek tek kontrol ediliyor. LED teknolojisinde ise pikseller bir panel hâlindedir ve hepsi aynı anda yanıp söner. Bu, LED ekranlarda siyah rengin hiçbir zaman gerçek bir siyah olarak görünmemesine yol açar.

LED teknolojisinin aksine OLED teknolojisinde her piksel kendi başına hareket eder ve tamamen sönerek gerçek siyah rengin elde edilmesini sağlar. Bu, kullanıcı deneyimini de doğrudan etkiliyor. OLED ekranların sağladığı büyük avantaj en çok siyah renklerin hâkim olduğu dizi, film gibi video içerikleri tüketirken görülüyor.

Bu teknoloji daha iyi dayanıklılık sunuyor, daha az güç tüketiyor ve daha yüksek yenileme hızı sunuyor. Bu ekranlar görüntü kalitesi bakımından ele alınacak olursa kullanıcılara daha yüksek parlaklık, daha geniş bir izleme açısı ve daha iyi bir kontrast sunduğu söylenebilir.

ASUS’un 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarında da OLED teknolojisi yer alıyor. 16:10 görüntü formatını destekleyen ekran, gerçek siyahları görmenizi sağlıyor. Özellikle tasarımcıların tercih ettiği renk gamutlarından bir tanesi olan P3 renk gammının yüzde 100’ünü kapsayan bilgisayar, renk konusunda çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Sahip olduğu Display HDR teknolojisi sayesinde 550 nits gibi yüksek parlaklık değerine çıkabilen bilgisayar, genel olarak eşsiz bir deneyim sunuyor. Dizüstü bilgisayarın renk kalitesinde düşük ışıkta dahi hiçbir şekilde kayıp meydana gelmiyor. Pantone onaylı bilgisayarın ekranı, renkleri çok canlı gösteriyor.

Kullanıcıların göz sağlığına büyük önem veren bilgisayarın ekranı yüzde 70 oranında daha az mavi ışık yayıyor. Mavi ışığın üzerinde durulması gereken konulardan biri olmasının başlıca sebepleri var.

Mavi ışık, uyku düzenini bozuyor. Sürekli olarak yorgun hissetmenizi sağlayan bu ışık, gözlerinizin kurumasına ve net görememenize neden oluyor. Sürekli maruz kalınması hâlinde ise görme bozukluklarına dahi yol açabiliyor. Uyku düzeninin bozulmasında kritik role sahip olduğu için birçok hastalığın da başrolü oluyor.

ASUS’un dizüstü bilgisayarı ise yüzde 70 oranında daha az mavi ışık yayarak önemli ölçüde bu sorunların önüne geçiyor.

Gücünü 11. nesil Intel Core i7-11370H 3.3 Ghz işlemciden alan laptopta 4GB belleğe sahip Nvidia GTX 1650 yer alıyor. Bilgisayarın dahili ekran kartı tarafında ise Intel Iris Xe Graphics bulunuyor.

16 GB DDR4 RAM'in yer aldığı bilgisayar, video oyunlarında inanılmaz bir performans sergilemenize yardımcı oluyor. Tabii ki video oyunlarında düşük performans almanın tek sebebi RAM değil. Aşırı ısınan bir bilgisayar da kötü bir performansa yol açabilir. Neyse ki bu dizüstü bilgisayarda performans sorunları düşünülmesi gereken sorunlar arasında yer almıyor.

ASUS IceCool Plus teknolojisi ile bilgisayarın soğuk kalmasını sağlayarak ısı problemlerinin meydana gelmesini engelliyor. Böylece ısıdan kaynaklı performans düşüşü yaşamamış oluyorsunuz.

Ani hareketler yapmanızı gerektiren oyunlarda yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi oldukça önemli. Tepki süresi ne kadar fazla olursa oyun performansı da o kadar kötü olur. Neyse ki ASUS dizüstü bilgisayarının 90Hz yenileme hızına sahip ekranının tepki süresi 0.2 ms. Bu da oyun tarafında hiçbir sorun yaşamayacağınız anlamına geliyor.

