En İyi İş Bilgisayarı Modelleri ve Fiyatları

İş hayatında kullanmak için dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için iş bilgisayarı modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Apple'dan Huawei'ye Lenovo'dan Samsung'a kadar pek çok markanın çeşitli laptop modelleri bulunuyor.

İş Bilgisayarı Modelleri ve Fiyatları Listesi

MacBook Pro (14 inç M2 Max) - 77.499 TL

MacBook Air (13.6 inç M2) - 29.999 TL

Huawei MateBook 16s - 34.999 TL

Huawei MateBook X Pro 2022 - 49.999 TL

Samsung Galaxy Book2 360 - 36.575 TL

ASUS ExpertBook B5 B5402C - 36.115 TL

ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285 - 19.999 TL

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 - 18.949 TL

Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 20.999 TL

Acer Extensa EX215-54 - 11.498 TL

Yukarıda iş dünyasında kullanılabilecek çeşitli dizüstü bilgisayar modelleri bulunuyor. Listede yer alan PC'lerin özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sıvı soğutma sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız sıvı soğutma sistemi nedir, nasıl çalışır sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

MacBook Pro (14 inç M2 Max) Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3024 x 1964 piksel

Ekran Paneli: Liquid Retina XDR

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 254 PPI

İşlemci: Apple M2 Max

RAM: 32 GB / 64 GB

Depolama: 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB SSD

Kamera: 1080p

Hoparlör: 4 adet

Mikrofon: 3 adet

Bluetooth: 5.0

Yazılım: macOS

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MacBook Pro modelinde M2 Max işlemcisi yer alıyor. Bilgisayarın Liquid Retina XDR ekranı 3024 x 1964 piksel çözünürlük sunuyor. PC'de 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.

MacBook Air (13.6 inç M2) Özellikleri

Ekran Boyutu: 13.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1664 piksel

Ekran Paneli: Liquid Retina

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 224 PPI

İşlemci: Apple M2

RAM: 8 GB / 16 GB / 24 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB / 2 TB

Kamera: 1080p

Hoparlör: 4 adet

Mikrofon: 3 adet

Bluetooth: 5.0

Yazılım: macOS

En iyi iş bilgisayarı modelleri listesinde MacBook Air de yer alıyor. Gücünü Apple M2 işlemcisinden alan MacBook Air'de 8 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. 13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar modelinin Liquid Retine ekranı 2560 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor.

Huawei MateBook 16s Özellikleri

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2520 × 1680 piksel

Ekran Paneli: IPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 300 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 189 ppi

İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H / 12. nesil Intel Core i7 12700H

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR5 4800MHz

Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD

Kamera: 1080p AI

Hoparlör: 2 adet

Mikrofon: 2 adet

Bluetooth: Bluetooth 5.2

Yazılım: Windows 11 Home

Ağırlık: 1,99 kg

İşlemci tarafında 12. nesil Intel Core i9-12900H ve 12. nesil Intel Core i7 12700H olmak üzere iki farklı seçeneğin yer aldığı Huawei MateBook 16s modelinde Intel Iris Xe ekran kartı bulunuyor. 16 inç ekran büyüklüğündeki PC'de 16 GB LPDDR5 4800MHz yer alıyor.

Huawei MateBook X Pro 2022 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 2080 piksel

Ekran Paneli: LTPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 ppi

İşlemci: 12. nesil Intel Core i7-1260P

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet

Batarya: 60Wh

Ağırlık: 1,26 kg

Kalınlık: 15,5 mm

Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-C ve 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

En iyi iş bilgisayarı modelleri arasında Huawei MateBook X Pro 2022 de yer alıyor. Gücünü 12. nesil Intel Core i7-1260P işlemcisinden alan Huawei MateBook x Pro 2022, sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çekiyor. 14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarda 60Wh batarya ve 16 GB RAM bulunuyor.

Samsung Galaxy Book2 360 Özellikleri

Ekran Boyutu: 13.3" / 15.6"

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: Intel Core i7-1260P

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 8 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD

Yazılım: Windows 11 Home

Dokunmatik ekrana sahip bir bilgisayar isteyen kişiler için harika bir model olan Samsung Galaxy Book2 360'da Intel Core i7-1260P işlemcisi yer alıyor. 13.3 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki farklı seçenek sunan bilgisayarda Windows 11 Home işletim sistemi bulunuyor.

ASUS ExpertBook B5 B5402C Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: 11. nesil Intel Core i7

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 48 GB DDR4

Depolama: 2 TB SSD

Batarya: 63Wh

Ağırlık: 1,25 kg

Yazılım: Windows 11 Home

Çalışma hayatında kullanılabilecek dizüstü bilgisayar modelleri arasında ASUS ExpertBook B5 B5402C de bulunuyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan laptop, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 48 GB DDR4 RAM ile dikkat çeken PC'de 2 TB SSD mevcut.

ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285 Özellikleri

Ekran Boyutu: 13.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel

Ekran Paneli: OLED

Ekran Parlaklık Seviyesi: 400 nit

İşlemci: Intel Core i5-1035G4

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB SSD

Bluetooth: 5.0

Yazılım: FreeDos

Ağırlık: 1,14 kg

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285, OLED ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Intel Core i5-1035G4 işlemcisinden alan ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285, en iyi iş bilgisayarı modelleri arasında yer alıyor.

Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: Intel Core i5 1135G7

Ekran Kartı: Intel Iris

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Yazılım: Windows 10 Pro

16 GB RAM ve 512 GB SSD'nin yer aldığı Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 modelinde Intel Core i5 1135G7 işlemcisi ve Intel Iris ekran kartı yer alıyor. Windows 10 Pro işletim sistemiyle beraber gelen PC'nin ekranı 14 inç büyüklüğünde.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: FHD

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: AMD Ryzen 7 5800H

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Yazılım: FreeDos

İşin yanı sıra oyun da oynamak isteyen kişilere hitap eden Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 isimli dizüstü bilgisayar modelinde Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı yer alıyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD içeren bilgisayarda FreeDos mevcut. FreeDos'un ne anlama geldiğini merak ediyorsanız FreeDos nedir sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Acer Extensa EX215-54 Özellikleri

Ekran Boyutu: 15.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: Full HD

Ekran Paneli: IPS

İşlemci: Intel Core i5 1135G7

RAM: 8 GB

Depolama: 512 GB

Yazılım: FreeDos

Gücünü Intel Core i5 1135G7 işlemcisinden alan Acer Extensa EX215-54 modelinde 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar modelinin IPS ekranı full HD çözünürlük sunuyor.

Bu yazıda en iyi iş bilgisayarı modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Peki, sizce iş hayatında kullanılabilecek en başarılı laptop hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.