ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 İncelemesi: Yapay Zeka Desteği, OLED ve Dahası

Hafif ve ince bilgisayar olması sayesinde kolayca taşınabilen ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 modeli yapay zeka desteğine sahip Intel Ultra 9 işlemci, güçlü donanım, yeni Lumina OLED ekran, hızlı şarj performansı ve uzun batarya ömrüyle öne çıkıyor.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 incelemesi ile yeni dizüstü bilgisayar modelinin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız. İşte ASUS tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayara dair detaylar!

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 İncelemesi

Öncelikle NanoEdge olarak isimlendirilen tasarımın bilgisayarı çok şık bir görünüme kavuşturduğunu belirtmek gerekiyor. İnce çerçeveleri sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunan bilgisayar %87 ekran-gövde oranına sahip. Bu, bilgisayarın ince ve kompakt olmasını sağlıyor.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 modeli 2880 x 1800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bilgisayardaki 0,2 ms tepki süresi, standart LCD ekrana sahip bilgisayarlara kıyasla 50 kat daha hızlı.

Böylece düşük gecikmeli oyun, hızlı aksiyon sahneleri ve bulanık olmayan metin kaydırma gibi önemli avantajlar elde ediliyor.

Zenbook 14 OLED modelinde tercih edilen ASUS Lumina OLED teknolojisi daha doğru, daha uyarlanabilir ve daha güvenilir olmak üzere üç farklı benzersiz avantaj sunarak etkileyici bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Söz konusu teknoloji, Delta E < 1, VESA Ekran HDR TrueBlack, ASUS Splendid özelleştirilmiş renk gamı (DCI-P3, sRGB, Display P3, Native), OLED Güç Tasarrufu-Hedef Modu, ASUS Tru2Life avantajlarını sunuyor. Bu teknolojinin daha güvenilir olmasını sağlayan özellikleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

TÜV düşük mavi ışık sertifikalı

Yanmayı önlemek için ASUS OLED Bakımı

OLED panelin aşırı ısınmasını önlemek için termal tasarım

ABD Askeri sınıfı dayanıklılık

Garanti kapsamındayken yanma problemi tespit edilirse ücretsiz OLED ekran değişimi

Lumina OLED ekran teknolojisini içeren dizüstü bilgisayar, sinema sınıfı %100 DCI-P3 renk gamı sayesinde oldukça ayrıntılı ve gerçekçi görüntüler sunuyor. Dolayısıyla ekranda üretilen renkler daha zengin ve daha canlı. Bu da onu renk tonlarının önemli olduğu projeler için harika bir seçenek hâline getiriyor.

Her ihtiyaca uygun şekilde özelleştirilebilir renk gamı sunulması da en önemli avantajlardan biri. Örneğin bir web içeriğine göz atmak için sRGB'yi, sinema içeriği için DCI-P3'ü, günlük görüntülemeye uyacak şekilde ayarlanmış film sınıfı renkler için Display P3'ü seçebilirsiniz.

Standart LCD bilgisayarlarda renk gamı düşük parlaklıkta önemli ölçüde azalıyorken bu teknoloji, yüksek ve düşük parlaklıklarda %100 DCI-P3 renk gamını koruyor. LCD laptopta 16 G gri seviyesi parlaklıkta sadece %11 DCI-P3 renk gamı mevcut. ASUS Lumina OLED ekranda ise %100 DCI-P3 renk gamı korunuyor.

Düşük parlaklıkta harika bir netlik elde edilmesi, deneyimi doğrudan olumlu yönde etkileyen bir faktör çünkü ekranın parlaklığını çalışma ortamınıza uyacak şekilde özgür şekilde ayarlayabilme imkânına sahipsiniz.

OLED teknolojisinde ekranda siyah renk görüntülenirken piksel mümkün olan en koyu siyahı üretebilmek için kapatılıyor. Bu, karanlık sahnelerde bile oldukça net ve berrak görüntülerin gösterilebilmesini sağlıyor.

Daha doğru kontrast ve detaylar ile gerçekçi görüntüler sunabilmek için en son görüntü işleme teknolojisini içeren ASUS Tru2Life, çeşitli analizler yapıp kontrast ve keskinlik optimizasyonları gerçekleştiriyor.

TÜV Rheinland ve SGS tarafından onaylanan Lumina OLED teknolojisi, %70 oranında daha az zararlı mavi ışık yayıyor. Mavi ışık, uyku kalitesini bozma dahil olmak üzere bazı sağlık problemlerine yol açıyor. Bu nedenden ötürü daha az mavi ışık yayan ekranları tercih etmek önemli.

Bilgisayar, yapay zeka desteğine sahip Intel Core Ultra 9 işlemcisiyle de dikkat çekiyor. 5.1 GHz hıza ulaşabilen işlemci toplamda 16 çekirdekten oluşuyor. Bu işlemci, Intel Ultra 7 7155H ve Intel Core i7 1360P'ye kıyasla daha iyi performans gösteriyor.

28W TDP değerine sahip işlemcide entegre Sinirsel İşlemci Birimi (NPU) AI motoru bulunuyor. NPU, daha uzun pil ömrü sunarken aynı zamanda yerel yapay zeka asistanları aracılığıyla daha yüksek üretkenlik elde edilmesini sağlıyor.

Bilgisayarda ayrıca dahili grafik hızlandırma ve ışık izleme desteğine sahip Intel Arc iGPU mevcut. iGPU, sürükleyici görselin yanı sıra yüksek performans ve güçlü içerik oluşturma işlevleri sunuyor.

75 Wh batarya kapasitesine sahip dizüstü bilgisayar tek şarj ile 15 saatten fazla kullanım elde edilmesini sağlıyor. Şarj konusunda da oldukça başarılı bir performans sergileyen laptop yalnızca 49 dakikada %60'a kadar şarj olabiliyor.

Mobilite özellikleri ile dikkat çeken laptop çok ince ve hafif bir yapıya sahip. Yalnızca 14,9 mm kalınlığında olan bilgisayar 1,2 kilogram ağırlığında. Böylece Zenbook 14 OLED'i gün içerisinde çok rahat şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 Özellikleri

Ekran Boyutu : 14 inç

: 14 inç Ekran Çözünürlüğü : 2880 x 1800 piksel

: 2880 x 1800 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Tepki Süresi : 0,2 ms

: 0,2 ms Ekran Teknolojisi : ASUS Lumina OLED

: ASUS Lumina OLED İşlemci : Intel Core Ultra 9

: Intel Core Ultra 9 RAM : 32 GB

: 32 GB Depolama : 1 TB'a kadar SSD

: 1 TB'a kadar SSD Ağırlık : 1,2 kg

: 1,2 kg Kalınlık : 14,9 mm

: 14,9 mm Bağlantı: 2 adet Thunderbolt 4, 1 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 adet HDMI 2.1 (TMDS) ve 1 adet ses kombo jakı

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 Fiyatı

ASUS Zenbook 14 OLED UX3405 isimli dizüstü bilgisayar modeli 33 bin 699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.