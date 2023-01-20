En İyi İş Bilgisayarı Modelleri ve Fiyatları
Yakın zamanda iş hayatında kullanmak üzere yeni bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız iş bilgisayarı modelleri ve fiyatları listesine babilirsiniz.
İş hayatında kullanmak için dizüstü bilgisayar satın almak isteyen kişiler için iş bilgisayarı modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Apple'dan Huawei'ye Lenovo'dan Samsung'a kadar pek çok markanın çeşitli laptop modelleri bulunuyor.
İş Bilgisayarı Modelleri ve Fiyatları Listesi
- MacBook Pro (14 inç M2 Max) - 77.499 TL
- MacBook Air (13.6 inç M2) - 29.999 TL
- Huawei MateBook 16s - 34.999 TL
- Huawei MateBook X Pro 2022 - 49.999 TL
- Samsung Galaxy Book2 360 - 36.575 TL
- ASUS ExpertBook B5 B5402C - 36.115 TL
- ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285 - 19.999 TL
- Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 - 18.949 TL
- Lenovo IdeaPad Gaming 3 - 20.999 TL
- Acer Extensa EX215-54 - 11.498 TL
Yukarıda iş dünyasında kullanılabilecek çeşitli dizüstü bilgisayar modelleri bulunuyor. Listede yer alan PC'lerin özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sıvı soğutma sistemi hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız sıvı soğutma sistemi nedir, nasıl çalışır sorularını yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.
MacBook Pro (14 inç M2 Max) Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 3024 x 1964 piksel
- Ekran Paneli: Liquid Retina XDR
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 254 PPI
- İşlemci: Apple M2 Max
- RAM: 32 GB / 64 GB
- Depolama: 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB SSD
- Kamera: 1080p
- Hoparlör: 4 adet
- Mikrofon: 3 adet
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: macOS
14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan MacBook Pro modelinde M2 Max işlemcisi yer alıyor. Bilgisayarın Liquid Retina XDR ekranı 3024 x 1964 piksel çözünürlük sunuyor. PC'de 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut.
MacBook Air (13.6 inç M2) Özellikleri
- Ekran Boyutu: 13.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1664 piksel
- Ekran Paneli: Liquid Retina
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 224 PPI
- İşlemci: Apple M2
- RAM: 8 GB / 16 GB / 24 GB
- Depolama: 512 GB / 1 TB / 2 TB
- Kamera: 1080p
- Hoparlör: 4 adet
- Mikrofon: 3 adet
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: macOS
En iyi iş bilgisayarı modelleri listesinde MacBook Air de yer alıyor. Gücünü Apple M2 işlemcisinden alan MacBook Air'de 8 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. 13,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar modelinin Liquid Retine ekranı 2560 x 1664 piksel çözünürlük sunuyor.
Huawei MateBook 16s Özellikleri
- Ekran Boyutu: 16 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2520 × 1680 piksel
- Ekran Paneli: IPS
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 300 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 189 ppi
- İşlemci: 12. nesil Intel Core i9-12900H / 12. nesil Intel Core i7 12700H
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 16 GB LPDDR5 4800MHz
- Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe PCIe SSD
- Kamera: 1080p AI
- Hoparlör: 2 adet
- Mikrofon: 2 adet
- Bluetooth: Bluetooth 5.2
- Yazılım: Windows 11 Home
- Ağırlık: 1,99 kg
İşlemci tarafında 12. nesil Intel Core i9-12900H ve 12. nesil Intel Core i7 12700H olmak üzere iki farklı seçeneğin yer aldığı Huawei MateBook 16s modelinde Intel Iris Xe ekran kartı bulunuyor. 16 inç ekran büyüklüğündeki PC'de 16 GB LPDDR5 4800MHz yer alıyor.
