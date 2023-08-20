ASUS Zenbook 14 OLED İnceleme: NanoEdge Özellikli Dokunmatik Ekran

NanoEdge özelliğine sahip dokunmatik ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS Zenbook 14 OLED, güçlü donanım bileşenleri sayesinde yüksek performans sergiliyor. ASUS Zenbook 14 OLED incelemesi ile dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

ASUS Zenbook 14 OLED İncelemesi

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA, OLED ekran üzerinde 2880 x 1800 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, %100 DCI-P3 renk gamı, 550 nite kadar tepe parlaklığı ve 0,0005 nite kadar derin siyah parlaklığı sunuyor.

İçerik oluşturuculara daha parlak ve daha detaylı görüntüleme deneyimi sunan dizüstü bilgisayar, en hassas renk doğruluğunu sağlamak için PANTONE onaylıdır. VESA DisplayHDR 500 Gerçek Siyah sertifikasıyla dikkat çeken laptopta 0,2 ms tepki süresi bulunuyor.

Dış kenarlarında yüzde 90'a kadar ekran-gövde oranı sağlayan ASUS Zenbook 14 OLED modelinin çerçeveleri yalnızca 2,8 mm kalınlığında. Dört taraflı NanoEdge tasarımına sahip olan ASUS Zenbook 14 OLED modelinde HDR dokunmatik ekran mevcut.

ASUS tarafından üretilen laptop, kullanıcıların farklı görevler ya da tercihler için ekranın renk gamını hızlı ve pratik şekilde değiştirmesine imkân tanıyan özelleştirilebilir renk gamı özelliğini destekliyor. Varsayılan ayarın ultra canlı doğal renk olduğunu belirtmek gerekiyor.

Kullanıcılar MyASUS'ta yer alan Splendid sayfası üzerinden diğer ayarları seçebilir. SRGB'nin renk gamı, web içeriği oluşturmak ya da görüntülemek için idealdir. DCI-P3 ise sinema içerikleri içindir. Display P3 ise gerçek dünyada günlük izlemeye uyacak şekilde inceltilmiş film kalitesinde renkler için uygundur.

Hafif alüminyum alaşımdan üretilen kasasıyla dikkat çeken Zenbook 14 OLED'in kapağında ASUS logosu bulunuyor. Yeni kapak tasarımının, seri genelinde canlandırıcı yeni renkler ile ASUS monogramına sahip olduğunu belirtelim.

ASUS Zenbook 14 OLED serisi Ponder Blue ve Aqua Celadon olmak üzere iki farklı renk şemasıyla beraber geliyor. Ponder Blue sürümü parmak izi bırakmayan kaplama ile ön plana çıkıyor. Eşsiz menteşe tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan laptop 180 derece harekete izin veriyor.

180 derece harekete izin veren menteşe yapısı, deneyimi bambaşka boyuta taşıyor. Yalnızca 1,39 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayar, çok kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bu sayede ağırlık konusunda herhangi bir problem yaşanmıyor.

TÜV Rheinland Eye Care sertifikasına sahip olan dizüstü bilgisayar, normal LCD'den yüzde 70 oranında daha az zararlı mavi ışık yayıyor. Böylelikle ASUS Zenbook 14 OLED, kullanıcıların göz sağlığına da önem veriyor.

13. Nesil Intel® Core i7 P-serisi işlemciden güç alan ASUS ZenBook 14 OLED serisi, 16 GB'a kadar yerleşik RAM'i ve 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD'yi destekliyor. Laptop, uzun pil ömrü dahil belirli bir dizi donanım özelliğini ve temel deneyim hedeflerini garanti eden Intel Evo sertifikasına sahip.

Performans ve verimlilik çekirdeklerinin benzersiz kombinasyonunu içeren işlemci, oyun ve 3D tasarım gibi yoğun iş yükü gerektiren işlemlerde performans çekirdeklerini, düşük iş yükü gerektiren işlemlerde ise verimlilik çekirdeklerini devreye alıyor.

Yalnızca 16,9 mm inceliğinde olan dizüstü bilgisayar Wi-Fi Master teknolojisini ve Wi-Fi 6E'yi destekliyor. Bu teknolojiler ultra hızlı indirme, sorunsuz akış, inanılmaz derecede kararlı ağ bağlantıları ve daha geniş menzil sağlıyor.

