ASUS Zenbook DUO (2025) İncelemesi: Çift OLED Ekranıyla Fark Yaratıyor

ASUS Zenbook DUO (2025) iki adet tam boyutlu dokunmatik ekran, sanal klavye desteği, farklı kullanım modları, yapay zeka destekli güçlü işlemci ve uzun kullanım süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. ASUS Zenbook DUO (2025) incelemesi ile dizüstü bilgisayarın neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız.

ASUS Zenbook DUO (2025) İncelemesi

Premium tasarımıyla kendine hayran bırakan ASUS Zenbook DUO (2025) klavye hariç yalnızca 1,35 kg ağırlığında. Bu, dizüstü bilgisayarın gün içerisinde çok rahat bir şekilde taşınabilmesini sağlıyor.

Bilgisayar tasarım ve taşınabilirliğin yanı sıra ekranıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Zenbook DUO'da 14 inç büyüklüğünde iki adet tam boyutlu ekran bulunuyor. Çift ekran, hareket hâlindeyken bile devasa bir çalışma alanı sunarak verimliliği bambaşka bir seviyeye taşıyor.

ASUS Lumina OLED ekran teknolojisini içeren ekranların biri 1800 x 2880 piksel çözünürlük, diğeri ise 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. Çok canlı renkler içeren ekranlar, inanılmaz derece detaylı görseller sunuyor. Yüzde 91 ekran gövde oranına sahip bilgisayar, ultra ince çerçeveler ile benzersiz bir dizüstü bilgisayar deneyimi yaşatıyor.

Display HDR True Black 500 sertifikasına sahip olan bilgisayarın renk doğruluğu konusunda da çok başarılı olduğunu belirtelim. Hem VESA hem de TÜV Rheinland tarafından onaylı ekranlar, düşük mavi ışık ile uzun süreli bilgisayar kullanımlarında bile göz yorgunluğunu minimum seviyeye indiriyor.

ASUS Lumina OLED, düşük parlaklık seviyelerinde bile zengin renkleri koruyor. Böylelikle her parlaklıkla daha net görüntüler elde ediliyor. Bu teknoloji ayrıca 1.000.000:1 yüksek kontrast oranıyla öne çıkıyor. Bu, karanlık film sahnelerinde daha önce görülmemiş detayları görmenize olanak tanıyor.

Dahili ayak standına sahip olan bilgisayarda çift ekran modu için Bluetooth klavye ve sanal klavye desteği mevcut. Bluetooth klavye desteği sayesinde ekran alanını iki katına çıkarabilirsiniz. Böylece sürekli sekme veya pencere değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliğinizi artırabilirsiniz. Ayak standını ve ekranının yönünü istediğiniz gibi ayarlayabilmeniz mümkün.

Sanal klavye desteği ise alt kısımda yer alan ikinci ekranın tam boyutlu bir sanal klavyeye dönüşmesini sağlıyor. Bu modda diğer dizüstü bilgisayarlada olduğu gibi touchpad yani dokunmatik yüzey de yer alıyor.

Zenbook DUO çift ekran modu, masaüstü modu, dizüstü bilgisayar modu ve paylaşım modu gibi farklı kullanım senaryolarında zahmetsiz çoklu görev deneyimi sunuyor. Bu, benzersiz bir deneyim yaşatarak kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Bilgisayarın akıllı telefon kadar sezgisel bir kullanım sunduğunu belirtelim. Çeşitli parmak hareketleriyle sanal klavyeye, sanal touchpad'e ve hatta yardımcı programlardan oluşan panele erişebilirsiniz. Bunların yanı sıra içeriği yalnızca bir parmak hareketiyle tam ekrana genişletebilirsiniz.

Entegre ayak standı sayesinde farklı açılarda izleme olanağı sunan çok yönlü kullanım modları ve akıllı yazılımlarla tüm işlerinizi herhangi bir zorluk yaşamadan düzenli şekilde yönetebilirsiniz.

14,6 mm inceliğinde olan dizüstü bilgisayar, yapay zeka desteğine sahip 2. nesil Intel Core Ultra 9 işlemciye kadar donanım seçenekleriyle birlikte geliyor. 2 TB'a kadar SSD depolama alanı ve 32 GB RAM'e sahip bilgisayarda Intel Arc ekran kartı bulunuyor.

Intel EVO sertifikasına sahip laptop geniş bağlantı portu desteğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Bilgisayarda ses jakı, HDMI 2.1 portu, USB 3.2 Gen 1 Type-A portu ve Thunderbolt 4 USB-C portu bulunuyor. Dolayısıyla bilgisayar, kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği tüm portları içeriyor.

75Wh batarya kapasitesine sahip Zenbook DUO, uzun süre boyunca şarja ihtiyaç duymadan kesintisiz bir kullanım deneyimi sunuyor. Hızlı şarj teknolojisini destekleyen laptop yalnızca 49 dakikada yüzde 60 seviyesine kadar şarj olabiliyor.

Bilgisayarda yer alann Microsoft CoPilot tuşu sayesinde çok hızlı ve pratik bir şekilde yapay zeka destekli sohbet botuna erişebilirsiiz. Microsoft CoPilot sorduğunuz soruları yanıtlar, ilham bulmanıza yardımcı olur ve herhangi bir konu hakkında çok hızlı bir şekilde çeşitli bilgiler sunar.

ASUS Zenbook DUO (2025) Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç büyüklüğünde iki adet tam boyutlu ekran

14 inç büyüklüğünde iki adet tam boyutlu ekran Ekran Çözünürlükleri: 1800 x 2880 piksel ve 1200 x 1920 piksel

1800 x 2880 piksel ve 1200 x 1920 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Gövde Oranı: %91

%91 İşlemci: Yapay zeka destekli 2. nesil Intel Core Ultra 9

Yapay zeka destekli 2. nesil Intel Core Ultra 9 Ekran Kartı: Intel Arc

Intel Arc RAM: 32 GB' kadar

32 GB' kadar Depolama: 2 TB'a kadar SSD

2 TB'a kadar SSD Batarya Kapasitesi: 75Wh

75Wh Ağırlık: 1,35 kg (klavye hariç)

1,35 kg (klavye hariç) Kalınlık: 14,6 mm

14,6 mm Bağlantı Noktaları: Bir adet ses jakı, bir adet HDMI 2.1 portu, bir adet USB 3.2 Gen 1 Type-A portu ve iki adet Thunderbolt 4 USB-C portu

ASUS Zenbook DUO (2025) Fiyatı

ASUS Zenbook DUO (2025) 131 bin 40 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu içerik ASUS iş birliği ile hazırlanmıştır.