Huawei MateBook X Pro 2022 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 3120 x 2080 piksel
- Ekran Paneli: LTPS
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 ppi
- İşlemci: 12. nesil Intel Core i7-1260P
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 16 GB
- Mikrofon: 4 adet
- Hoparlör: 6 adet
- Batarya: 60Wh
- Ağırlık: 1,26 kg
- Kalınlık: 15,5 mm
- Portlar: 2 x Thunderbolt 4, 2 x USB-C ve 1 x 3.5 mm kulaklık girişi
En iyi iş bilgisayarı modelleri arasında Huawei MateBook X Pro 2022 de yer alıyor. Gücünü 12. nesil Intel Core i7-1260P işlemcisinden alan Huawei MateBook x Pro 2022, sahip olduğu güçlü donanım bileşenleri ile dikkat çekiyor. 14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayarda 60Wh batarya ve 16 GB RAM bulunuyor.
Samsung Galaxy Book2 360 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 13.3" / 15.6"
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Intel Core i7-1260P
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 8 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB SSD
- Yazılım: Windows 11 Home
Dokunmatik ekrana sahip bir bilgisayar isteyen kişiler için harika bir model olan Samsung Galaxy Book2 360'da Intel Core i7-1260P işlemcisi yer alıyor. 13.3 inç ve 15.6 inç olmak üzere iki farklı seçenek sunan bilgisayarda Windows 11 Home işletim sistemi bulunuyor.
ASUS ExpertBook B5 B5402C Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Ekran Paneli: IPS
- İşlemci: 11. nesil Intel Core i7
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 48 GB DDR4
- Depolama: 2 TB SSD
- Batarya: 63Wh
- Ağırlık: 1,25 kg
- Yazılım: Windows 11 Home
Çalışma hayatında kullanılabilecek dizüstü bilgisayar modelleri arasında ASUS ExpertBook B5 B5402C de bulunuyor. 14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan laptop, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. 48 GB DDR4 RAM ile dikkat çeken PC'de 2 TB SSD mevcut.
ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 13.3 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel
- Ekran Paneli: OLED
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 400 nit
- İşlemci: Intel Core i5-1035G4
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Bluetooth: 5.0
- Yazılım: FreeDos
- Ağırlık: 1,14 kg
13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285, OLED ekran üzerinde kullanıcılarına 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Intel Core i5-1035G4 işlemcisinden alan ASUS Zenbook OLED UX325JA-KG285, en iyi iş bilgisayarı modelleri arasında yer alıyor.
Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD
- Ekran Paneli: IPS
- İşlemci: Intel Core i5 1135G7
- Ekran Kartı: Intel Iris
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Yazılım: Windows 10 Pro
16 GB RAM ve 512 GB SSD'nin yer aldığı Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 modelinde Intel Core i5 1135G7 işlemcisi ve Intel Iris ekran kartı yer alıyor. Windows 10 Pro işletim sistemiyle beraber gelen PC'nin ekranı 14 inç büyüklüğünde.
Lenovo IdeaPad Gaming 3 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD
- Ekran Paneli: IPS
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800H
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti
- RAM: 16 GB
- Depolama: 512 GB SSD
- Yazılım: FreeDos
İşin yanı sıra oyun da oynamak isteyen kişilere hitap eden Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 isimli dizüstü bilgisayar modelinde Nvidia GeForce RTX 3050 Ti ekran kartı yer alıyor. 16 GB RAM ve 512 GB SSD içeren bilgisayarda FreeDos mevcut. FreeDos'un ne anlama geldiğini merak ediyorsanız FreeDos nedir sorusunu cevapladığımız yazıya göz atabilirsiniz.
Acer Extensa EX215-54 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 15.6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: Full HD
- Ekran Paneli: IPS
- İşlemci: Intel Core i5 1135G7
- RAM: 8 GB
- Depolama: 512 GB
- Yazılım: FreeDos
Gücünü Intel Core i5 1135G7 işlemcisinden alan Acer Extensa EX215-54 modelinde 8 GB RAM ve 512 GB SSD bulunuyor. 15.6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bilgisayar modelinin IPS ekranı full HD çözünürlük sunuyor.
Bu yazıda en iyi iş bilgisayarı modelleri ve fiyatları listesi hazırladık. Peki, sizce iş hayatında kullanılabilecek en başarılı laptop hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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