Bilgisayarda yer alan EdgeSense klavye, çok rahat bir kullanım sunuyor. Bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile problem yaşanmıyor. 1,4 mm'lik tuş mesafesine sahip olan klavyedeki tuşlarda 0,2 mm'lik çanak şeklinde ince bir girinti bulunuyor.

Bu girinti, parmakları tuşlara hafifçe yönlendiriyor ve uzun tuş hareketinde daha iyi geri bildirim sağlıyor. Laptop, dokunmatik yüzeye entegre LED aydınlatmalı sayısal tuş takımı NumberPad 2.0 ile beraber geliyor.

Dokunmatik yüzeyin sağ üst kısmındaki tek dokunuşlu sensör sayesinde NubmerPad'i kapatıp açabilirsiniz. Sol üstte yer yer alan simgeye dokunarak iki parlaklık düzeyinden birini seçebilirsiniz. Bunların yanı sıra ana ekranda Hesap Makinesi uygulamasını aktif hâle getirmek için NumberPad 2.0'da sol üstteki simgeden herhangi bir yöne kaydırmanız yeterlidir.

Bilgisayarda yer alan ErgoSense dokunmatik yüzey Windows'ta çoklu dokunma hareketlerini destekliyor. Bu sayede sık kullanılan uygulamaları ya da işlevleri çalıştırmak için üç veya dört parmak kısayollarını kullanabilirsiniz. Böylece zamandan tasarruf edebilirsiniz.

Çeşitli özel kısayol tuşlarını içeren bilgisayarda ekranın herhangi bir bölümünü tek dokunuşla yakalama, web kamerasını pratik şekilde açıp kapatma, ekstra gizlilik için sistemi anında kilitleme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Dokunmatik yüzeyde hidrofobik ve üst düzey PVD parmak izi önleyici kaplama bulunuyor. Aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel bir diren sağlayan bu kaplamalar, kaydırma hareketleri için daha yumuşak geri bildirim imkânı sunuyor.

Dizüstü bilgisayarda yer alan ses sistemi, ASUS Golden Ear ekibindeki uzmanlar tarafından oldukça dikkatli şekilde ayarlandı. Her tür içerikte en iyi sesi sağlamak üzere ses uzmanları Harman Kardon tarafından onaylandı.

Benzer boyuttaki diğer laptop modellerine göre daha yüksek ses seviyeleri, daha zengin derinlik ve daha iyi surround ses efektleri sağlayan ASUS Zenbook 14 OLED'de Dolby Atmos desteğine sahip çift hoparlör yer alıyor.

Dolby Atmos, kullanıcıların filmleri, müzikleri ve podcast içeriklerini detaylı bir işitsel ortamda mükemmel netlik ve gerçeğe yakın uzamsal ayrımla duymasına imkân tanıyan dinleme deneyimi sağlıyor. Çeşitli ekolayzır ayarları sunan laptopta ön ayarlar da kullanılabiliyor.

Laptoptaki ses sistemi, tüm frekanslarda daha net ses sağlarken hassas hoparlör ses bobinlerinin uzun vadeli hasar görmesini engelleyen oldukça güçlü DSP yongası tarafından sürülen akıllı bir amplifikatöre sahip. Bu amplifikatör, maksimum sesi yüzde 350'ye kadar artırabiliyor.

Zenbook 14 OLED serisinde ASUS AI Gürültü Önleyici Ses özelliği bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların görüntülü görüşmelerde karşı taraftan gelen sesleri net şekilde duymalarını ve kendi söyledikleri sözlerin karşı tarafa net şekilde iletilmesini sağlıyor.

ClearVoice Mic işlev sayfasında Normal, Dengeli, Tek Sunucu ve Çoklu Sunucu olmak üzere dört farklı mod yer alıyor. Tek Sunucu modu seçildiğinde insan sesleri dışındaki tüm ortam gürültüleri filtreleniyor. Çoklu Sunucu modu seçildiğinse ise sistem farklı konumlardan ya da mesafelerden gelen bireysel sesleri normalleştiriyor. Böylelikle tüm sesler benzer bir ses seviyesinde iletiliyor.