Bilgisayarın depolama tarafında ise 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD yer alıyor. Bu bilgisayarın taşınabilirlik konusunda da harika bir seçenek olduğu söylenebilir. Hayatın akıcı temposu göz önünde bulundurulacak olursa çoğu laptop kullanıcısı için en önemli kriter artık dizüstü bilgisayarın hafif olması. Kimse ağır bir bilgisayarı taşımakla uğraşmayı istemiyor.

İşlerinizi genellikle bilgisayar üzerinden yürütüyor olabilirsiniz, tek bir yerde çalışmak size göre olmayabilir, çok sık yer değiştiren biri olabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınız çok ağır olursa onu bir yerden bir yere götürmek sizce ne kadar kolay olur?

H çip setli anakartın yer aldığı ASUS Vivobook Pro 14 OLED, batarya ile birlikte yalnızca 1,40 kilogram ağırlığında. Bu, çok hafif bir dizüstü bilgisayar olan Vivobook Pro 14’ü çok kolay bir şekilde taşıyabileceğiniz anlamına geliyor. Böylece dizüstü bilgisayarla bir yerden bir yere gitmek sizin için bir kâbus olmaz.

Özel Asus Wi-Fi Master teknolojisini barındıran bilgisayarda Wi-Fi 6 (802.11ax) yer alıyor. Böylece daha dosya aktarımı, çevrimi içi oyunlar ve görüntülü görüşmelerde üst düzey deneyim elde ediliyor. Laptopta bulunan Asus Wi-Fi SmartConnect ise bilgisayarın en iyi Wi-Fi ağına sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlıyor.

Harman Kardon sertifikalı ses sistemi ile dikkat çeken laptop, film, dizi ve belgesel gibi video içerikleri tüketirken ve video oyunlarında benzersiz bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.

Bilgisayar, görüntülü görüşmelerde de büyük bir başarı sergiliyor. Örneğin arka planda yer alan gürültüleri engelliyor. Gürültü engelleme teknolojisinin temeli ise yapay zekâya dayanıyor.

ClearVoice, video konferansa katılım sağlanan odadaki gürültüyü tespit edip engelliyor ve sadece konuşmacının sesini algılıyor. Aynı zamanda karşı taraftan gelen gürültüleri de engelliyor. Böylece kimin ne dediğini çok net bir şekilde duyabiliyorsunuz.

ASUS Vivobook Pro 14 OLED Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: WQXGA+ (2880 x 1800) 16:10

Ekran Paneli: OLED

İşlemci: Intel Core™ i7-11370H 3.3 Ghz

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650

RAM: 16 GB DDR4

Depolama: 512 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD

Kamera: 720p

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Ağırlık: 1.40 kg

Editörün Yorumu

OLED teknolojisine sahip bir dizüstü bilgisayar almak istiyor ancak hangi dizüstü bilgisayarını almanız gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyorsanız ASUS'un dizüstü bilgisayarının sahip olduğu görüntü kalitesini göz önünde bulundurarak hareket edebilirsiniz.

Bilgisayarda ağırlıklı olarak video tüketiyor ya da video içerik oluşturuyorsanız, gününüzün büyük bir kısmı video çalışmaları gerçekleştirerek geçiyor ise ASUS Vivobook Pro 14 OLED'i tercih edebilirsiniz.

Bu dizüstü bilgisayarın hem fotoğraf ve video düzenleme, animasyon ve çizim işleri ile uğraşan tasarımcılar hem de oyuncular için son derece kullanışlı olduğunu belirtmek gerekiyor. Çok sayıda kareli çalışmaları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Düşük tepki süresi ile ani hareketler yapabilir ve rakibinizi yenebilirsiniz.