ASUS tarafından üretilen dizüstü bilgisayar Web Kamerası Efekti özelliğini içeriyor. MyASUS üzerinden Aydınlatma Optimizasyonu, Arka plan Bulanıklaştırma, Göz İzleme ve Hareket İzleme efektlerinden birini seçebilirsiniz.

İki adet Thunderbolt 4 USB-C bağlantı noktasına sahip olan laptoptaki her bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası 40 Gbps'ye kadar veri bant genişliğini, DisplayPort'u ve Güç Dağıtımını destekliyor. PC'de ayrıca bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 2 Tip-A bağlantı noktası, bir birleşik ses girişi ve bir microSD kart okuyucu bulunuyor.

ASUS dizüstü bilgisayarların genel tek ekranlı modellerini destekleyen ScreenXpert 3.0, daha verimli bir PC kullanım deneyimi sunuyor. ScreenXpert 3.0'ın tek ekranlı sürümünde APP Switcher, App Navigator ve Camera & Mikrofon değiştirici mevcut. MyASUS yazılımından etkinleştirebilirsiniz.

Daha hızlı kablosuz iletim performansı için yerleşik bir çift bant Wi-Fi 6E kablosuz ağa sahip ASUS Wi-Fi Master Premium teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayarda daha fazla mesafe, kararlılık ve kesintisiz kablosuz ağ deneyimi sunan Wi-Fi SmartConnect özelliği bulunuyor.

Wi-Fi iletim performansının sabit ve tutarlı kalmasını sağlayan laptopta USB-C kolay şarj desteği mevcut. Kolay USB-C şarj desteği, taşınabilir şarj cihazları ya da USB Type-A - USB-C şarj cihazları dahil Güç Dağıtımı olmayan şarj cihazlarına bağlandığında 4,5 watt'lık şarj sağlıyor.

Yeni güç tuşu tasarımı, kullanıcıların yanlışlıkla dokunmasını önlemeye yardımcı oluyor. Parmak izi teknolojisi ise güvenlik seviyesini üst seviyeye taşıyor.

ASUS dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen MyASUS, sistem kontrolü için tüm önemli ASUS uygulamalarını tek yerde barındıran ve laptoplardaki kullanılabilir alanı üst seviyeye çıkaran bir yazılımdır. Program üzerinden çeşitli işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Cihazlar arası bir ekran paylaşım çözümü olan GlideX ise kablolu ya da kablosuz bağlantıları kullanarak daha büyük ve daha iyi bir çalışma veya oyun alanı oluşturabilmenize imkân tanıyor.

Editörün Yorumu

Güçlü donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran ASUS Zenbook 14 OLED, modern tasarımıyla kendisine hayran bırakıyor. 180 derece harekete izin veren menteşe yapısı, kullanım deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyor.

Bilgisayarda yer alan ses sistemi ve kaliteli ekran sayesinde izleme ve dinleme deneyimi bambaşka boyuta taşınıyor. Zenbook 14 OLED'in çok ince tasarıma ve hafif bir yapıya sahip olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Bu sayede PC'yi sırt çantanıza koyabilir ve sorunsuz bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

Yakın zamanda bir dizüstü bilgisayar satın almak istiyorsanız ASUS Zenbook 14 OLED UX3402ZA modelini göz önünde bulundurabilirsiniz. ASUS tarafından üretilen laptop hem iş hem okul hem de multimedya ile ilgili ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

ASUS OLED Dizüstü Bilgisayar Neden Tercih Edilmeli?

Profesyonel kalitede gerçeğe yakın renkler

Mavi ışık azaltma

Düşük parlaklıkta mükemmel netlik

Olağanüstü kontrast, şaşırtıcı detay

0,2 ms tepki süresi

ASUS OLED yanma önleme

ASUS OLED bakımı

ASUS Zenbook 14 OLED Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Çözünürlüğü : 2880 x 1800 piksel

: 2880 x 1800 piksel Ekran Paneli : OLED

: OLED İşlemci : 13. Nesil Intel® Core i7 P-serisi

: 13. Nesil Intel® Core i7 P-serisi RAM : 16 GB'a kadar

: 16 GB'a kadar Depolama : 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD

: 1 TB PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 SSD Ağırlık: 1,39 kg

ASUS Zenbook 14 OLED Fiyatı

ASUS Zenbook 14 OLED şu anda 37 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bilgisayarın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.